Власти боятся интернета

Демонстрации в Непале напугали российскую пропаганду. Протесты начались из-за блокировок в стране популярных соцсетей. Бунт привел к тому, что сгорел парламент Непала, а многих чиновников, в том числе министра финансов публично унизили. Другим чиновникам пришлось спасаться от протестующих на вертолёте. Акции уже успели окрестить “Протестами поколения Z” из-за студентов, которые составляют ядро движения. Российская пропаганда обвинила иностранное вмешательство. В самой России тоже блокируют популярные соцсети и звонки в WhatsApp и Telegram. Однако, на протесты в лучшем случае выходят десятки человек, а власти не согласуют акции из-за опечаток в заявках.

Яндекс регулярно штрафуют за непредоставление ФСБ доступа к системе умного дома Алиса. Хотя, как выяснилось, корпорация с 2019 года сотрудничает с ведомством и устанавливает оборудование для слежки за пользователями.

Создатель Яндекса Аркадий Волож сделал для себя другой выбор. После начала войны он покинул Россию, перевёз часть сотрудников в Европу и создал компанию Nebius, которая на прошлой неделе заключила сделку с Microsoft. После этого акции стартапа выросли на 70% и увеличили его капитализацию на 100 миллиардов долларов. Сам Волож за одну ночь поднялся на 400 позиций в списке Forbes.

О страхе власти перед интернетом и протестом зумеров, а также судьбу двух “Яндексов” обсудим сегодня c политологом Русланом Айсиным и аналитиком данных Кириллом Порубцом.