Первая мировая энергетическая война

Доброе утро!

В ночь на вторник вооруженные силы Азербайджана начали интенсивный артиллерийский обстрел городов Горис и Джермук, а также села Сотк, которые находятся на территории Армении. Власти Азербайджана называют обстрел ответом на провокацию со стороны Армении, армянские власти это отрицают. На других фронтах так:

Украинские военные заявляют о взятии Святогорска Донецкой области, продолжаются бои в районе Лимана. Украинское командование “Юг” объявило об освобождении 13 населенных пунктов в Херсонской области.

В понедельник Россия трижды обстреливала Харьков. Восстановленное после ночных ударов электроснабжение днем вновь было нарушено.

В Херсоне совершено покушение на ректора университета, назначенную оккупационными властями. Ее охранник погиб.

В России многодетным отцам разрешат вступать в мобилизационный резерв армии.

В Москве муниципальный депутат Кетеван Хараидзе выиграла выборы, находясь под домашним арестом.

Папа римский отправился в трехдневное "паломничество мира" в Казахстан.

Военные сводки

За шесть дней наступления в Харьковской области украинская армия вытеснила российские военные части на востоке за реку Оскол, а на севере – за государственную границу. Новая линия фронта проходит по Осколу; город Купянск, расположенный на обоих берегах этой реки, подвергается непрерывным обстрелам. В понедельник украинские военные продолжали бои в районе Лимана Донецкой области, заявили о взятии Святогорска (командование это не подтверждало) и, по данным властей так называемой “ДНР”, пытались выйти к донецкому аэропорту. Глава Луганской области Сергей Гайдай пишет, что российские военные покинули поселок Сватово и ведут спешную эвакуацию вглубь области.

Анализируя молниеносное наступление ВСУ в Харьковской области, украинский военный эксперт Михаил Жирохов говорит, что командование, скорее всего, планировало взять только Балаклею, но неожиданный провал российской обороны заставил военных идти дальше. Провал обороны Жирохов объясняет “совковостью” мышления, хотя действия российской армии идут вразрез с принципами военной стратегии, сформулированными классиком советской военной науки Александром Свечиным. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк называет освобождение почти всей Харьковской области “психологическим переломом” в войне и предсказывает, что Россия будет отвечать “ассиметрично”: ударами по критической гражданской инфраструктуре и крупным городам.

В понедельник Харьков трижды подвергался российским ракетным обстрелам: в ночь на 12 сентября была повреждена крупнейшая в городе ТЭЦ, утром электроснабжение восстановили, но около часа дня после новых обстрелов город вновь на несколько часов лишился света и воды, метро тоже пришлось останавливать. В третий раз по Харькову “прилетело” около пяти вечера. Есть убитые и раненые. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков называет эти удары реакцией России на проигрыш в “Первой мировой энергетической войне” и прогнозирует их продолжение. Похожим образом объяснил эти удары, а также ядерный шантаж посредством Запорожской АЭС и президент Украины Зеленский.

Россия в лице секретаря Совбеза Патрушева продолжает настаивать, что Запорожскую АЭС обстреливают сами украинцы по указке США, чтобы устроить самим себе ядерную катастрофу. Что же до ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры, то Минобороны России сообщать о них не стало, рассказав вместо этого об уничтожении 45 тысяч тонн боеприпасов в Николаевской области, уже “уничтожавшихся” там 7 августа.

Украинское командование “Юг” сообщает об освобождении 13 населенных пунктов и 500 квадратных километров территории в Херсонской области, а также отмечает “активизацию присутствия” десантных кораблей в Черном море. По сообщениям оккупационных властей Херсонской области, Украина продолжает обстрелы Антоновского моста.

The Wall Street Journal пишет, что Украина запросила у США и их союзников дополнительные поставки вооружения, в том числе ракетные системы большой дальности. Германия вновь отказала Киеву в поставках современных танков.

Деоккупация

С какой радостью встречали украинских военных жители Харьковской области, смотрите тут. Но освобождение принесло и трагические известия. Городские власти Изюма сообщают, что в городе погибло не менее тысячи мирных жителей. Смерть многих из них была вызвана отсутствием медицинской помощи. По оценкам главы горсовета Максима Стрельникова, в городе разрушено более 80% инфраструктуры; возможно, что перед началом отопительного сезона людей придется эвакуировать. Свидетельств убийств мирных жителей российскими военными в Изюме пока не появилось: город продолжает прочесывать украинская армия. Зато есть свидетельства из села Зализничное (Железнодорожное) Харьковской области: там обнаружены тела четырех мирных жителей со следами пыток, местные говорят, что людей убили российские военные.

В Харьковской области взяты в плен граждане Узбекистана, воевавшие на стороне России. Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что на освобожденных территориях задержали российских учителей – их будут судить по статье "Нарушение законов и обычаев войны" (до 12 лет лишения свободы). Монолог ингушского росгвардейца о бегстве из Балаклеи публикует издание “Фортанга”: “Перед наступлением в городе оставались несколько полков, в том числе наш. Все покинули позиции – и ЧВК, и обычная армия, СОБР, ОМОН. Они просто хлынули в город, захватили его”. По подсчетам проекта Oryx, при наступлении в Харьковской области украинская армия захватила по меньшей мере 49 российских танков.

Партизанщина и борьба с ней

Российские и пророссийские издания сообщают о взрыве в доме, где живет ректор Херсонского университета Татьяна Томилина, назначенная оккупационными властями. Она якобы ранена, а охранник ее погиб. Насколько этим сообщениям можно верить – большой вопрос: объявленные ранее убитыми замглавы оккупационной администрации Новой Каховки и “замначальника полиции” этого города оказались живы, их “убийство” было инсценировкой ФСБ. Российская спецслужба рапортует о предотвращении “серии терактов” в оккупированной Херсонской области и аннексированном Крыму.

Назначенный Россией глава Крыма пригрозил уголовными делами и увольнениями участникам “публичных мероприятий”, где звучали украинские песни (вскоре выяснилось, что под публичными мероприятиями имеются в виду свадьбы). В Симферополе для доносов на любителей украинских песен даже запустили специальный чат-бот.

О реальной партизанской войне, которая идет на Херсонщине, здесь рассказывает журналист Константин Рыженко: он полгода прожил в оккупированном городе, руководя работой группы, собирающей информацию о российских военных для нужд украинской армии.

Россия воюющая

В Белгородской области при обстреле пункта погранпропуска Логачевка погиб один человек, четверо ранены – об этом известно только со слов губернатора Гладкова. Он же призвал эвакуироваться жителей приграничных сел Журавлевка и Нехотеевка. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино. Жители разных городов Ростовской области слышали мощный взрыв, но о нем как раз местные власти ничего не сообщали (предположительно, работала система ПВО).

В Госдуму внесли поправки к федеральным законам "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе", в соответствии с которыми многодетные россияне по желанию смогут вступить в мобилизационный резерв. Это, вероятно, свидетельствует о проблемах с живой силой на украинских фронтах. Набор в “именные добровольческие отряды”, которые формируют в российских регионах, тоже идет со скрипом – вот рассказ о том, как дела обстоят в Северной Осетии. Быстро растет лишь число подписей под петицией об отправке на фронт губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – их там уже 29 тысяч. Кроме того, Кадыров заявил об отправке на передовую в Украине 10 тысяч “элитных бойцов” из Чечни во главе с Адамом Делимхановым.

“Важные истории” обнаружили, что на поддержку военнослужащих из региональных бюджетов было спешно выделено как минимум пять миллиардов рублей. Из структуры этих расходов следует, что погибших на этой войне больше, чем обнаруживается в открытых источниках, скрытая мобилизация проходит плохо, а расходы будут расти – и не известно, как регионы справятся с этой нагрузкой. Что вообще произойдет с российской экономикой на фоне войны и санкций, здесь объясняет Сергей Алексашенко. О том, что россияне на самом деле чувствуют и думают о войне в Украине, здесь рассказывают участники “Лаборатории публичной социологии”, которым удалось провести не количественное, а качественное исследование по этому вопросу (спойлер: по-настоящему войну одобряют единицы – большинству просто тяжело признать агрессором собственную страну, потому что тогда будет неприятно жить дальше).

Конкретные примеры:

Репортаж о том, как тувинцы умирают на чужой войне, пытаясь выкарабкаться из нищеты, и как просят шаманов и буддийских монахов их защитить;

История семьи Федоровых из Красноярского края, которая пытается вернуть из армии младшего сына после того, как старший погиб в Украине.

Россия: выборы

На завершившихся в воскресенье выборах разного уровня неожиданностей не было (вот чуть более подробный разбор) – и даже система электронного голосования в Москве, как и в прошлый раз, оказалась в принципе непроверяемой, пусть и по другим причинам. Неожиданными, пожалуй, можно считать лишь административные протоколы о “дискредитации армии”, составленные за антивоенные надписи на бюллетенях (бог с ней, с тайной голосования) и победу на выборах московского муниципального депутата Кетеван Хараидзе, больше года находящейся под домашним арестом.

Муниципальные депутаты из 18 округов Москвы и Петербурга подписали петицию с требованием отставки Путина. Сбором подписей занимается депутат петербургского МО "Семеновский" Ксения Торстрём. Вот разговор с депутатом петербургского муниципального образования “Смольнинское” Дмитрием Палюгой – именно он и его коллеги положили начало волне антипутинских заявлений депутатов местного уровня.

“Разговоры о важном” и репрессии без разговоров

Министр просвещения России Сергей Кравцов объяснил смысл манипуляций с поурочными планами “Разговоров о важном”: “Кто-то говорил, там СВО исключили, ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года”. Рассчитывают, значит, на долгую войну. Вот очередная порция бесед с учителями, которые не согласны заниматься “тупой пропагандой”. В Чечне учителей не спрашивают, согласны они или не согласны: их просто обязали писать одобрительные комментарии под постами Кадырова. Школьная пропаганда в Беларуси тоже жестче российской: там уроки “патриотического воспитания” проводят непосредственно прокуроры и представители местный властей.

Совет ООН по правам человека пришел к выводу, что Россия преследует противников войны в Украине. В Кремле этот вывод назвали необоснованным, хотя вот лишь несколько свежих обоснований:

В Москве активиста оштрафовали на 50 тысяч рублей за пикет с плакатом "Не убий" (“дискредитация” российской армии);

Главе владивостокских коммунистов, выступившему против войны на заседании городского парламента, прокурор просит назначить 15 лет колонии по делу о “растлении малолетнего”;

Суд в Челябинске признал анархистскую организацию “Народная самооборона” террористической и запретил ее в России;

Журналист и активист из Орла уехали из России после обысков по делу Ильи Пономарева;

Как в Петербурге преследуют “Партию мертвых” и дружественных ей художников, читайте тут.

На этом фоне штраф в две тысячи рублей, который назначили екатеринбургскому травести-артисту Бомбе Киберсиси за исполнение российского гимна с радужным флагом в руках, кажется мелочью. Вот только из описания совершенного им “преступления” вообще не ясно, в чем оно состояло: артист "в женском платье с использованием женского макияжа, демонстрируя свое сексуальное предпочтение", при выступлении в одном из клубов Екатеринбурга "активно размахивал флагом ЛГБТ, символизирующим разнообразие сексуальной гендерной идентичности". И?

Вокруг света

Россия собралась восстанавливать вдоль своих границ демонтированные в других странах памятники СССР – начать решили с танка, который убрали в Нарве.

Суд в Москве принял коллективный иск пользователей PlayStation – они требуют компенсации от Sony за прекращение работы в России PlayStation Store.

Азербайджан и Израиль обещают увеличить поставки газа в Европу на фоне энергетической войны, которую ведет Россия.

Папа римский начал трехдневное "паломничество мира" в Казахстан.

Вскоре туда же приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Путин надеется встретиться с ним в Узбекистане 15 сентября – здесь рассказывается, зачем это нужно Путину и как Китай до сих пор извлекает свою выгоду из войны в Украине, вроде бы не оказывая прямой поддержки России.

В Беларуси официально предъявили обвинение экстрадированной из Петербурга активистке Яне Пинчук и неизвестно за что задержали дизайнера Анатолия Лазаря.

Бывший премьер-министр Чехии миллиардер Андрей Бабиш предстал перед судом по делу о мошенничестве с субсидиями Евросоюза.

О небывалом успехе шведских правых националистов на парламентских выборах читайте здесь. Судя по всему, это сильно изменит политическую жизнь страны.

Вот подробный рассказ о фильмах-призерах кинофестиваля в Венеции.

Что же до скорбящей Британии, то король Карл III впервые выступил в парламенте, потом улетел в Шотландию, где посетил шотландский парламент и принял участие в “бдении принцев”: дети покойной королевы постояли в почетном карауле у гроба матери. Завтра гроб с телом королевы доставят самолетом в Лондон.

Шесть ссылок

Писатели. Подробная статья Аркадия Ковельмана об идейных исканиях Исаака Башевиса Зингера. Или рассказ о Владимире Арсеньеве – к 150-летию автора “Дерсу Узала”.

Подробная статья Аркадия Ковельмана об идейных исканиях Исаака Башевиса Зингера. Или рассказ о Владимире Арсеньеве – к 150-летию автора “Дерсу Узала”. Архитектура тоталитаризма. История строительства семи московских высоток. Или рассказ о послевоенной судьбе любимого архитектора Гитлера Альберта Шпеера.

История строительства семи московских высоток. Или рассказ о послевоенной судьбе любимого архитектора Гитлера Альберта Шпеера. Съесть и выпить. Статья Константина Богданова о роли диетологических рекомендаций в формировании “нового человека” в России первых десятилетий XX века. Или отрывок из книги биолога Билла Салливана “Познакомьтесь с собой. Как гены, микробы и нейроны делают нас теми, кто мы есть” (изд-во “Бомбора”) – о том, как ДНК, кишечные бактерии и сигареты влияют на чувствительность к кофеину.

Искренне Ваши,

Семь Сорок