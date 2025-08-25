С сентября 2026 года в российских школах могут сократить количество уроков иностранного языка в 5-7 классах с трех до двух в неделю, а общее количество часов на изучение иностранного языка в 5-9 классах может сократиться с 510 часов до 408. В Минпросвещения России объяснили это "оптимизацией нагрузки и рациональным распределением учебного времени". При этом у школьников должен появиться новый предмет – "Духовно-нравственная культура России".

Согласно проекту приказа ведомства, новый предмет направлен на "формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей". В 5-м классе на него планируют выделить 17 учебных часов, в 6-7 классах – по 34 часа, то есть один урок в неделю.

Учебник для нового курса разрабатывает Московский педагогический государственный университет, к работе также привлечена Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого в СМИ называют "духовником Путина".

Это не единственные изменения в российской системе образования. Как писало издание "Мел", уже с этого года из расписания 6-7 классов уберут предмет "обществознание". Вместо него добавят по 34 часа уроков истории родного края. С 1 сентября будут проводить "Разговоры о важном" в дошкольных учреждениях в 20 регионах России, включая Москву, а также на оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей Украины.

Кроме того, Генпрокуратура России объявила нежелательной деятельность в стране образовательного фонда International Baccalaureate – обучаться по программам фонда могут дети от 3 до 19 лет, после окончания программы они могут получить аттестат, который принимают зарубежные университеты.

Радио Свобода поговорило с педагогом и просветителем Димой Зицером об изменениях в российской школьной программе.

– В первую очередь нужно понимать, что, в отличие от того, что было раньше, сейчас изменения носят системный характер. Это очень плохо и страшно. И к моему огромному сожалению, довольно профессионально с их стороны. Если вы помните, когда вводились "Разговоры о важном", мы очень много говорили о том, что часто это инициатива на местах, это факультативно и вообще от этого можно каким-то образом отмазаться. Сейчас речь идет об изменении программы. Причем, если мы посмотрим на общую картину: есть "Разговоры о важном" в школах, введение "Разговоров о важном" для детских садов, есть "Семьеведение", "Начальная военная подготовка", сокращение английского языка и обществознания, изменение программы по истории, программы по литературе.

И если речь идет о системном изменении, мы можем это проанализировать и прийти к очень печальным выводам: иностранный язык не нужен, а этот мифический предмет "Основы духовно-нравственной культуры России" нужен. При этом, если мы с вами подумаем на секунду и спросим себя: "А что такое основы духовно-нравственной культуры России?", мы поймем, что их нет. Нет никаких основ духовно-нравственной культуры любой страны. Есть представление об этом Путина и всей его шайки, которые они навязывают людям. И довольно ужасно, что это указание сверху.

– В чем разница между уроками "Разговоры о важном" и "Духовно-нравственная культура России"? Звучит очень похоже.

– Разница огромная, потому что "Разговоры о важном" – это по-прежнему факультативы, а "Основы духовно-нравственной культуры России" – это обязательный предмет.

– То есть на классные часы, где проходят "Разговоры о важном", можно не приходить?

– На них очень трудно не приходить, потому что в огромном количестве школ манипулируют и вставляют это внутрь расписания. Но я знаю случаи, когда правильные и настырные родители добивались права не приходить. Иногда обманом, иногда липовой справкой о том, что у ребенка в это время, например, физиотерапия. И этот предмет не влияет на оценки или аттестат.

– В комитете Госдуме по науке и высшему образованию заявили, что курс английского в целом не будет уменьшен, и эти часы якобы могут перенести на старшую школу. Насколько это возможно? Тогда ведь наверно придется забирать что-то уже из старшей школы, чтобы добавить дополнительные уроки.

– Возможно многое, но мы в этот момент опираемся на слова шулеров, преступников и обманщиков. После всего, что мы видели за последние годы, серьезно воспринимать любые их слова совершенно невозможно. Единственное, что возможно, – это смотреть на их действия. Поскольку о введении этого предмета серьезно заявлено – это действие. А то, что они говорят, что не будут сокращать курс английского, – это слова. И верить им абсолютно нельзя.

– Что в этом случае будет с учителями английского? Их нагрузка скорее всего упадет и им придется искать дополнительную работу?

– Не знаю, бывает по-разному: бывают учителя английского, которые преподают два предмета. Бывает, что директор найдет им какое-то применение внутри школы. Я обеими руками за то, чтобы все учителя английского языка уходили и становились репетиторами. Знаете, какой взлет спроса на репетиторство и на семейную форму обучения в последние три года? Так что мне кажется, что эти учителя просто должны заниматься прямыми обязанностями своей профессии и спокойно уходить из этой школы.

– Но ведь не все семьи могут позволить себе платить за занятия с репетитором. И тогда получится, что большое число детей выпадет из обучения.

– Никто никуда не выпадет. Семейная форма обучения устроена сложно и довольно просто одновременно – на семейную форму обучения может перейти кто угодно. Это не связано с деньгами, это связано с желанием и осознанностью родителей. Всем нам не хочется менять свои привычки, все мы консервативны в той или иной мере. Но сейчас речь идет о спасении детей, и привычки приходится менять. Поверьте мне, есть достаточное количество учителей, которые пойдут в учебную группу, собранную родителями, и будут преподавать английский язык за очень небольшие деньги с каждого родителя. Способы изучения английского языка сейчас воистину бесконечны – дело лишь в желании. При этом мы же не будем с вами канонизировать уровень преподавания английского языка в российских школах? Когда я был в школе, мы учили в основном "Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ" и "Ленин лежит в мавзолее" – это полная чепуха.

Еще я должен сказать, что, несмотря на мою профессию, я вообще-то не советую начинать мыслить в парадигме "а как же дети, если все уйдут". Дети и их семьи – это заказчики образования, даже в такой системе образования, как российская. И в этом смысле история простая: если из-за сокращения программы по английскому языку или введения "Семьеведенья" или "Разговоров о важном" уйдет хотя бы треть школы, ситуация все еще может измениться.

– Вы упомянули про введение "Разговоров о важном" в детских садах. Как вы думаете, почему с такого маленького возраста власти вцепляются в детей и пытаются вложить в них свои представления о мире?

– В их гадкой системе координат это абсолютно правильный поступок. Потому что дети в возрасте до семи лет безоговорочно верят взрослым, в этот период создается первый и очень прочный блок представления о мире. Потом он меняется, мы становимся подростками и относимся цинично к миру и что-то действительно пересматриваем. Но если в возрасте до семи лет научить человека каким-то базисным вещам, от этого избавиться очень сложно – на эту тему есть очень серьезные академические исследования. Поэтому, к моему огромному сожалению, к нашему общему несчастью, они действуют профессионально, цепляя маленьких детей. Это как флажки в охоте на волков – они не оставляют свободных зон. И чем раньше начать навязывание доктрины, тем эта индоктринация будет успешнее.

– А можно будет потом это как-то обернуть назад?

– Можно. Но я объясню, почему это сделать довольно трудно. Ребенок пяти лет, естественно, считает маму и папу богами – они не могут ошибаться. Ребенок пяти лет уверен, что взрослые не могут хотеть ему зла – это базисная психологическая характеристика этого возраста. Итак, кто его в садик привел? Родители, которым мы верим безоговорочно, привели и с рук на руки передали какой-то воспитательнице, которой велели верить безоговорочно. Какими же словами мы будем доставать после этого ребенка оттуда?

– Признанием ошибки?

– Вы абсолютно правы – признанием ошибки после того, как ему исполнится семь или восемь. Это единственный путь. Невозможно сказать: "Мы делали все правильно, но мы тебя подставили, сынок или доченька". Понимаете, почему это сложно? Это возможно, это требует осознанности, работы. Но объяснить, почему мы тебя обманывали все твое детство и отдавали тебя в руки людоедов – это непросто. И решиться на это, между прочим, тоже непросто.