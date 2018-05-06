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Археология. Будущее

Языковой суверенитет. Эфир в 21:05

Почему в России не учат английский?

В России уже который год падает число изучающих английский язык (как и число получающих загранпаспорта). Движется ли страна к языковой изоляции? Можно ли и нужно ли сопротивляться нашествию английского? И кому, кроме россиян, будет нужен русский язык в XXI веке?

В эфире Александр Пиперски, научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ и Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы SkyEng. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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