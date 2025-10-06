Бумажный медведь. Галина Сидорова – о политическом зверинце

Путин любит животных. Медведей, правда, не заводил, но о других его питомцах, особенно в первое десятилетие бессрочного правления, писали регулярно. По живым подаркам от разных национальных лидеров россияне изучали породы собак, любовались экзотическими скакунами и следили за приключениями пони Вадика, чья кличка со временем менялась, словно у тайного агента на новом задании. Хозяин этого зоопарка успел прославиться полётом на дельтаплане в роли предводителя стерхов. Лабрадор Кони – в качестве "дипломатического оружия" в ходе переговоров с германским канцлером Ангелой Меркель, которая, как выяснилось в процессе, боится собак. А ещё был амурский тигр Боря – над ним Путин лично брал шефство и выпустил на вольные хлеба.

Но в годы, по путинскому выражению, "малоприятной войны", что сам же и развязал, питомцы, как и все сюжеты из личной жизни хозяина Кремля, тоже стали непубличными. О зверюшках нынче – в форме метафор. "Бумажный тигр", к примеру, родом из Китая, где, как можно узнать из Википедии, "использовался для обозначения человека или группы людей, с виду мощных, свирепых, но на самом деле пустых и бессильных". Мировую известность метафора снискала в середине ХХ-го столетия благодаря китайскому лидеру Мао Цзэдуну – так он называл американский "империализм", советский "ревизионизм", ядерное оружие, а временами и собственную жену Цзян Цин.

Бумажный медведь слабоват, но прожорлив

Пресс-секретарю Путина прозвучавшее из уст американского президента сравнение начальника с бумажным тигром, не понравилось: "Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает". Кстати, если уж на то пошло, в природе и бумажные тигры не встречаются. Так что "бумажный медведь" в метафорическом смысле вполне сойдёт за дальнего родственника полосатого: да и Путину, как россиянину, медведь вроде как ближе. Ну а в контексте российской политики можно предположить целый букет дополнительных смыслов-качеств "медвежьей" метафоры. Выделю два, на мой взгляд, определяющих влияние на окружающий мир.

Бумажный медведь слабоват, но прожорлив. Чтобы вести войну, ему нужна постоянная подпитка из репрессий. Без укрепления своей тоталитарной сущности и власти внутри страны он бессилен. Неслучайно число "политических" уголовных дел в России за пять лет выросло вчетверо, а количество политзаключённых перевалило за тысячу. Новые приговоры оппозиционерам, независимым журналистам и просто любознательным гражданам за так называемые "фейки" об армии или дискредитацию, отсутствие плашек "иноагента" и тому подобные "преступления" отныне штампуются ежедневно. На днях сразу три журналистки телеканала "Дождь" за вышеперечисленные прегрешения получили каждая от пяти лет тюрьмы. Международное сообщество так опасается путинской ядерной дубинки, что проглядело, как для него летальным оружием стали именно репрессии. И пока правозащитная повестка у лидеров мировых демократий уходила на политические задворки, Путин развязал себе руки для расправы над соседями.

Бумажный медведь – лжец и шантажист. Он будет продолжать войну против тех, кто, по его мнению, слабее, и шантажировать тех, кто не сможет, не захочет или побоится дать ему адекватный ответ. На Валдайском форуме Путин самозабвенно троллит Запад. Трампа обижать опасается – разве что исподтишка укусить, а на словах намерен "выстраивать партнёрство". Зато Европе перепадает по полной. "Россия собирается нападать на НАТО? – смеётся. – В эту чушь поверить невозможно… Уймитесь и спите спокойно, займитесь своими проблемами". Дальше следует экскурс в мир животных: "Есть в Европе политические деятели, кто готовы быть и быком, и козой, и бараном – не будем показывать пальцами". И, наконец, глумливые "шутки" про дроны. В ответ на вопрос ведущего о Дании, где из-за них несколько раз закрывались аэропорты, Путин прямо-таки упивается безнаказанностью: "Не буду больше… Ни во Францию, ни в Данию … Куда ещё долетают?" И подытоживает: "Там столько чудаков… развлекаются люди".

Сам-то Путин развлекается с 2014 года: захватив Крым, ясно показал тем, кто к тому моменту не понял, что намерен нарушать все когда-либо заключенные договорённости, и плевать хотел на то, что про него там на Западе будут болтать и какие последуют санкции. Восемь лет спустя, в 2022-м международное сообщество вроде бы возмутилось погромче, но выводов, что "бумажный мишка" трусоват и понимает только небумажную силу, так и не сделало. Защитники и союзники Украины бросились помогать, но не решились на главное – не предоставили дальнобойное оружие, которое уже одним своим наличием, не говоря уже о применении, могло бы остановить зарвавшегося агрессора.

Сентябрь 2025-го. Президент Украины Владимир Зеленский снова пытается достучаться до Генассамблеи ООН: "Международное право не работает в полном объёме, если у вас нет влиятельных друзей или оружия …Это звучит чудовищно. Но без этого всё было бы гораздо более плачевно – нет гарантий безопасности". Тему подхватывает президент Финляндии Александр Стубб, сокрушаясь, что "любая война является провалом человечества. Ни одно государство не должно обладать правом вето. И если член Совета Безопасности нарушает устав ООН, его право голоса должно быть приостановлено".

А что же неназванный нарушитель, о котором все догадались?

Несколько дней спустя из Сочи он обещает городу и миру "ренессанс дипломатического искусства".

Так что пока разного уровня переговорщики с добрыми намерениями продолжают "пинать банку вниз по улице" (“kick the can down the road”) или, говоря по-русски, "тянуть резину", рассуждая об опасности новой большой войны и посылая противоречивые сигналы о поставках/непоставках Украине "Томагавков", способных потревожить медведя-шантажиста в его берлоге, "дипломатический ренессанс" по-путински, уже стоивший миллиона отнятых жизней, явно будет продолжаться.





Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции