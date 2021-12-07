Доброе утро!

Расследование ФБК о "дворце Путина" стало самым популярным видео на YouTube в России в 2021 году. Оно было опубликовано 19 января, и с тех пор его посмотрели 119,8 миллионов раз. Двумя днями ранее Навальный был задержан в “Шереметьеве”, весной ФБК объявили “экстремистской организацией”. В новостях так:

Накануне переговоров между Путиным и Байденом CNN сообщает, что США подготовили жесткие санкции на случай российского вторжения в Украину.

Минюст России объявил экстремистскими 12 песен панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля".

ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, оказавшихся на территории Польши, обратно в Беларусь.

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине.

Вокруг Украины

Сегодня должны состояться переговоры президентов России и США. Накануне Путин слетал в Индию, чтобы продлить до 2031 года программу военно-технического сотрудничества. В его отсутствие предстоящий видеосаммит охотно комментировал Песков: по его словам, в российско-американских отношениях “такие авгиевы конюшни”, что расчистить их в ходе одного разговора просто невозможно. Зачем Байдену понадобилось разговаривать с Путиным именно сейчас, здесь пытаются объяснить сразу три политолога: желание Путина оставаться в международной повестке дня понятно всем, но как будет воздействовать на него Байден, остается загадкой.

Западная пресса сообщает, что удалось узнать ей. Financial Times пишет, что накануне ноябрьского саммита НАТО США предоставили союзникам широкий объем разведданных, которые убедили скептически настроенных европейцев в реальности российской угрозы Украине. CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщает о пакете “чертовски агрессивных мер”, подготовленном на случай российского вторжения в Украину. Что конкретно имеется в виду, неизвестно, но все говорят об ограничениях на операции с российским госдолгом, отключении страны от SWIFT и санкциях в отношении ближайшего круга Путина. Bloomberg, однако, пишет, что речь идет об ограничении обмена рублей на доллары, евро и фунты.

Евросоюз продлил санкции за нарушение прав человека в России – просто потому что они истекали.

Россию подмораживает

Минюст России внес в федеральный перечень экстремистских материалов 12 песен тверской панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля", лидер которой Александр Константинов поет от лица экзальтированной верующей старухи (группа распалась в 2018 году).

Издатель “Медиазоны” Петр Верзилов оштрафован на 1,5 тысячи рублей за отсутствие “иностранноагентской” маркировки в личных аккаунтах в соцсетях; иск телеканала “Дождь”, оспаривающий его внесение в реестр “СМИ – иностранных агентов”, отклонен.

Суд в Петербурге взыскал с журналистки “Холода” Сони Вольяновой 300 тысяч рублей из‑за текста о домогательствах филолога Кобринского к студенткам. Комиссия партии “Яблоко”, членом которой является Кобринский, ранее признала этот текст правдивым.

В Иркутске суд арестовал двоих Свидетелей Иеговы; в Черкесске Свидетелю Иеговы дали шесть лет условно по делу об экстремистской организации.

В Челябинске из-за отсутствия состава преступления прекращено уголовное дело по статье о перекрытии дорог в отношении участников акции 31 января в поддержку Навального. Обвинения были предъявлены десяти местным активистам.

Бывший глава штаба Навального в Калининграде Александр Черников запросил политическое убежище в США.

Члены ОНК обнаружили в московском СИЗО американца, который сидит там с августа по обвинению в контрабанде марихуаны. Сам он говорит, что привез траву из США, потому что ему ее доктор прописал.

Вот такая вот музыка

Крупнейший российский сайт с предложениями об аренде недвижимости ЦИАН запретил владельцам жилья размещать объявления, дискриминирующие аудиторию по гражданству, национальности, вероисповеданию и расе (писать “только для славян” теперь нельзя). Это связано с тем, что в ноябре сайт разместился на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как удалось выяснить The Bell, переход VK под контроль структур Юрия Ковальчука объясняется тем, что Кремль был недоволен стагнацией аудитории “ВКонтакте” на фоне роста аудитории западных соцсетей в России, а бывшего владельца VK Алишера Усманова это “угнетало”.

По подсчетам “Transparency International – Россия”, средние доходы чиновников (которые они декларируют) в три раза превышают средние доходы других россиян. Медианный доход московского чиновника составил в 2020 году 216 тысяч рублей.

По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), бывший замглавы аппарата правительства России Кирилл Андросов и бизнесмен Евгений Новицкий, которого связывают с Солнцевской ОПГ, в 2015 году незаконно арендовали лагуну на Мальдивах для строительства там курорта. Сделка проводилась в рамках "масштабной коррупционной схемы", к которой был причастен бывший президент Мальдив. Курорт, правда, так и не построили.

“Важные истории” рассказывают об успехах петербургской исполнительской школы. У талантливого виолончелиста (и по совместительству “кошелька Путина”) Сергея Ролдугина раньше была жена, пианистка Ирина Никитина (по совместительству крестная мать старшей дочери Путина). Сейчас Никитина возглавляет фонд “Музыкальный Олимп”, в совет которого входит также жена бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова. Этот фонд получил в безвозмездное пользование историческую усадьбу на Ивановской горке в центре Москвы, которую сейчас реконструирует (за счет бюджета), меняя исторический облик постройки ради расширения площадей (которые впоследствии, скорее всего, будет сдавать в аренду). Вот такая вот музыка.

О том, что изменилось в 2021 году в жизни мигрантов в России, миграционном законодательстве и риторике высшего чиновничества, рассказано здесь. По мнению специалистов, обойтись без мигрантов российская экономика не может, но власти вечно ведут с ними какую-то гибридную войну.

На фоне судов по ликвидации “Мемориала” – старейшей в России правозащитной и просветительской организации – разные российские медиа публикуют истории, созданные по материалам ее архива. Вот подборка воспоминаний, записанных в рамках проекта “Мемориала” “Последние свидетели”: раскулаченные, репрессированные и члены их семей рассказывают о пережитом.

В Беларуси

МИД Беларуси объявил о запрете на ввоз некоторых товаров из стран, которые ввели санкции против Минска (как и в России, это называют “ответными санкциями”). В связи с введенными ранее санкциями ЕС и других стран белорусскую авиакомпанию "Белавиа" отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Фрилансер белорусской службы Радио Свобода Андрей Кузнечик отсидел 10 суток и был еще раз арестован на тот же срок по той же статье о мелком хулиганстве.

Европейский суд по правам человека запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно на территорию Беларуси.

Вокруг света

В Узбекистане отменен TikTok Fest с участием видеоблогеров из России, Украины и других стран бывшего СССР: Минкульт заявил, что мероприятие "не соответствует национальному менталитету".

В Австрии приведен к присяге новый канцлер – третий за три месяца. Главой правительства стал Карл Нехаммер, ранее занимавший пост министра внутренних дел.

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. В Пекине ответили, что дипломатов и так никто не приглашал.

Китайский блогер под видом туриста осмотрел и снял на видео засекреченные "лагеря перевоспитания" для мусульман и этнических меньшинств в автономном регионе Синьцзян – эти объекты не отмечены на картах, и официальный Пекин отрицает их существование. Здесь эти материалы комментирует вице-президент Всемирного уйгурского конгресса Эркин Экрем.

Лидера оппозиции в Мьянме, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи приговорили к четырем годам тюрьмы. Через полдня ей вдвое смягчили приговор.

Папа римский объявил о подготовке новой встречи с главой РПЦ патриархом Кириллом – ради этого он даже готов приехать в Москву. В РПЦ на слова папы отреагировали вяло. О цели этой встречи ничего не известно.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 32 136. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 834 тысячи; официальное число жертв достигло к утру понедельника 282 462 человек (+1184 за сутки). Эти данные не соответствуют реальности, но их динамика отражает настроения российских властей.

Сейчас там склоняются в сторону агрессивной пропаганды вакцинации: начальник управления по общественным проектам администрации президента России Сергей Новиков сказал, что антипрививочники действуют в соответствии со “стратегией по уничтожению народа”. Ну а где геноцид – там и Гитлер: по словам Новикова, он требовал от своих командующих, чтобы те лишали жителей оккупированных территорий СССР вакцин и средств гигиены и снабжали их алкоголем и табаком (надо было еще сказать, что бесплатным алкоголем и табаком).

В России официально выявлен штамм омикрон, и здесь врач-иммунолог Николай Крючков рассказывает, что от него ждать.

В ЮАР, откуда омикрон начал распространяться по планете, никаких специальных мер против него не вводят: вот интересное интервью о том, как эта страна переживает пандемию (спойлер: во время локдаунов там запрещали не только продажу алкоголя, но и продажу табака, и ни к чему хорошему это не привело).

Шесть ссылок

История. 11 самых популярных легенд об Александре Невском (разоблачает историк Игорь Курукин). Или беседа с историком Андреем Павлышиным о львовском погроме 1918 года.

11 самых популярных легенд об Александре Невском (разоблачает историк Игорь Курукин). Или беседа с историком Андреем Павлышиным о львовском погроме 1918 года. Писатели. Разговор с филологом Моникой Спивак о наследии Андрея Белого – изданном, неизданном, утраченном. Или рассказ о том, как живой классик азербайджанской литературы Акрам Айлисли стал изгоем в родной стране, написав роман “Каменные сны” об отношениях между армянами и азербайджанцами.

Разговор с филологом Моникой Спивак о наследии Андрея Белого – изданном, неизданном, утраченном. Или рассказ о том, как живой классик азербайджанской литературы Акрам Айлисли стал изгоем в родной стране, написав роман “Каменные сны” об отношениях между армянами и азербайджанцами. Мертвечина. Отрывок из книги Олега Ивика “Вокруг того света. История и география загробного мира” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Или подробный рассказ об устройстве канцелярита с рекомендациями о том, как от него отучиться.

Искренне Ваши,

Семь Сорок