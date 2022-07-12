Паспортные фантазии Путина

Доброе утро!

В Подмосковье на тренировке по казачьей спортивной рубке случайно зарубили атамана московского войска “Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья”. В остальном случайностей нет:

В ночь на понедельник ракетным обстрелам подверглись Харьков (шесть убитых и 31 раненый) и Одесская область (поражен “объект инфраструктуры”).

Число жертв ракетного обстрела Часова Яра выросло до 33 человек.

Украина продолжает наносить удары по российским военным складам на оккупированных территориях – на этот раз в Новой Каховке.

Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для всех граждан Украины.

Московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу отказали в регистрации на выборах из‑за “причастности к экстремистской организации”.

Команда Навального создала международный Фонд борьбы с коррупцией.

Военные сводки

Утром в понедельник Харьков трижды подвергся ракетным обстрелам: по словам главы обладминистрации Олега Синегубова, удары вновь пришлись по гражданским объектам. Погибли шесть человек, 31 госпитализирован. Здесь местная журналистка Мария Малевская рассказывает, как реагируют на постоянные обстрелы местные жители. Российская армия нанесла также удары по Одесской области – по словам главы обладминистрации Сергея Братчука, было попадание в “объект инфраструктуры” (по слухам, аэродром).

Число жертв ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре Донецкой области выросло до 33 человек. По уточненным данным, в жилой квартал прилетели четыре ракеты “Искандер” (а не “Ураганы”, как сообщалось ранее). Российские власти заявили, что в результате удара “уничтожены националисты” – вот видео с рассказами родственников этих самых “националистов”, а вот фото их разрушенных квартир. Военные аналитики утверждают, что Россия обстреливает Часов Яр с целью разрушения инфраструктуры вокруг Бахмута: Россия готовится к наступлению на Бахмут, Краматорск и Славянск. Впрочем, в понедельник, по сообщению украинских военных, россияне провели лишь две атаки: одну близ Славянска, другую – недалеко от Донецка. По словам главы Донецкой обладминистрации Павла Кириленко, из области выехало около 80% мирных жителей.

По подсчетам журналистов Русской службы “Би-би-си”, с конца июня украинская армия уничтожила не менее 14 российских военных баз и складов на оккупированных территориях. Видео со взрывом 15-го объекта во множестве разошлись в сети в ночь на вторник – это был склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области (российские власти объявили, что горел склад с селитрой). Здесь эти удары комментирует украинский журналист, уроженец Донбасса Сергей Гармаш. Украина не скрывает, что склады обстреливают из американских установок HIMARS – вот исчерпывающий рассказ о преимуществах этого оружия.

Британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) обнародовал доклад "Украина на войне: от выживания к победе", в котором отметил, что западные страны поставляют Киеву, во-первых, недостаточно оружия, а, во-вторых, оружие слишком разнородное, что создает дополнительные проблемы с обучением военных и дальнейшей координацией. Здесь выводы британских военных аналитиков комментирует депутат Верховной Рады Украины Егор Чернев (очень интересно, но только видео). Чернев признает, что украинской армии было бы проще, если бы оружия в целом было больше, но при этом типов его – меньше.

В понедельник с визитом в Киеве побывал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – и обещал Украине “сложные современные типы оружия”.

На оккупированных территориях

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью британской Times, что президент Зеленский поручил подготовить план операции по возврату южных территорий страны – Херсонской и Запорожской областей. Украина и сейчас ведет наступательные действия в Херсонской области (в понедельник сообщалось о возвращении под контроль села Ивановки), однако крупное контрнаступление Вооруженные силы Украины в ближайшее время развить не смогут, считают военные аналитики – вот их аргументы.

Несмотря на это, киевские власти призывают жителей оккупированных территорий к эвакуации. В интервью Настоящему Времени мэр города Олешки (он расположен чуть южнее Херсона) поясняет, что призывы касаются прежде всего тех, кто живет близ российских военных объектов, которые планомерно уничтожает сейчас украинская армия – он признает, что масштабного контрнаступления еще придется подождать. Российские оккупационные власти, по его словам, продолжают в спешном порядке готовиться к референдуму о вхождении Херсонщины в состав России. Не прекращаются и партизанские попытки обезглавить пророссийские администрации в оккупированных областях: при подрыве машины был убит назначенный россиянами глава администрации Великого Бурлука в Харьковской области Евгений Юнаков, а покушения на глав оккупационных администраций Херсонской области и Мелитопольского района Запорожья были якобы предотвращены.

На этом фоне Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России всем жителям Украины. МИД Украины назвал этот шаг “продолжением курса на захват страны” и призвал партнеров к жесткой реакции на “новые паспортные фантазии Путина”, то есть к новым поставкам оружия и новым санкциям, которые ускорят деоккупацию юга и востока Украины.

На деоккупацию города до конца этого года рассчитывает и советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, российская армия проводит сейчас перегруппировку войск, в связи с чем стала возможна эвакуация из Мариуполя в сторону Запорожья.

По данным нового украинского омбудсмена Олега Котенко, в Украине около 7200 военных считаются пропавшими без вести. Большинство из них находятся в плену. В так называемой "ЛНР" заявили, что пленные белорусы из "батальона Калиновского" причастны к попытке переворота на родине, и за это им может грозить расстрел.

Черный лебедь

После вторжения России в Украину российское правительство выделило 113 млрд рублей на компенсации семьям погибших и раненым военнослужащим, и 89 млрд из этой суммы уже выплачены, утверждает “Новая газета. Европа”. Учитывая, что компенсация за погибшего родственника составляет 9,5 млн рублей, а выплата раненым – до 4,5 млн рублей, выплаты были сделаны 15–17 тысячам российских солдат или их семьям. Похоже на реалистичную оценку потерь.

Выплат скоро будет больше: группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий присваивать статус ветерана боевых действий военнослужащим органов ФСБ, “отражавшим вооруженное вторжение на территорию России в ходе специальной военной операции” в Украине.

Фонд “Свободная Бурятия” сообщает, что около 150 военнослужащих из Бурятии, воевавших по контракту в Украине, написали рапорты об увольнении и вернулись домой (перед этим их в течение нескольких дней удерживали в заключении, угрожая возбуждением уголовных дел). С самого начала войны юристы объясняют военнослужащим, что при необъявленном военном положении отказ воевать в Украине не является преступлением, а суды даже рассматривают дела, связанные с увольнением. Так, суд в Рязани принял иск рядового, отказавшегося воевать в Украине: его уволили со штампом “Склонен к предательству, лжи и обману. Отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины”, и он теперь оспаривает законность этого штампа.

Анонимные источники “Медузы” в околокремлевских кругах утверждают, что Путин очень не хочет, чтобы кто-нибудь из российских генералов набрал популярность на фоне войны в Украине. Видимо, вспоминает покойного генерала Лебедя, загадочным образом разбившегося на вертолете на второй год после воцарения Путина.

Новости российской государственности

Совет Госдумы назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 15 июля – официальные лица говорят, что на нем "планируется рассмотреть 60 с небольшим вопросов". Вот спекуляции о том, что это могут быть за вопросы, хотя возможно, в принципе, всё.

Комитет Госдумы по информационной политике продолжает работать в поте лица, несмотря на каникулы, и предлагает запретить пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" для аудитории любого возраста и установить административную ответственность за такую пропаганду (сейчас нельзя рассказывать об ЛГБТ+ только несовершеннолетним).

Минюст России внес в список “экстремистских организаций” оппозиционное чеченское движение “Адат”.

Московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу отказали в регистрации на выборах из‑за “причастности к экстремистской организации”, то есть к Навальному, хотя формально он с ним никак не связан. В преддверии муниципальных выборов власти Москвы отказались отменять запрет на митинги и пикеты, введенный в связи с пандемией, поэтому избирательную кампанию вести, по сути, запрещено.

Комиссия по этике Новосибирского горсовета направила в полицию материалы для возбуждения административного или уголовного дела в отношении независимого депутата этого же совета Светланы Каверзиной – за некий комментарий в ВК, в котором Каверзина усомнилась в здоровье российского президента. Прокуратура Екатеринбурга потребовала лишить статуса депутата, дважды оштрафованного за антивоенные посты.

Повар Путина Евгений Пригожин воспользовался “правом на забвение”, обязав “Яндекс” убрать из выдачи почти все расследования о себе, в том числе тексты, разъясняющие его связь с ЧВК Вагнера, петербургской фабрикой троллей и производными от нее СМИ – “Невским новостям” и РИА “ФАН”.

В псковской деревне Любенск сгорел музей-заповедник Римского-Корсакова. Пожар уничтожил усадьбу композитора, где он провел последние годы жизни, и больше тысячи экспонатов. Нюанс в том, что усадьба эта все равно была неподлинная: дом, в котором действительно жил композитор, разобрали на дрова, как только национализировали, то есть сразу после революции.

В боях с антивоенщиной

Московская прокуратура обратилась в Мосгорсуд с требованием ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ, сославшись на протокол о “дискредитации” российской армии, составленный за антивоенную публикацию на сайте организации. Этот профсоюз появился после нападения 9 марта 2016 года на границе Чечни и Ингушетии на автобус, в котором ехали журналисты и правозащитники; в нем около 600 активных участников из разных регионов России.

Роскомнадзор заблокировал русскую версию фотобанка Depositphotos после того, как на сайте появилась подборка о войне в Украине. Всего с начала войны в России были заблокированы 5300 сайтов.

Суд в Оренбурге приговорил 22-летнего местного жителя Ивана Москаленко в восьми месяцам исправительных работ по делу о “фейках” про российскую армию (он опубликовал видео войны). Это четвертый приговор по этой статье, появившейся в Уголовном кодексе в начале марта.

На вокалиста уральской группы “Курара”, сказавшего со сцены “Нет войне”, составили протокол о “дискредитации” армии.

Жителя Кузбасса оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о реабилитации нацизма за некое видео о действиях немцев во время Второй мировой войны. Что было в этом видео, знают только сотрудники Центра “Э”.

Вот замечательная история о деятельности этого доблестного подразделения: рассказ либертарианца Всеволода Осипова, которого эшники завербовали на волне обысков и облав среди членов Либертарианской партии в 2021 году, а потом отправили в Грузию следить за политэмигрантами из России.

В боях со всем живым

Бывший исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров выступил с последним словом в суде. “До встречи в нашей новой, желательной и открытой России”, – сказал он. Обвинение запросило для него пять лет лишения свободы.

Сегодня с последним словом выступает художница из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова, которую обвиняют в распространении порнографии за бодипозитивные картинки. Ее дело тянется с ноября 2019 года, вот его суть.

Новосибирский областной суд оставил в силе решение об аресте ученого Дмитрия Колкера по делу о госизмене. Он умер на третий день после ареста в начале июля. В деле, помимо документа из клиники о раке IV стадии, препятствующем заключению под стражу, есть справка от обычного терапевта, в которой говорится, что Колкер участвовать в следственных действиях может – видимо, фсбшник просто зашел в больницу и взял ее у первого попавшегося врача. Здесь все это изложено подробно, а здесь рассказывается, как российское государство в последнее время особенно рьяно преследует физиков.

Россия на мировой арене

“Экстремистская организация” Фонд борьбы с коррупцией объявила о создании Международного фонда борьбы с коррупцией: в наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, журналистка Энн Аппельбаум, политолог Френсис Фукуяма и жена Навального Юлия.

Газопровод “Северный поток – 1” остановлен на профилактику до 21 июля, но в Европе опасаются, что навсегда. Почему – объясняется здесь. При этом российский суд приостановил запрет на транзит казахстанской нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске (запрет ввели, сославшись на некий непорядок в документах, после того как президент Казахстана в разговоре с главой Евросовета предложил "стабилизировать ситуацию" на рынках углеводородов в мире).

Косметический бренд Sephora сообщил о продаже своих магазинов в России; шведский производитель техники для ресторанов Electrolux Professional заявил о прекращении деятельности в России.

Здесь рассказывается о проблемах, которые создали санкции ЕС для студентов из России и Беларуси, обучающихся в чешских вузах: санкции Евросоюза запрещают предоставлять техническую помощь гражданам России и Беларуси, и власти Чехии считают, что под запрет подпадает также и высшее образование – по крайней мере по части специальностей, которые вузы сочтут критическими.

В совместном расследовании бельгийского издания EUobserver и центра "Досье" утверждается, что высланные из Бельгии российские дипломаты были связаны с ГРУ. Офицер спецслужб в отставке рассказал центру "Досье", что теперь ГРУ осталось в этой стране без “слухачей” и специалистов по спутниковой разведке.

Из расследования о прошлом компании Uber, опубликованного сразу несколькими международными медиа, следует, что в 2016 году компания тайно наняла лоббиста из окружения Путина для продвижения себя на российском рынке.

В Беларуси

Правительство Беларуси внесло в парламент законопроект, ужесточающий правила въезда и выезда граждан из страны: КГБ сможет на полгода запретить выезжать гражданам, чей "выезд противоречит интересам национальной безопасности".

В прошлом году население Беларуси сократилось на 94 тысячи человек. Вероятнее всего, это объясняется массовой эмиграцией на фоне политического террора, установившегося после протестов 2020 года.

Беларусь заявила протест Швеции из-за побега с территории посольства в Минске отца и сына Кузнечиков.

Жителя Бобруйска приговорили к 4,5 годам колонии за тиктоки о Лукашенко.

Активиста из Барановичей Владимира Гундаря, обвиняемого по "делу Автуховича", принесли на заседание суда в одних трусах, чтобы он "в одежде не спрятал чего-нибудь острого и не совершил членовредительства". По ссылке есть фотография: Гундарь, у которого нет одной ноги, стоит, прикованный наручником к прутьям клетки – сесть он не может, потому что наручник не дает.

В Украине

Украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что передает государству свой медиабизнес. Решение объясняется вступлением в силу закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, у которых есть значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов). Продать свои медиаактивы в условиях войны Ахметов просто не может.

В связи с отзывом посла Украины в Германии Андрея Мельника – интересное интервью с дипломатом Александром Харой об украино-германских отношениях и особом немецком подходе к России.

Шесть ссылок

Две Клеопатры. Эссе историка Ольги Хорошиловой о жизни и литературном творчестве Екатерины Лачиновой (1810–1896) – феминистки и светской львицы, писавшей под псевдонимом Клеопатра Леонидова. Или отрывок из биографии Клеопатры, написанной американкой Стейси Шифф, прославившейся биографией Веры Набоковой.

Эссе историка Ольги Хорошиловой о жизни и литературном творчестве Екатерины Лачиновой (1810–1896) – феминистки и светской львицы, писавшей под псевдонимом Клеопатра Леонидова. Или отрывок из биографии Клеопатры, написанной американкой Стейси Шифф, прославившейся биографией Веры Набоковой. Забытые. Рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о жизни и творчестве художника Александра Рубцова (1884–1949), который в качестве пенсионера Академии художеств уехал в 1913 году в путешествие по Европе и Африке и навсегда остался в Тунисе – теперь как художника его знают только во Франции. Или беседа Ивана Толстого с составителем трехтомника (изд-во “Алетейя”) забытого эмигрантского писателя второй волны Владимира Рудинского (1918–2012).

Рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о жизни и творчестве художника Александра Рубцова (1884–1949), который в качестве пенсионера Академии художеств уехал в 1913 году в путешествие по Европе и Африке и навсегда остался в Тунисе – теперь как художника его знают только во Франции. Или беседа Ивана Толстого с составителем трехтомника (изд-во “Алетейя”) забытого эмигрантского писателя второй волны Владимира Рудинского (1918–2012). Мозг. Два фрагмента из книги Майкла Гаазаниги "Сознание как инстинкт. Загадки мозга: откуда берется психика" (изд-во Corpus): первый – о клинических расстройствах психики, которые указывают на модульное устройство мозга, и второй, посвященный поиску связи между сознанием и мозгом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок