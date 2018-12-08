Верующие и психиатры. Эфир в 18:30

Как государство использует психиатрию против верующих в Омске? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с исполнительным директором Независимой психиатрической ассоциации России Любовью Виноградовой. Эфир в 18:30.
Как государство использует психиатрию против верующих в Омске? Об этом в программе «С христианской точки зрения» разговор с исполнительным директором Независимой психиатрической ассоциации России Любовью Виноградовой. Эфир в 18:30.
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