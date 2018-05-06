Языковой суверенитет. Эфир в 21:05

В России уже который год падает число изучающих английский язык (как и число получающих загранпаспорта). Движется ли страна к языковой изоляции? Можно ли и нужно ли сопротивляться нашествию английского? И кому, кроме россиян, будет нужен русский язык в XXI веке?

В эфире Александр Пиперски, научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ и Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы SkyEng. Эфир в 21:05.