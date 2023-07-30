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Музыка на Свободе

Холмы, рощи и другие отклонения. Vol. 1. Артемий Троицкий гуляет по Лондону

Deviation Street: High Еimes in Ladbroke Grove 1967-1975. Фрагмент фирменного стиля проекта

Хедлайнеры двести восемьдесят пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыки на Свободе"​ – исполнители с лондонского "Среднего Запада", из кварталов британской столицы, в которых в золотые времена рок-н-ролла крутилась и в которых бурлила творческая жизнь. Рок-критик Артемий Троицкий работает по территориальному принципу, вспоминая тех, кто был первыми, и тех, кто пришли вторыми.

Музыка на Свободе: Холмы, рощи и другие отклонения
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Музыка на Свободе: Холмы, рощи и другие отклонения
by Радио Свобода

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Ноттинг-Хилл, Лэдброук-Гроув, Холланд-Парк – едва ли не самая милая часть этого города. Красивая, уютная, богемная, не слишком туристическая – если не считать Портобелло-роуд, конечно! – вся на холмах и среди рощ (groves) и парков (parks). Я много раз в этих краях бывал и всегда прекрасно себя там чувствовал, с конца 1980-х годов, когда впервые в Лондоне оказался. Тогда я не знал, к своему стыду, что именно в этой, относительно небольшой части огромного города на стыке 1960-1970-х годов концентрировался едва ли не весь столичный музыкальный андерграунд! Напомнил мне об этом исторический трёхдисковый сборник Deviation Street: High Еimes in Ladbroke Grove 1967-1975 (“Улица Отклонения: весёлые времена на Лэдброук-Гроув 1967-1975). Сейчас это район спокойный, с кучей антикварных лавок, одёжных бутиков и дорогих ресторанов, но полвека назад тут бурлила хипповая жизнь и кучковалась масса рок-групп, многие из которых заслужили эпитетов "культовая" и "легендарная".

Начнём с психоделической группы Quintessence, в составе которой были не только лондонцы с прелестной полукруглой Blenheim Crescent, но и местные индусы, а также два австралийских экспата. В ноябре 1969 года главный в то время английский альтернативный лейбл Island выпустил их первый альбом "В блаженной компании", где имеется песня Notting Hill Gate. Ворота Ноттинг-Хилл – входная точка и один из центров тогдашней тусовки. Всего психо-индуисты записали пять альбомов и разошлись в разные стороны в середине 1970-х, на закате движения "детей цветов".


Рок-революция 1960-х определённо не носила феминистского характера, мужчины полностью доминировали. Конечно, были Дженис Джоплин и Грейс Слик в Америке, Сэнди Денни и Соня Кристина в Англии, но, тем не менее, девушки чаще выступали в роли подруг музыкантов, groupies, а не бэнд-лидеров. Редкое исключение – Кэрол Граймс, солистка Carol Grimes & Delivery. Группа репетировала в той же заброшенной церкви Всех Святых, что Quintessence, и выпустила единственный альбом "Встреча дураков" в конце 1970 года. (Оттуда песня "Я слепа к твоему свету"). Потом Кэрол записала ещё несколько альбомов в стиле соул-рок, в том числе один в Штатах, но заметного успеха не добилась.


Группа Tomorrow тоже просуществовала совсем недолго, издав всего один одноименный альбом в начале 1968 года. Стиль – чистый психоделик, что иллюстрирует и энергичная психотропная песня "Галлюцинация". Отчасти оправдав своё название, Tomorrow стали трамплином для будущих карьер своих участников: гитарист Стив Хоу основал знаменитую группу Yes, барабанщик Твинк прославился в Pretty Things и Pink Fairies, вокалист Кит Уэст поёт и записывается до сих пор, правда, в основном в рекламных роликах.


Творческая мастерская Лэдброук-Гроув вырастила много знаменитых групп: Hawkwind, Family, Pretty Things и другие, некоторые из которых мы послушаем в следующем выпуске "Музыки на Свободе". Однако ещё больше музыкальных проектов той благословенной тусовки уже позабыто, причём незаслуженно. В их числе группа Сэма Гопала, уроженца Малайзии, певца и исполнителя на индийском ударном инструменте табле. Тоже психоделия, тоже единственный альбом (Escalator, 1969) и тоже инкубатор будущих звёзд – в данном случае усатого Лемми, лидера байкерских фаворитов Motorhead. Песня "Холодные объятия".


Одной из колоритнейших групп британского хиппового подполья был квартет E Edgar Broughton Band. Они вообще-то из Уорвика, старинного городка неподалёку от промышленных Бирмингема и Ковентри, но после начала "движухи" 1968 года перебрались в Ноттинг-Хилл. Лидер группы Эдгар Броутон – обладатель раскатистого баритона, пышной шевелюры и окладистой бороды, очень похож на киношного Хагрида из эпопеи о Гарри Поттере. Он же написал один из гимнов движения хиппи, который публика на концертах всегда пела хором вместе с ансамблем – песню "Вон, демоны, вон!", вполне в духе Хогвартса… В апреле 1970 года она вышла на сингле, и стала первым хитом на знаменитейшем (Pink Floyd, Deep Purple и др.) лейбле Harvest.


(Окончание следует)

Плейлист 285-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Deutsch Amerikanische Freundschaft (Germany), Erste DAF Probe, LP Nur Noch Einer (Grönland)

2. Red Ribbon (USA). Way, LP Ppanet X (Danger Collective)

3. Hooshyar Khayam & Bamdad Mshar (Iran). Char, LP (This Is Tehren)*? (M30)

4. Pedram Babaiee (Iran). Et cetera, LP (This Is Tehren)*? (M30)

5. Yune (Denmark). Gold, LP Agog (Crunchy Frog)

6. Quintessence (UK/Australia). Notting Hill Gate, LP Deviation Street: High Times in Lanbroke Grove 1967-1975 (Grapefruit)

7. Carol Grimes & Delivery (UK). Blind to Your Light, LP Deviation Street: High Times in Lanbroke Grove 1967-1975 (Grapefruit)

8. Tomorrow (UK). Hallucinations, LP Deviation Street: High Times in Lanbroke Grove 1967-1975 (Grapefruit)

9. Sam Gopal (UK/Malaysia). Cold embrace, LP Deviation Street: High Times in Lanbroke Grove 1967-1975 (Grapefruit)

10. Edgar Broughton Band (UK). Out Demons Out, LP Deviation Street: High Times in Lanbroke Grove 1967-1975 (Grapefruit)

11. Siv Disa (Iceland/USA). Painted Ceiling, LP Dream House (Trapped Animal)

12. François & The Atlas Mountains (France/UK). Tourne Autour, LP Banane Bleue (Domino)

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