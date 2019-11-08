В Улан-Удэ один блогер попытался задать вопрос мэру, теперь отбывает десять суток административного ареста. Не спрашивайте – разбирайтесь лучше самостоятельно:

Московская лапшичная “Тянем-потянем” подала иск на 100 тысяч рублей к сотрудникам ФБК Албурову и Соболь.

Суд ООН рассмотрит по существу иск Украины к России о поддержке “вооруженных групп, совершающих акты терроризма в Украине”.

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа выплатить $2 млн восьми благотворительным организациям.

В Петербурге умер историк и антрополог Лев Клейн.

А вытянуть не можем

Владелец лапшичной сети "Тянем-потянем" Виталий Толкалов подал иск на 100 тысяч рублей против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова. Иск связан с протестной акцией в Москве 3 августа – тогда Центральный рынок, на котором находится заведение, закрылся, чтобы "обезопасить гостей от происходящего".

В суде по иску МВД к “организаторам” летних акций протеста (ведомство просит 4,2 млн рублей за акцию 27 июля и 6 млн рублей за акцию 3 августа) Московское управление МВД попросило приобщить к доказательствам четыре абсолютно черных листа и больше двадцати пустых белых. Защита не понимает, что это может доказать. Судья тоже затруднилась сказать и перенесла заседание на 22 ноября.

Участники проекта "Декоммунизация" и панк-группа Pussy Riot вывесили на Большом Москворецком мосту возле Кремля баннер с надписью "СТОП (!) ГУЛАГ". На полотне также были портреты обвиняемых по московскому делу, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко и обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой.

… это российская власть…

Премьер Медведев утвердил создание “инновационного научно-технологического” центра “Сириус” в Сочи – он будет заниматься системами обработки больших массивов данных в том же, по сути, статусе, что и “Долина МГУ”. С той лишь разницей, что долиной занимается предполагаемая дочь Путина, а “Сириусом” – близкий друг и кошелек российского президента виолончелист Сергей Ролдугин.

На этом фоне хорошо читается история о петербургском предпринимателе Валерии Пшеничном, компания которого разработала “умный метод” ремонта дизель-электрических подводных лодок. Пшеничный был арестован в феврале 2018 года и через три недели​ умер при крайне подозрительных обстоятельствах в камере петербургского СИЗО-4 (ФСИН говорит, что он повесился, судмедэксперты добавляют, что перед этим его насиловали и били электрическим током). Теперь же глава Техуправления ВМФ контр-адмирал Игорь Зварич рапортует, что российский военно-морской флот успешно осваивает и внедряет разработки инженера Пшеничного.

Суд изъял у полковника ФСБ Черкалина имущество на 6 млрд рублей. Ранее в суде мать Черкалина объясняла, откуда у нее дома столько денег: он мол принес в дом к родителям 50 миллионов долларов, 1 миллион евро и 15 миллионов рублей на хранение, объяснив это "служебной необходимостью". А больше она и не спрашивала.

В Совете Федерации пообещали принять закон о блогерах – иностранных агентах до конца года. Законопроект предлагает признавать физлица иностранными СМИ-агентами, если они распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за границы.

Но есть и хорошие новости. Верховный суд Ингушетии приостановил (на пару недель) ликвидацию Совета тейпов ингушского народа – просто некоторые решения судов, на которые ссылался в своем иске Минюст, еще не вступили в силу. Минкомсвязи России отказалось поддержать законопроект о блокировке пользователей электронной почты, потому что он “технически нереализуем”; других возражений не было.

…плюс кадыризация всей страны

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев встретился с чеченскими артистами и настоятельно порекомендовал им согласовывать репертуар с "экспертным советом" и другими комиссиями. Он призвал их “не забывать о вайнахской этике” и ответственнее подходить к публикациям в соцсетях.

Россия не отстает: губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подписала распоряжение, запрещающее краевым чиновникам материться в соцсетях и лайкать посты оппозиции, даже во внерабочее время, а комиссия по этике Высшей школы экономики настоятельно рекомендовала преподавателю вуза Гасану Гусейнову прибегнуть к широко распространенной в Чечне практике и извиниться за свой фейсбучный пост, в котором он назвал современный чиновничий русский язык “убогим и клоачным”. Гусейнов извиняться, конечно, не будет.

Украинское

Международный суд ООН признал свою юрисдикцию по иску, в котором Украина обвиняет Россию в нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Украина требует прекратить финансирование вооруженных сепаратистов на востоке Украины, возместить убытки, связанные с катастрофой MH17 и другими “терактами” и гарантировать полную защиту всех этнических групп в Крыму. Москва настаивала, что суд ООН не имеет полномочий рассматривать этот иск.

В этой связи почитайте, как причастные к войне на востоке Украины “бывшие” офицеры ГРУ Игорь “Бес” Безлер и Олег Иванников получают фейковые загранпаспорта. И вот хорошее интервью крымчанина Олега Сенцова, который после своего освобождения занимается информированием разного рода высокопоставленных лиц о положении украинских политзаключенных в России (часть из них – как раз жители Крыма).

Независимую православную церковь Украины теперь признали и в Александрии.

Вокруг света

В Австрии предъявили обвинение в 25-летнем шпионаже в пользу ГРУ армейскому офицеру (его раскрытие летом вызвало крупный скандал) и отпустили под залог в 25 тысяч евро бывшего сотрудника российского Минкульта Бориса Мазо – его задержали по делу об отмывании $ 4 млн через виллу в Испании.

Верховный суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа выплатить $2 млн восьми благотворительным организациям. Основание – Трамп и его дети использовали средства фонда для личных нужд и нужд президентской кампании. Конгресс США продолжает публиковать стенограммы показаний против Трампа, данных ранее за закрытыми дверями. Сам Трамп думает принять приглашение Путина и приехать на Парад Победы в Москву.

А миллиардер Майкл Блумберг думает, не вступить ли ему в президентскую гонку на стороне демократов.

In memoriam

В Петербурге в возрасте 92 лет умер историк и антрополог, бывший политзаключенный, один из основателей Европейского университета в СПб Лев Клейн. Вот некролог, написанный его издателем.

Ссылки для чтения

К 30-летию падения Берлинской стены. Как была устроена стена и какое место она занимала в городе, хорошо рассказано тут, с объективной точки зрения. Здесь – пять личных историй о стене, а здесь – попытка увидеть стену глазами кроликов, в течение многих лет населявших нейтральную полосу, а потом разбредшихся по разным берлинским паркам. Как к падению стены и последующему объединению двух Германий относятся в стране сейчас, обсуждается в разговоре с немецким политологом Роландом Фройденштайном. А что говорят цифры о переменах в жизни стран бывшего “советского блока”, здесь показано на многочисленных графиках.

Как была устроена стена и какое место она занимала в городе, хорошо рассказано тут, с объективной точки зрения. Здесь – пять личных историй о стене, а здесь – попытка увидеть стену глазами кроликов, в течение многих лет населявших нейтральную полосу, а потом разбредшихся по разным берлинским паркам. Как к падению стены и последующему объединению двух Германий относятся в стране сейчас, обсуждается в разговоре с немецким политологом Роландом Фройденштайном. А что говорят цифры о переменах в жизни стран бывшего “советского блока”, здесь показано на многочисленных графиках. Литература. Новый текст на “Полке” – Юрий Сапрыкин хорошо и подробно рассказывает об “Архипелаге ГУЛАГ” (вообще, сейчас самое время перечитать). “Знамя” публикует интервью Венедикта Ерофеева, взятое в 1982 году и до сих пор полностью и должным образом не публиковавшееся.

Новый текст на “Полке” – Юрий Сапрыкин хорошо и подробно рассказывает об “Архипелаге ГУЛАГ” (вообще, сейчас самое время перечитать). “Знамя” публикует интервью Венедикта Ерофеева, взятое в 1982 году и до сих пор полностью и должным образом не публиковавшееся. Кино. Интервью с режиссером Андреем Смирновым о его новом фильме “Француз” или замечательно интересный рассказ Бориса Нелепо о финском режиссере, художнике и музыканте Мике Тааниле.

Интервью с режиссером Андреем Смирновым о его новом фильме “Француз” или замечательно интересный рассказ Бориса Нелепо о финском режиссере, художнике и музыканте Мике Тааниле. Музыка. Крейцерова соната в разных исполнениях – с историей создания и другими любопытными деталями.

Крейцерова соната в разных исполнениях – с историей создания и другими любопытными деталями. Аутсайдерское. Отрывок из книги известного французского писателя-путешественника Сильвена Тессона “Лето с Гомером” (Ad Marginem) – о том, как невоздержанность мешает нам жить в мире с собой и природой. Или разговор с коллекционером и продавцом авангардных комиксов Алексеем Ипатовым – об очаровании искусства аутсайдеров, юморе Тома Финланда и нездоровых пристрастиях комиксистов из глубокого андеграунда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок