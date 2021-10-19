Око за око. Американские эксперты – об отношениях России и НАТО

Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при штаб-квартире НАТО, а также информационного бюро НАТО в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров не назвал условий возможного возобновления работы миссий.

Лавров назвал действия России ответом на лишение 8 сотрудников российского постпредства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе аккредитации. Североатлантический союз объяснял своё решение тем, что лишённые аккредитации дипломаты были сотрудниками российских спецслужб и занимались недружественной деятельностью. О решении было объявлено 6 октября, российским дипломатам дали время до конца месяца, чтобы покинуть Брюссель.

На заявление Сергея Лаврова официальный представитель НАТО ответила заявлением о намерении альянса противостоять агрессивным акциям России и готовности к диалогу с Москвой. Американские эксперты видят в решении Кремля известную тенденцию поиска внешнего врага и считают, что Москва наносит удар по своим собственным интересам.

Запад давно смирился с мыслью, что Россия обособляется

– Это показательный жест, свидетельствующий о доминирующих настроениях в Кремле: они требуют полного равенства, причем на своих условиях, и не способны смириться, когда сталкиваются с сопротивлением, – говорит Стивен Бланк, военный эксперт, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. – Став в позу обиженных, они говорят: мы уходим, по-видимому, втайне надеясь на то, что за ними побегут и призовут остаться, поскольку НАТО, по их мнению, требуется открытый канал общения с ними. В действительности, Запад давно смирился с мыслью, что Россия обособляется, он действует, исходя из того, что она является источником угрозы, и эти связи для него особой важности не представляют. Москва же, как мне кажется, совершает серьезную ошибку просто потому, что Россия больше нуждается в Европе, чем Европа нуждается в России. На самом деле, это грустная история. Посольства существуют для того, чтобы представлять интересы государств, вести диалог в интересах государства, создавать фундамент сотрудничества. Для чего использовалось Россией представительство при НАТО? Главным образом для шпионажа, если судить по тому, что почти половина сотрудников постпредства России высылается из Брюсселя за недружественную деятельность. В действительности Кремлю не нужно сотрудничество с НАТО. Он считает, что находится в состоянии войны с НАТО, пока не горячей. Его представители в штаб-квартире Североатлантического союза действуют, исходя из этой установки. И когда в Брюсселе разоблачают российских шпионов, Сергей Лавров возлагает вину на НАТО за разоблачение этих шпионов.

Стивен Бланк видит в приостановке работы российского постоянного представительства в НАТО проявление тенденции, характерной для режима, находящегося в последней стадии стагнации:

– Это отражает линию поведения, которая базируется на нежелании понимать и принимать процессы, происходящие в Европе. В Кремле считают, что они правы и могут делать то, что захотят. Если к этому добавить популярную в российском руководстве идею, что Россия – великая страна, окруженная недругами, то мы, я опасаюсь, получаем атмосферу, благоприятную для разного рода военных решений.

Сворачивание работы российской дипмиссии при НАТО вряд ли заметно отразится на отношениях Запада и России. Это решение Кремля лишь подтверждает тщетность надежд на возможность улучшения этих отношений, говорит Ричард Вайц, военный эксперт из Гудзоновского института в Вашингтоне:

Это признак того, что отношения России с Западом будут оставаться плохими

– Отношения России и НАТО находятся в ужасном состоянии уже значительное время. Встреча Байдена и Путина, как мы видим, не принесла никаких улучшений в американо-российских отношениях. Соединенные Штаты сосредоточили сейчас внимание на отношениях с Китаем и обращают меньше внимания на Кремль. Замгоссекретаря Виктория Нуланд провела переговоры в Москве, на которых она не смогла договориться об увеличении числа дипломатов в американских и российских представительствах в России и США. Вместе с тем США продолжают традиционную стратегию поддержки соседей России. Министр обороны США Ллойд Остин находится сейчас в Грузии, где, как считается, обсуждается нейтрализация угрозы, исходящей от России. Словом, я бы не придавал большого значения решению России приостановить дипломатические отношения с НАТО. Это лишь признак того, что отношения России с Западом будут оставаться плохими.

Ричард Вайц называет ошибочным это решение Москвы:

– Я думаю, они совершают ошибку. Я бы назвал ошибочным общее направление российской внешней политики, направленное на противостояние с США. Совершенно ясно, что в данной ситуации американский внешнеполитический истеблишмент нацелен на нейтрализацию того, что он видит как угрозу со стороны Китая. И если бы Россия отказалась от роли раздражителя в международных отношениях, она бы могла занять выгодную и полезную для себя нишу в этом глобальном соперничестве США и Китая. Но она продолжает создавать проблемы для Запада, из-за чего Запад вынужден фокусировать внимание и на Китае, и на России.

Отношения России и НАТО становятся заложником внутриполитических интересов российского руководства, считает Уильям Померанц из Вильсоновского института в Вашингтоне:

Это пример розыгрыша Кремлем внешнеполитической карты с целью повышения популярности Путина

– Суть заключается в том, что, если мы не можем договориться о рамках для обсуждения отношений России и НАТО, как мы можем надеяться на разрешение проблем, связанных с кибербезопасностью, терроризмом или борьбой с изменением климата? Отношения НАТО и России не представляют собой значительной проблемы, тем не менее Кремль решил прибегнуть к принципу "око за око". Почему? Это еще один пример розыгрыша Кремлем внешнеполитической карты с целью повышения популярности Владимира Путина. Они разжигают недоверие к Западу, возлагают на него вину за множество внутренних проблем или используют лозунг противостояния для сплочения россиян под своими знаменами. И если мы посмотрим на заявления российского руководства в последние месяцы, то мы совершенно четко увидим, что отношения с НАТО стали, скорее всего, жертвой этой тенденции.