Дело Порошенко: справедливость или репрессии? Эфир в 20:30

Зачем украинской власти бороться с бывшим президентом? Каковы подлинные мотивы преследования Петра Порошенко? Виталий Портников спрашивает у политологов Тараса Березовца и Алексея Якубина. Эфир в 20:30.
Политологи Тарас Березовец и Алексей Якубин: зачем украинской власти бороться с бывшим президентом?
Зачем украинской власти бороться с бывшим президентом? Каковы подлинные мотивы преследования Петра Порошенко? Виталий Портников спрашивает у политологов Тараса Березовца и Алексея Якубина. Эфир в 20:30.
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