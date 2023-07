Течения и пороги авангарда. Артемий Троицкий осваивает термины

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры двести восемьдесят второго выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – интернациональный семейный дуэт HackeDiPicciotto, проживающий и творящий в городе Берлине. Рок-критик Артемий Троицкий прямо-таки забрасывает нас специальными терминами, которые помогают точнее и правильнее оценить и осмыслить только что услышанное.

Александр Хаке – один из самых известных немецких "альтернативных" музыкантов. В 1980 году, когда ему было 15 лет, он присоединился к Einsturzende Neubauten – лидерам движения "Гениальные дилетанты" и флагманам "Новой немецкой волны". Играет там по сей день на гитаре и бас-гитаре. Даниэле де Пиччиотто – американка итальянского происхождения, с конца 1980-х годов базирующаяся в Берлине. Активистка клубного движения, одна из создательниц берлинского Love Parade, художница, певица и тусовщица на все руки. В 2006 году Александр и Даниэлле вступили в законный брак и тогда же увидела свет их первая совместная работа "Горы безумия". Первые несколько альбомов вышли под названием Hackie & Dipicciotto, которое затем перетекло в более монолитное HackeDiPicciotto. Примерно тогда же, года три назад, дуэт подписал контракт с лондонским лейблом Mute Records, который взялся за выпуск актуального материала и переиздание архивов.

Крайне задумчивое произведение с неуловимыми мелодиями и суггестивным низкочастотным звуковым давлением...

Довольно обильную дискографию дуэта можно разделить на три части: 1) сотрудничество с другими музыкантами – в частности, отличный альбом "Министерство волков" (2014) с Миком Харви; 2) записи музыки для медитации и прочих эзотерических процедур (Joy, Unity…); 3) серийные студийные альбомы. Ими мы и займёмся. Первый из четырёх новейших – Perseverantia (2016). Практически целиком инструментальная работа, столь спокойная, что можно было бы отнести её к ambient music. Но для чисто "фонового" продукта слишком красива и, местами, зловеща. Пьеса Grace – скорее из "красивых".



Menetekel (2017) – странное название, отсылающее, по-видимому, к загадочному древнему изречению mene, tekel, fares ("взвешен, измерен, оценён"). Я бы сказал, занимает промежуточное положение между обычными и "медитационными" альбомами HackeDiPicciotto. Крайне задумчивое произведение с неуловимыми мелодиями и суггестивным низкочастотным звуковым давлением. Предлагаю вашему вниманию композицию "Ловец снов".



"Течение" (The Current, 2020) – первый альбом, вышедший у супругов в рамках контракта с Mute Records. И я подозреваю, что сотрудничество с авторитетным лейблом заставило Александра и Даниэлле слегка пересмотреть репертуарную политику. Зная лично шефа Mute Дэниэла Миллера, я не допускаю, что он мог оказывать на них давление. Треки на альбоме короче, ритмичнее, вокала больше, а некоторые из них, вроде "Мелкого серебра", и вовсе можно квалифицировать как электро-поп.



Последний на данный момент альбом HackeDiPicciotto вышел в прошлом году и называется The Silver Theshold, "Серебряный порог". Образ порога позаимствован у Вольфганга Йоганна Гёте, написавшего, что мы стоим на пороге между прошлым и будущим (мелодекламация этого стихотворения в музыкальном обрамлении на альбоме тоже имеется). Можно констатировать, что экспериментальный дуэт ни в коем случае не "опопсовел" и продолжает свои звуко-философские изыскания. Под занавес – заглавная песня, отличающаяся в целом нехарактерным для интеллектуалов гимнообразным пафосом.

Плейлист 282-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Iggy Pop (USA). Strung Out Johnny, LP Every Loser (Atlantic)



2. A Sud di Bella Ciao (Italy). Cu ti lu dissi, LP A Sud di Bella Ciao (Visage)



3. Sky Valley Mistress (UK). It Won’t Stop, LP Faithless Rituals (New Heavy Sounds)



4. Blacklab (Japan). Fade аnd Melt, LP Abyss (New Heavy Sounds)



5. Danny Elfman (USA). Dance with The Lemurs, LP Big Mess (Anti-/Epitaph)



6. HackeDiPicciotto (Germany/USA). Grace, LP Perseverantia (Mute)



7. HackeDiPicciotto (Germany/USA). Dreamcatcher, LP Menetekel (Mute)



8. HackeDiPicciotto (Germany/USA). Petty Silver, LP The Current (Mute)



9. HackeDiPicciotto (Germany/USA). The Silver Threshold, LP The Silver Threshold (Mute)



10. Sidi Abdallah (Niger). Adounia, LP Issiktane (Clermont)



11. Skullcrusher (USA). Building а Swing, LP Quiet The Room (Secretly Canadian)



12. Large Plants (UK). Don’t Let Me Let You Down, LP The Carrier (Ghost Box)

Подписывайтесь на подкаст "Музыка на Свободе" на сайте Радио Свобода



Слушайте наc на APPLE PODCASTS – SPOTIFY – GOOGLE PODCASTS