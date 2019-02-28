Богомерзкое и транспарентность Путина

Доброе утро!

В Карелии муниципальный депутат Игорю Некин написал на сугробе “Путин, помоги убрать кучю”. Его тут же вызвали в полицию, но не в связи с нарушением правил орфографии, как можно было бы подумать, а по поводу “дискредитации власти”. “Кучя” при этом где была, там и осталась. Ну и в новостях так же:

В подконтрольном Пригожину РИА ФАН сказали, что кибератака Пентагона, о которой рассказала газета The Washington Post, на самом деле провалилась.

На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка. Индия требует освободить взятого в плен летчика.

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн в ходе публичных показаний в Конгрессе назвал президента США мошенником и расистом и жаловался на угрозы с его стороны.

Украина отказалась от участия в Евровидении.

Четыре года без Немцова

В Москве на месте убийства Бориса Немцова десятки людей провели минуту молчания. Ранее цветы к мемориалу на мосту возложили западные дипломаты. В Нижнем Новгороде на доме, где Немцов жил в бытность свою губернатором Нижегородской области, открыли мемориальную табличку. Вот здесь интервью адвоката Вадима Прохорова, в котором он оценивает перспективы наказания организаторов и заказчика убийства Немцова и говорит о необходимости международного давления.

Война?

Пакистан обстрелял из миномета деревни в Кашмире, Индия открыла ответный огонь. Индия требует от Пакистана освободить сбитого индийского летчика и вернуть его на родину. Ранее власти Пакистана объявили, что сбили два самолета ВВС Индии – в ответ на удары, нанесенные Индией якобы по лагерю боевиков в пакистанской части штата Кашмир. Пакистан частично закрыл свое воздушное пространство, что значительно удлинило рейсы из Европы в страны Юго-Восточной Азии. Чем чреват конфликт двух ядерных держав, рассказано тут.

В России военные реалии вторгаются в мирную жизнь иначе: в Курске два бронетранспортера спровоцировали серьезное ДТП. Здесь читайте интервью с солдатом, раненном в ходе военных учений под Лугой (ранее командиры, отвечавшие за эти учения, получили условные сроки).

Кибервойна

Из заявления связанного с Пригожиным РИА ФАН и рассказа источников “Би-би-си” стало понятно, что “фабрику троллей” взломали с помощью обычных хакерских приемов (подробнее). РИА ФАН утверждает, что кибератака американских спецслужб на сервера компании была проведена “непрофессионально и непродуктивно”. Это, впрочем, не помешало пресс-секретарю Путина сказать, что против России "на постоянной основе" ведутся кибератаки из Европы и США. Служба безопасности Украины, в свою очередь, отрапортовала о предотвращенной кибератаке против ЦИК.

“Придут и повесят херню”

Изнутри России больше заметны не кибератаки из-за границы, а слаженная работа судов, спецслужб и полиции.

В Москве на прямую линию движения "Открытая Россия" с ее основателем Михаилом Ходорковским пришли 20 полицейских в компании с журналистами РЕН-ТВ, потому что у них якобы была информация о “противоправной деятельности”.

Бывший директор ФБК Навального Роман Рубанов рассказывает в интервью о постоянной слежке за сотрудниками ФБК и предрешенности судебных вердиктов: “Любой человек из ФБК должен быть морально к этому готовым — придут и повесят херню”.

Мосгорсуд, как и ожидалось, отклонил кассационную жалобу сторонников Навального на отказ Минюста зарегистрировать партию "Россия будущего".

Сам Навальный в интервью Financial Times раскритиковал западные санкции в отношении России за “хаотичность и невнятность” и посоветовал сосредоточиться на "могущественных олигархах", тесно связанных с Путиным.

“Адские санкции” и другие недружественные проявления

В Швеции задержан человек, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

В Мюнхене суд рассматривает дело племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева, который не то воевал за так называемую “ДНР”, не то только готовился к этому.

Обнародованный американским Конгрессом законопроект о защите США от “агрессии Кремля” (так называемый bill from hell) предполагает ограничения на инвестиции в российский госдолг, санкции против инвестиций в российские проекты по производству сжиженного природного газа, запрет на участие в разработке нефтяных месторождений в России, санкции против неназванных российских банков, а также персональные санкции против приближенных к Путину политиков, олигархов и членов их семей.

Кроме того, два члена Палаты представителей внесли законопроект “о транспарентности в отношении Путина”, обязывающий разведку США представить Конгрессу доклад о “финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях”.

Трамп между Коэном и Ким Чен Ыном

Пока президент США ведет в Ханое переговоры с главой КНДР, в американском Конгрессе слушают показания его бывшего адвоката Майкла Коэна, осужденного на три года за ложь Конгрессу и мошенничество. Коэн назвал своего бывшего шефа “мошенником и расистом”, рассказал, что ему часто приходилось угрожать людям по просьбе Трампа, а теперь он сам получает от него угрозы.

Коэн утверждает, что Трамп знал о взломе серверов Демократической партии и что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались до лета 2016 года, когда Трамп уже был единственным кандидатом от Республиканской партии. По словам Коэна, Трамп не рассчитывал на победу и воспринимал предвыборную кампанию как маркетинговую возможность. Сегодня Конгресс продолжит расспрашивать Коэна, но уже в закрытом режиме.

Ближайшие соседи России

В Казахстане съезд правящей партии “Нур Отан” сопровождается массовыми задержаниями вышедших на улицы людей. Здесь правозащитник из Алма-Аты объясняет, что мирные собрания граждан в стране де-факто запрещены.

В Украине “оборонный скандал” привел к отстранению от работы глав двух оборонных предприятий. На этом фоне Конституционный суд отменил наказание за незаконное обогащение (правда, президент должен внести тот же закон в новой редакции, учитывающей претензии суда). От участия в “Евровидении” Украина отказалась.

А Беларусь мирно попросила у России 600 млн долларов на обслуживание своего внешнего долга.

Все культурнее и культурнее

Российский научный фонд приостановил выплату грантов ученым, потому что правительство не прислало денег.

Зато российские музеи получили от Минкульта распоряжение "выработать и реализовать систему мер, направленную на приведение в соответствие содержания музейных экспозиций государственным приоритетам".

В Дагестане взялись за театр: местный муфтият требует (в инстаграме) ввести в театральных постановках цензуру в соответствии с принятыми в регионе нормами морали: "Хвала всевышнему, что богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева". (“Богомерзкой” оказалась итальянская комедия, в которой героиня флиртует с разными мужчинами, потому что муж не обращает на нее внимания).

Шесть ссылок

Кино и музыка. Разговор с Михаилом Идовым, режиссером “Юмориста” и сценаристом фильма Кирилла Серебренникова “Лето” – об отношениях художника и власти и компромиссах, на которые творческий человек идет ради успеха (сильно запахло нафталином, но такие уж теперь времена). Или премьера альбома композитора Александра Маноцкова “Псалми i танцi” на стихи украинских поэтов – с комментариями знатока украинской поэзии Михаила Назаренко.

Геология и литературная психиатрия. Горы бывают не только на земной поверхности, но и внутри Земли, на границах ее слоев – здесь рассказывается, как ученым удается обнаружить эти внутренние горные рельефы. Или о карамазовщине и возможности ее наследования – отрывок из книги Риккардо Николози “Вырождение: литература и психиатрия в русской культуре конца XIX века”.

Картинки. Тем, кто совсем ничего не знает об Архипе Куинджи, будет интересен этот краткий очерк его биографии. Об американском художнике-концептуалисте Аллене Рапперсберге почти наверняка не знает никто, вот тут о нем, с картинками.

Искренне Ваши,

Семь Сорок