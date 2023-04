Окончание "нумерологии". Артемий Троицкий изучает запасы

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

В двести шестьдесят восьмом выпуске подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ рок-критик Артемий Троицкий продолжает и заканчивает потрошить золотые запасы американского архивного лейбла Numero Group. Репертуарная политика этой звукозаписывающей компании последних двух десятилетий прошлого века заметно отличается от периода 1960–1970-х годов, проницательно замечает ведущий подкаста.

Если раньше в каталоге доминировали синглы, выпущенные на маленьких и скупленных Numero Group на корню фирмах, то в новое время обширно представлены альбомы. Отчасти это связано с общей переориентацией аудиорынка с хитовых "сорокопяток" на долгоиграющие альбомы. Отчасти, наверное, и с изменившейся стилистикой музыкального мейнстрима: соул, диско и софт-рок вытеснили "новая волна" и различные сорта "металла".



Из подборки восьмидесятых мне более всего приглянулась некогда гремевшая, а ныне подзабытая группа The Scientists из западноавстралийского Перта. Современники молодого Ника Кейва, "Учёные" дебютировали в 1978 году как панк-рокеры, но затем перебрались в Сидней, а позже и в Лондон и сменили стиль на тяжёлый психоделический блюз, который иногда ещё характеризуют как "болотный рок". Бессменный лидер группы – вокалист и автор сюрреалистических текстов Ким Салмон. Песня "Когда судьба наносит смертельный удар" – из альбома "Кроваво-красная река"(1983), который считается лучшим у группы и даже вошёл в число "100 главных альбомов австралийского рока". Интересно, что "Учёные" играют по сей день, причём в почти классическом составе, и в позапрошлом году у них вышел первый за 34(!) года студийный альбом.



Напарника The Scientists по 1980-м я выбрал по контрасту. Во-первых, это не рок, а, скорее, радикальное диско. Во-вторых, о проекте под названием Amethyst не известно абсолютно ничего, кроме того, что затеял его американец по имени Кен Кратчфилд. "Аметист" выпустил в 1986 году ровно два сингла на неизвестном лейбле Shar-Shia. Успеха они не имели и были вскоре напрочь забыты. Название песни "Полуночное рандеву" напомнило мне, разумеется, бессмертный диско-рок-хит покойного Криса Кельми "Ночное рандеву". Написана песня в 1989 году, но речи о плагиате быть не может.



Девяностые годы у Numero Group представлены в основном альтернативным роком, и тоже альбомами. Два самых ценных, на мой взгляд, приобретения из тогдашних залежей – записи американских групп Beat Happening и Blonde Redhead. Первая из них базировалась в небольшом городе Олимпия в штате Вашингтон и просуществовала с 1982 по 1992 год, записав пять альбомов. Автор репертуара и лидер-вокалист – Келвин Джонсон. Группа играла обаятельный непретенциозный рок-н-ролл с элементами фолка и немало повлияла на становление стиля lo-fi и прочей "самодельной" эстетики. "Пещерный подросток" – песня из последнего альбома группы You Turn Me On (1992). Келвин Джонсон основал рекорд-лейбл K Records, который неплохо себя чувствует по сей день.



"Рыжая блондинка" – одна из интереснейших нью-йоркских пост-панковых групп, существует с 1993 года по сей день, хотя последний альбом у них вышел уже давненько, в 2014-м. В составе трио братья-близнецы Симоне и Амедео Паче и японка-вокалистка Казу Макино. Её своеобразный вокал и общая экспериментально-шумовая направленность музыки привлекли внимание барабанщика Sonic Youth Стива Шелли, и он спродюсировал и выпустил на своём лейбле Smells Like Records дебютный альбом группы (1993), с которого я выбрал италоязычную песню Sciuri sciura. В 2019 году Казу Макино выпустила первый сольник, однако "Рыжую блондинку" не покинула и продолжает в её составе концертные выступления.

Плейлист 268-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Imelda May (Ireland). 11 Past the Hour, LP 11 Past the Hour (Decca)

2. Mick Harvey (Australia). The Journey Part 3 – Capture, LP Waves of Anzac/The Journey

3. Black Midi (UK). Hellfire, LP Hellfire (Rough Trade)

4. Black Midi (UK). Sugar/Tzu, LP Hellfire (Rough Trade)

5. Black Midi (UK). The Defense, LP Hellfire (Rough Trade)

6. Hrdza (Slovakia). Štefan, LP 22 (Hrdza)

7. The Scientists (Australia). When Fate Deals It’s Mortal Blow, LP 19 – 80s (The Numero Group)

8. Amethyst (USA). Midnight Rendezvous, LP 19 – 80s (The Numero Group)

9. Beat Happening (USA). Teenage Caveman, LP 19 – 90s (The Numero Group)

10. Blonde Redhead (USA). Sciuri sciura, LP 19 – 80s (The Numero Group)

11. The Aliens (UK). Setting Sun, LP Live on the Moon (AC10)

12. Yanna Momina (Djibouti). Honey Bee, LP Afar Ways (Glitterbeat)

13. Steve Bates (Canada). September Through September, LP All the Things That Happen (Constellation)

