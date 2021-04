Продвинутый досуг. Артемий Троицкий приветствует инновации

Хедлайнеры сто восемьдесят седьмого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – исполнители разных стилей и жанров, сотрудничающие с независимой фирмой грамзаписи из Лос-Анджелеса под названием "Продвинутый досуг". Да-да, Innovative Leisure! Рок-критик Артемий Троицкий приветствует всё инновативное и талантливое.

Лос-Анджелес – центр американской корпоративной музыкальной индустрии. Здесь расположены штаб-квартиры крупнейших фирм грамзаписи, здесь обретаются суперзвёзды популярной музыки. Возможно, именно в силу притяжения больших денег и нешуточных соблазнов, в Лос-Анджелесе всегда было относительно немного независимых лейблов. Про Нью-Йорк и Чикаго я даже не говорю, но даже на фоне Сиэтла, Остина и Портленда музыкальная инди-промышленность столицы Южной Калифорнии выглядела бледновато. Пожалуй, единственные, кто в своё время прославился глобально, – это SST Records, в 80-е годы предъявившие миру Black Flag, Sonic Youth, Huster Du и много прочего хардкора и постпанка. Сейчас всё не так сурово: мой любимый лейбл из LA мил, эклектичен и называется Innovative Leisure, то есть "Продвинутый досуг".

Компанию основали в начале 2010 года Нэйт Нельсон и Джейми Стронг, в прошлом сотрудники интересного лейбла Stones Throw, который специализировался на альтернативном и экспериментальном хип-хопе. Одним из первых "законтраченных" артистов стал Ханни Эль Хатиб; он же вскоре превратился из клиента в бизнес-партнёра "Продвинутого досуга". Ханни – не только великолепный музыкант, но и очень необычный персонаж. Родился в Сан-Франциско в 1981 году; папа – палестинец, мама – филиппинка, оба эмигранты в первом поколении. При этом музыка их сына не имеет ни малейшего отношения ни к Ближнему Востоку, ни к Восточной Азии, это стопроцентный винтажный ритм-энд-блюз, с уклоном то в гаражный рок, то в фанк. На собственном лейбле Эль Хатиб выпустил уже пять первоклассных альбомов; последний из них – Flight (2020). Помимо гитары и вокала, Ханни Эль Хатиб освоил аудио- и видеопродюсирование, практически превратив таким образом "Продвинутый досуг" в натуральное хозяйство.

Hanni El Khatib с композицией Stressy

Теперь познакомимся с другими "продвинутыми" артистами. Одно из новейших приобретений лейбла – певица Клод Фонтейн. Как написано в пресс-релизе, это "американка с французским именем, живущая в Лондоне". Дебютный альбом Клод делится строго на две части и в виниловом варианте это особенно наглядно: первая сторона – исключительно чувственный женский реггей; вторая сторона – не менее знойная бразильская босанова. Реггей-формат в исполнении Клод Фонтейн мне показался более убедительным.

Клод Фонтейн с песенкой "Горячие слёзы"

Ник Уотерхауз, наряду с Эль Хатибом, – самый известный и популярный артист лейбла. Он местный, лос-анджелесский, белый, сын пожарника и продавщицы, невероятно обаятельный. Играет максимально типичную американскую музыку в духе 1960–1970-х годов: смесь лёгкого рока, кантри, соула. Слегка напоминает Харри Нильссона, Криса Айзека и даже Нила Даймонда, очень лиричен и мелодичен. Когда я впервые услышал Уотерхауза лет 5–6 назад, то подумал: он должен стать поп-звездой и кумиром меломанов среднего и старшего возраста. Пока этого почему-то не случилось, но у Ника вышел уже четвёртый отличный альбом, без названия, а лет ему, наконец-то, в самый раз для взрослой аудитории – уже 35!

Ник Уотерхауз с композицией "Песня для победителей"

Группа J-E-T-S – совсем другое дело. Это клубная, чисто электронная инструментальная музыка, пульсирующая в диапазоне от диско до техно. Создана двумя продюсерами, Джимми Эдгаром и Машиндрамом. Я небольшой поклонник танцевальной морзянки, но включил в обзор первый альбом дуэта, чтобы показать репертуарный охват "Продвинутого досуга".

Группа J-E-T-S с композицией Fire Fly

И под занавес – самые калифорнийские из артистов лейбла: surf-группа Tijuana Panthers из Лонг-Бич. Весёлое трио играет и поёт уже 15 лет, на счету 5 альбомов – все на "досуге". Стиль – позитивный вокальный сёрф-рок в духе Beach Boys с ироничными и сатирическими текстами. Характерная песенка – "ТелеЛюди" с новейшего альбом под глумливым названием Carpet Denim.

Tijuana Panthers с композицией TV People

Выпали из моего рассказа о лос-анджелесских "продвинутых" несколько симпатичных групп. В первую очередь, уже звучавшие в нашей программе свинговые Buttertones, постпанки De Lux и трэш-гараж Allah-Las. Если попробовать найти общий знаменатель у всех артистов лейбла, то, пожалуй, заявленное в названии слово "досуг" вполне подойдёт. Не люблю затёртое словечко "позитив", но тут оно уместно – музыка хорошего настроения!

Плей-лист 187-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Einstürzende Neubauten (Germany). Sieben Schrauben, LP Alles in Allem

2. Eva Nagy (Hungary). Ez az utolso randevuük, LP She Came From Hungary!

3. Marta Bencze (Hungary). Csak fiataloknak, LP She Came From Hungary!

4. Dave-Id Busaras & Toshiyuki Hiraoka (Ireland/Japan). Waiting, LP Bushy Luxury (The Whole Story)

5. Hanni El Khatib (USA). Stressy, LP Flight

6. Claude Fontaine (USA/UK). Hot Tears, LP Claude Fontaine

7. Nick Waterhouse (USA). Song For Winners, LP Nick Waterhouse

8. J-E-T-S (USA). Fire Fly, LP Zoospa

9. Tijuana Panthers (USA). TV People, LP Carpet Denim

10. Marika Hackman (UK). Wanderlust, LP Any Human Friend

11. Pictish Trail (UK). Slow Memories, LP Thumb World

12. Liquidarlo Celuloide (Peru). Saliva, LP Anamnesis

13. Grace Lightman (UK). Zero Impact, LP Silver Eater

14. Riffarrica (Estonia). Kirbuga Kiriku, LP Riffarrica

