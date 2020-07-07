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Дороги к свободе

Дело Порошенко: справедливость или репрессии? Эфир в 20:30

Политологи Тарас Березовец и Алексей Якубин: зачем украинской власти бороться с бывшим президентом?

Зачем украинской власти бороться с бывшим президентом? Каковы подлинные мотивы преследования Петра Порошенко? Виталий Портников спрашивает у политологов Тараса Березовца и Алексея Якубина. Эфир в 20:30.

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