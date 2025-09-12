"Ядерный сигнал Западу". Начинаются военные учения РФ и Беларуси

С 12 по 16 сентября в Беларуси проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025". По официальным сообщениям, их участники отработают "отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника", а также применение ядерного оружия. В связи с учениями Польша решила закрыть сухопутную границу с Беларусью. После подобных российско-белорусских военных учений "Запад-2021" началась полномасштабная агрессия России против Украины.



Нынешние учения начинаются на фоне вторжения российских дронов в Польшу: в ночь на 10 сентября воздушные границы этой страны нарушили 19 российских БПЛА. Варшава просит союзников по НАТО предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам на случай новых воздушных вторжений. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся "масштабной провокацией". Ряд европейских стран выразили готовность помочь Польше военной техникой.

Эксперты считают, что запуск такого большого количества российских дронов был целенаправленным. По данным премьер-министра Польши Дональда Туска, значительное число российских БПЛА проникло в Польшу со стороны Беларуси. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Россия может вести "многоуровневую подготовку" к потенциальной войне с НАТО. По мнению политолога Ивана Преображенского, прилёт российских дронов на территорию Польши – это не намеренная провокация, как говорят в НАТО, а нападение на одну из стран альянса:

Россия прощупывает возможности для наращивания гибридной угрозы в регионе

– Провокации были до этого, когда то в Польшу, то в Литву якобы случайно залетали то ракеты, то дроны. А это была целенаправленная акция, когда российские беспилотники, по сути, заблокировали работу нескольких польских аэропортов. Мало того, это совпало с прилётом в Польшу спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога. Если можно себе представить, что его визит случайно совпал с явно заранее запланированной акцией, то всё остальное случайностью не выглядит. Россия прощупывает возможности для наращивания гибридной угрозы в регионе. Ещё в 2022 году я говорил о том, что воздушное пространство в регионе стран Балтии и Польши – это самая уязвимая точка Европы.

Это связано с тем, что оно контролируется российскими и белорусскими ПВО из Калининграда и с территории Беларуси. За время полномасштабной агрессии там появилось дополнительное количество ракетных и зенитных комплексов и система глушения GPS. Это мощная сила, которая в любой момент может накрыть регион и сделать так, что российская авиация или российские дроны начнут свободно перемещаться в воздушном пространстве Польши и стран Балтии. Соответственно, контролировать так называемый Сувалкский коридор через воздух гораздо легче. И как показала атака дронов на Польшу, это очень трудно будет квалифицировать как агрессию со стороны России.

При этом очевидно, что должна быть задействована 5-я статья договора о коллективной безопасности НАТО, но задействована она не будет, потому что степень прямой военной угрозы недостаточно сильна. С точки зрения современных американских и европейских политиков, это не является нападением, поэтому они будут пытаться смягчить ситуацию. Это на руку России, а другие государства-члены НАТО смотрят и понимают, что их безопасность под угрозой. Соответственно, если Россия будет на них давить гибридно и психологически, шансы, что они будут уступать России, сильно возрастают.

Что касается очередных российско-белорусских военных учений – я думаю, что никаких серьёзных последствий от их проведения ожидать не стоит. Сами учения с большой долей вероятности пройдут более спокойно, чем атака дронов на Польшу. Ядерное оружие в отношении европейских стран никто применять не собирается.



До сих пор есть большие сомнения, что на территории Беларуси, кроме как на авианосителях, вообще есть ядерное оружие. Несмотря на подписание соответствующего договора с Россией, я думаю, что это демонстрация не только в отношении НАТО, но и в отношении Китая, с которым Россия вообще-то подписывала соглашение о неразмещении ядерного оружия в третьих странах. Путин демонстративно его нарушил сразу же после подписания, заключив другое соглашение с Беларусью о размещении российского ядерного оружия.

Такое ощущение, что, только что вернувшись из Китая, он готовил эти учения в том числе и для того, чтобы показать и Пекину, и западным партнёрам Украины, насколько связаны Россия и Беларусь и насколько они самостоятельны в своём поведении. Это акция, которая призвана привлечь к себе максимальное внимание стран НАТО и запугать ближайших соседей России, – уверен Иван Преображенский.

Сообщается, что в российско-белорусских военных учениях "Запад-2025" примут участие примерно 8 тысяч военнослужащих, в том числе 2 тысячи российских. Это заметно меньше, чем бывало раньше. Как именно могут пройти учения по применению ядерного оружия, и каковы реальные цели военного взаимодействия России и Беларуси, рассказывает белорусский политолог Артём Шрайбман:

Эта казуистика имеет значение, потому что, скорее всего, речь идёт о простых кабинетных учениях

– На самом деле на этих учениях отработают не применение ядерного оружия, а планирование такого применения. Эта казуистика имеет значение, потому что, скорее всего, речь идёт о простых кабинетных учениях, где будут перекладываться какие-то бумажки, отдаваться команды в учебном режиме – без реальных действий с какими-то ядерными материалами или боезарядами, о существовании которых в Беларуси мы знаем только по заявлениям Минска и Москвы, но не по каким-то объективным признакам. Мы даже не знаем, есть ли в Беларуси ядерное оружие.

Поэтому речь идёт не о реальной готовности или неготовности отражать или наносить ядерные удары, а о кабинетных учениях. Соответственно, это заявление – очередной ядерный сигнал России и Беларуси Западу, а не какое-то реальное военно-тактическое упражнение. Судя по заявлениям Минска и, что интересно, военных разведок соседей Беларуси – Польши, Литвы и Украины, масштаб этих учений будет небольшим. Очевидно, он будет ещё меньше, чем в прошлые разы. Литва говорит о двух тысячах российских солдат и шести тысячах белорусских. Это в несколько раз меньше, чем учения, которые сейчас проходят в Польше и Литве в ответ на "Запад-2025".

Эти учения нужны Лукашенко для того, чтобы показать свою лояльность России

Так что масштаб этих маневров, если все пройдет, как того ожидают западные спецслужбы, не является выдающимся. Поэтому каких-то немедленных угроз я здесь не вижу. Главная цель регулярных учений состоит в тренировках. Понятно, что сейчас к этому добавляется какой-то набор провокационных заявлений вроде этого по ядерному оружию, каких-то сигналов Западу. Но эти учения прошли бы и без войны. Они нужны Лукашенко для того, чтобы показать свою лояльность России. Всё военное сотрудничество Беларуси и России – это большая демонстрация того, что у России нет более надежного союзника, чем Беларусь при Александре Лукашенко, – говорит политолог Артём Шрайбман.

Реакция союза НАТО на предстоящие учения выглядит довольно сдержанно. В пресс-службе альянса корреспонденту Радио Свобода/Радио Свободная Европа Риду Стэндишу ответили следующее: "Мы призываем Россию и Беларусь действовать предсказуемо и прозрачно в соответствии со своими международными обязательствами", но НАТО "не видит никакой непосредственной военной угрозы" в отношении какого-либо члена альянса в связи с этими учениями.

Накануне "Запада-2025" тало известно, что Александр Лукашенко освободил 52 политзаключённых. Это произошло во время визита в Минск заместителя спецпредставителя президента США Кита Келлога Джона Коула. Среди освобождённых – журналист Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик, который был в заключении более пяти лет. Пресс-служба Лукашенко назвала встречу авторитарного лидера Беларуси с американским дипломатом "новым раундом белорусско-американского диалога". Вашингтон по распоряжению Дональда Трампа снял санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа".

О политической стратегии Александра Лукашенко говорит политолог Иван Преображенский:

Лукашенко торгует с американцами политзеками, у него их достаточно большой запас

– Есть такая пословица "Ласковый телёнок двух маток сосёт". Лукашенко хочет снова проводить так называемую политику многовекторности. После 2020 года Европейский союз не признаёт его главой белорусского государства, и хотя с ним уже начали общаться, очевидно, что в ту сторону двигаться бессмысленно. Но смена власти в США играет Лукашенко на руку. Сейчас со стороны американцев идут разговоры об освобождении в Беларуси какого-то огромного числа политзаключённых – около 1400 человек. То есть Лукашенко торгует с американцами политзеками. У него их достаточно большой запас, в крайнем случае, можно захватывать новых.

При этом Александр Лукашенко действительно пытается выстраивать отношения с США, и Путин не может ему это запретить, потому это как минимум в краткосрочных интересах и России, и Путина. Беларусь помогает России обходить санкции, гораздо более строгие в отношении России, чем в отношении Беларуси. Всё это в целом даёт шанс Лукашенко, пользуясь ситуацией, увеличить свою автономность от Путина, – считает Иван Преображенский.