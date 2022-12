Готический юнион. Артемий Троицкий в сумеречном состоянии

Двести пятьдесят второй выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён готическим музыкантам из Европы и Америки, продолжающим приветствовать ночные кошмары. Рок-критик Артемий Троицкий рассказывает о почтенной истории жанра и знакомит нас с его адептами, прозелитами и новообращенцами.

Считается, что gothic rock, "готический рок", изобрели англичане. Исходя из логики культуры, это закономерно – достаточно вспомнить британскую готическую архитектуру или знаменитые британские готические романы. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что абсолютно "готичные" музыкальные персонажи существовали задолго до официального возникновения стиля, причём в самых разных странах – достаточно вспомнить и великого афроамериканца Скримин’ Джей Хоукинса, пугавшего публику жезлом с черепом по имени Гарри, и итальянскую прог-рок-группу Goblin, впечатляюще озвучивавшую фильмы-ужастики, не говоря уже о гаитянских и новоорлеанских зомби-ритуалах. Да и сами британцы признают, что на их готик-артистов сильное влияние оказали, например, The Doors и ранние Velvet Undeground.

Характерное тёмное обмундирование+грим и макабрическая лирика на темы смерти, насилия и секса

Однако хрестоматийная история готик-рока выглядит так. В самом конце 1970-х в постпанке сформировалась особо мрачная фракция групп Bauhaus, Joy Division, Siouxsie & The Banshees. Они заложили общее настроение и музыкальную основу стиля – нечто минорное, холодное и в то же время эпичное. Затем появились группы, которые завершили готический дизайн как визуально, так и содержательно: характерное тёмное обмундирование+грим и макабрическая лирика на темы смерти, насилия и секса. Это были Sisters оf Mercy, Southern Death Cult, Sex Gang Children и другие. Вокруг этих групп сформировалась целая субкультура "готов" со своим гардеробом и любимыми клубами, самым известным из которых был открытый в 1982-м лондонский Batcave ("Пещера летучих мышей"). Помню, когда я впервые оказался в Лондоне в 1987 году, самым первым концертом, на котором я побывал, были как раз Sisters оf Mercy. Впечатление было сильное – не столько даже от музыки, сколько от соответствующим образом разодетой публики. А совсем недавно, на концерте The Cure в Будапеште, я с удовольствием лицезрел уже поседевших, облысевших, растолстевших, но всё так же наряженных и раскрашенных "готов".

Британские "Сёстры милосердия" образца 1987 года в лондонском клубе Roxy

Эффектная готическая тема не ограничилась Британией и прекрасно разошлась по всему миру. Хватает приверженцев субкультуры и в России, где имеется как минимум одна превосходная готик-группа, Theodore Bastard (иногда они величают себя и по-русски – Фёдор "Сволочь"). Мы начнём с Италии и одного из самых именитых и долго живущих готических проектов – Kirlian Camera Анджело Бергамини. Группа из города Парма, существует с 1980 года. Представляет "электронный" фланг готик-рока в диапазоне от трагичного dark wave до танцевального синти-поп. "Холодные таблетки" – приблизительно 15-й их альбом, вышел в прошлом году. Обратим внимание на композицию Lobotamine 5.



Если в 1980-е у себя на родине в Британии готический рок был фактически мейнстримом, то сейчас это скорее маргинальное направление. Но живое. Подтверждение тому – певица Джейн Мейвен, в прошлом солистка The Steals, выступающая под сценическим именем Darkner. Она представляет совсем иную ипостась готик-рока – гитарную, более близкую к тяжёлому року, а иногда даже к фолку. "Погребённая буря" (2022), куда включена песенка "Где ждёт дьявол", – второй сольный альбом артистки.



Германия, как и Британия, – страна с вековыми готическими традициями, так что неудивительно, что гот-стиль там, пожалуй, популярнее, чем где бы то ни было ещё. И ансамблей множество, и именно в Германии выходит единственный, насколько я знаю, толстый глянцевый журнал, целиком посвящённый музыкальной готике. Немцев в нашем подкасте представит дуэт Андреа и Рене Новотных, называется Ad: Key. И вновь электроника, но гораздо более брутальная, чем у итальянцев, – ближе в EBM или даже адскому техно. Существует группа с 2008 года; Resonanz (2022) – их шестой альбом.

Ad: Key играют и поют: Alles was Ich Will

"Готика" в роке – это не столько музыкальная специфика, сколько, пафосно выражаясь, "состояние души" (прямо говоря, сумеречное). И состояние это не проходит, и накрывает оно собой всё новых адептов. Завершит выпуск подкаста группа из США, где вся готика, естественно, новодельная и где готик-рок никогда особо популярным не был. Группа The Union (сейчас, кажется, переименовались в True Union) – совсем молодая, из города Денвер, штат Колорадо. Их заход в "готику" – скорее со стороны более органичного для Америки стиля industrial. Лонг-плеев у квартета с солисткой Азул Фар пока нет; песня с загадочным названием Purousthai – их первый, и удачный, сингл. Слушайте по ссылке, YouTube пока отдыхает без The Union!

Плейлист 252-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Shame (UK). Snow Day, LP Drunk Tank Pink (Dead Oceans)

2. Melaine Dalibert (France). Derivé, LP Shimmering (Ici D’Ailleurs)

3. Freddie Dilevi (Spain). Johnny Remember Me, LP Teenager's Heartbreak (Rum Bar)

4. Freddie Dilevi (Spain). Blue Hotel, LP In The Light оf а New Day (Rum Bar)

5. Reely Jiggered (UK). Walking boots, LP Tricky Terrain (Reely Jiggered)

6. Kirlian Camera (Italy). Lobotamine 5, LP Cold Pills (Dependent)

7. Darkher (UK). Where The Devil Waits, LP The Buried Storm (Prophecy)

8. Ad: Key (Germany). Alles was Ich Will, LP Resonanz (Alfa Matrix)

9. The Union (USA). Purousthai, SP Purousthai (Union)

10. Ikoqwe (Angola/Portugal). Makumba, LP The Beginning, The Medium, The End & The Infinite (Crammed)

11. Marie Davidson & L’Oeil Nu (Canada). C’est parce que j’m’en fous, LP Renegade Breakdown (Ninja Tune)

12. Young Knives (UK). Jenny Haniver, LP Barbarians (Gadzook)

