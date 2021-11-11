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Лицом к событию

Бедные люди Владимира Путина

Президент РФ посещает дом-музей Достоевского в Москве. 11 ноября 2021 года

Президент РФ всегда уважал писателей. И живых, и неживых. Из неживых он особый пиетет питает к Федору Достоевскому. Он когда-то ругал своих финансистов, что они дерут проценты почище "бабушки" из известного романа. То есть он сам видит параллели между Россией эпохи Достоевского, и эпохи собственной. Он мог бы тоже наверное написать роман (или отчет) под названием "Бедные люди". А пока что он посещает музей писателя и собирается встретиться с исследователями его творчества. 200-летний юбилей. Святое дело. А мы с драматургами Артуром Соломоновым и Станиславом Белковским обсудим исконную страсть тиранов к писателям. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир начиая с 19.05 МСК по номеру 8-800-301-84-33, он единый и бесплатный для всей России.

Видеоверсия программы

Мог бы Достоевский написать "Бедных людей" на материале современной России?
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Мог бы Достоевский написать "Бедных людей" на материале современной России?

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