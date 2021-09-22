После диктатуры. Эфир в 18:05

Одна из главных бед современной России – распад судебной и правоохранительной системы: сфабрикованные обвинения, пытки, неправосудные приговоры. Но режим не вечен, и рано или поздно при смене власти встанет вопрос – как быть с преступлениями прошлого? Кто будет судить полицейских, прокуроров, судей, нарушавших закон? Нужна ли будет люстрация? Где взять новых судей и силовиков? И как гарантировать, что Россия снова не встанет на путь репрессий?

В беседе участвуют: Николай Бобринский, юрист, соавтор книги «Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России», и Станислав Дмитриевский, историк, правозащитник, соавтор книги «Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России». Эфир в 18:05.



