"Мир это не волнует". Соцсети – о российском ударе по Яровой

Во вторник Россия нанесла авиаудар по украинскому прифронтовому поселку Яровая в Донецкой области, убив 23 и ранив 19 человек – в основном пенсионеров, стоявших в очереди за пенсиями, которые привезла машина "Укрпошты".

Эта атака, сколь смертоносная, столь и бессмысленная с военной точки зрения, стала новой "точкой кипения" для комментаторов в соцсетях – подобную реакцию в виде смеси гнева, бессилия и горя ранее за время полномасштабного вторжения вызывал разве что удар по селу Гроза в Харьковской области в октябре 2023 года. Тогда российская ракета попала в кафе, где проходили поминки по погибшему украинскому военному, убив 59 человек.

Глава местной администрации считает, что место расположение мобильного пункта "Укрпошты" выдали наводчики из числа местных. Владимир Зеленский намекнул, что эта атака стала возможной из-за недостаточно жесткой реакции стран Запада на продолжающиеся обстрелы Украины. В ООН отметили, что на российские удары мощными авиабомбами приходится 15% жертв среди мирного населения.

Минобороны РФ заявило, что удар по Яровой не наносило, назвав случившееся "фейком и провокацией".

Ждать ли жесткой реакции Трампа или ЕС на удар по Яровой? Возможно, ответ на этот вопрос даст последовавшая за ним атака "Шахедов" на Польшу, но значительная часть комментаторов в этом отношении настроена скептично – особенно на фоне израильского удара по Катару, который, в отличие от сброса авиабомбы на Яровую, вызвал бурную реакцию мировых политиков.

Igor Sitnik

Такие удары, как сегодня, с убийством более 20 мирных людей, пришедших за пенсиями - это часть осознанной стратегии России.

Намеренное дикое насилие там, где оно не имеет никакого военного смысла.

"Бойтесь нас" - вот месседж.

Это СОЗНАТЕЛЬНОЕ ВАРВАРСТВО.

Yigal Levin

Комментируя страшный террористический удар по Яровой, где русские сегодня убили более 20 человек, преимущественно пенсионеров, Зеленский написал, что нужна реакция мира, США, Европы и G20.

Я понимаю, почему украинский президент так пишет, но, увы, этой реакции не будет: миру пофиг — так всегда было и так всегда будет.

Исторически, когда людоедов привлекали к ответу, это делалось не за то, что они людоеды, а потому, что это был национальный интерес привлекающих, и людоедство тут всегда было на каком-нибудь десятом месте.

Никто никогда не будет драться за вас, никто никогда не будет мстить за вас, и тем более всем плевать на то, что Путин — людоед, наоборот, он пример для больших держав: что так можно — можно воевать сколько хочется и убивать людей.

Dсем плевать на то, что Путин — людоед, наоборот, он пример для больших держав

Нужна не реакция каких-то там G или X или К, а месть и удары в ответ: кровь за кровь, глаз за глаз, зуб за зуб; за одного убитого мирного украинца — десять убитых офицеров: тех, кто нажимает на кнопки, "картежников", диспетчеров, направляющих, дежурных смены и тд.

Это легитимные цели, и только если те русские, которые отдают приказы, посылают ракеты, бомбы и самолеты, будут знать, что они лично поплатятся головой за убийство мирных, — только это может быть сдерживающим фактором.

Больше ничего другого: сила перебивается всегда еще большей силой, жестокость — жестокостью, огонь гасится не водой; огонь можно сбить только еще большим вихрем огня.

Tatiana Anikina

Сегодняшний удар российских нелюдей по поселку Яровая в Донецкой области — это кристальный эталонный терроризм. 21 человек погиб. Люди стояли в очереди за пенсией и были убиты.

Вот так просто, рутинно, походя русские опять убили украинцев.

Потому что могут.

Потому что хотят.

Потому что им это в кайф.

Мир придет в ужас и потребует возмездия?! Ну что вы! У мира другие дела и приоритеты. Вот, например, устроить в Венеции и далее везде овацию режиссерке, снявшей пропалестинский фильм-манипуляцию. Девочка в нем гибнет. А украинские дети не гибнут?!

Но мир это не волнует.

Практически совсем

Дарья Невская

Русские сегодня обрушили свой удар по поселку Яровая Донецкой области в тот момент, когда людям выдавали пенсии.

По данным местной областной администрации, погиб 21 человек, преимущественно пенсионеры.

Зеленский призывает мировую общественность отреагировать на этот удар и террористические действия России. Но мировая общественность безмолвствует.

Leonid Nevzlin

РФ совершила очередное кровавое военное преступление. Оккупанты сбросили авиабомбу на посёлок Яровая в Донецкой области в тот момент, когда люди собрались за получением пенсий. Известно о более чем 20 погибших.

Массовое убийство на землях, которые Путин отчаянно стремится захватить, — ещё одно доказательство его истинных целей: Москве нужны безлюдные территории. РФ перемалывает в крошку города вместе с людьми, которые ей не нужны. Стратегия не меняется.

Сергей Медведев

Вчера убили маму с дочкой в Киеве, сегодня с утра -- двадцать человек в очереди за пенсией поселке Яровая под Краматорском. Просто ежедневная новость в ленте, дневное меню людоеда: вчера съел ребенка, сегодня пожилых, на завтра закажу помоложе. Я никогда не привыкну к регулярности и рутинности этих убийств, все же теракты это некие пиковые события -- вот было 11 сентября, вот Беслан, вот 7 октября, гнев и траур, экстренные включения, аршинные заголовки мировых СМИ, а тут 7 октября, равномерно размазанное по году, словно кто-то закрывает клеточки в календаре: сегодня будем убивать там, а завтра тут.

У Сорокина есть рассказ "Утро снайпера", там человек каждое утро просыпается, чистит зубы, пьет кефир, пакует сумку, спускается во двор, берет ключи у управдома, поднимается на чердак, собирает снайперскую винтовку, устраивается поудобнее у окна и начинает расстреливать людей во дворе и в окнах квартир. Отработав день, спускается, сдает ключи, идет домой, ужинает и ложится спать, чтобы утром снова подняться на свой чердак.

Ровно то же самое происходит сейчас в России, люди каждое утро встают, целуют жен и детей, идут на работу, смотрят карту Украины, намечают мирные цели, рассчитывают траектории, потом другие люди заправляют МИГи и навешивают на них КАБы, третьи люди поднимают их в воздух и нажимают команду пуск, потом все возвращаются обратно, шутят с персоналом, идут с сослуживцами пить пиво. И над всем этим стоит фигура лысого плюгавого снайпера с заплывшими щелками глаз, который лыбится, скалится, потирает короткопалыми ручками, а мы бессильно разводим руками: "что поделать, война!", и Европа мило хмурит брови и выражает озабоченность, и Трамп бормочет о втором пакете санкций, притом что первого не было и не будет, и мертвые тела уплывают в потоке новостей, как тарелки на конвейере в столовой, где кормят одного-единственного людоеда. Абсурд. Реальность. Невыносимый стыд.

Александр Роднянский

Сегодня вновь погибли люди.

21 человек.

В украинском селе Яровая в Донецкой области.

В результате удара российской авиабомбы.



Бомба попала в пожилых людей, стоявших в очереди за пенсией.



Сознательно или случайно российские военные попали в самых незащищенных мирных граждан - особого значения не имеет. В хаосе войны многие трагедии происходят "как бы" случайно.



Неслучайно одно - это война. Которую принесли в Украину российские войска.

А война - это всегда смерть.

От которой не защищен никто.



К этому нечего добавить.

Хотя нет, добавлю вчерашнюю новость в "Верстке":



"Суд в Уссурийске оштрафовал по статье о "дискредитации армии" воспитательницу лицея РЖД Дину Анищик, организовавшую выступление детской театральной студии ко Дню Победы.

На фестивале детского творчества "Страна чудес" дети спели песню "Милые, добрые взрослые, отмените войну!", а также показали плакаты "Нет войне!" на русском, английском и украинском языках.

Сотрудники полиции посчитали, что таким образом Анищик "осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"

Roman Popkov

Кошмар, к которому хрен когда привыкнешь. Да и нельзя к такому привыкать. 20 погибших в Яровой (Донецкая область). Людям выдавали пенсии, РФ ударила по этому месту авиабомбой.

В русскоязычном инфопространстве два потока.

Один поток - вот этот лютый ад, кровавый русский позор.

Кошмар, к которому хрен когда привыкнешь

Другой поток - "Кац против Резника, Светов против Каца, Жданов против Волкова, ФБК против Венедиктова", тараканьи бега по кругу, истерики и комсомольские трибуналы в гадюшнике русского твиттера.

Интересно, как ближайшие потомки оценят историю "российской оппозиции" этих трех с половиной лет, какие будут найдены эпитеты.

Борис Херсонский

Три лика террора.

1.

В США безумец в метро зарезал двадцатитрехлетнюю девушку из Украины. Он арестован. Его будут судить. Ему угрожает смертная казнь или пожизненное заключение.

2.

Два палестинских террориста в Израиле ворвались в автобус и убили шесть человек. Террористов застрелили.

3.

Рашисты сбросили бомбу на село в Донецкой области. Погибло двадцать пожилых женщин, которые пришли за получением пенсии.

Военный преступник ходит по красным дорожкам, жмёт руки мировым лидерам и говорит о правах человека, которые он таким образом защищает. Его уважают диктаторы - уж очень многих убил. Другим на зависть.

Его уважают диктаторы - уж очень многих убил. Другим на зависть

Соболезнования семьям погибших.

Valery Skripka

Россияне сбросили авиабомбу на очередь пенсионеров собравшихся за получением пенсии в поселке Яровая Донецкой области.

Более 20 погибших.

Как вы думаете, сколько из них были "русскоговорящими"? Я думаю все.

Освободили…(

Галия Ибрагимова

Вчера дошли руки до чтения аналитики о саммите ШОС и параде в Китае. В это же время приходили новости о том, что российские ракеты убили более двадцати стариков, стоявших в очереди за пенсией в селе Яровая в Украине. Кадры тел, разбросанных под деревьями, ужасают.

Я думала: все те старики, погибшие в очереди за пенсией, какая у них была жизнь? Она пришлась на советский дефицит и запреты, потом на тяжёлые 90-е. Вряд ли они прожили сытую и спокойную жизнь. Кто-то, возможно, застал и Вторую мировую. Люди, не видевшие ничего особенно хорошего, умерли в очереди за пенсией. За что им это?

А в повестке — кровавый Путин и подшучивания о том, удастся ли ему пересадить органы и стать бессмертным. Это какой-то сюр.

В 2022 году я была в Латвии. На одном из уличных муралов Путин изображён в виде кровавого вампира. Очень точное определение.

Мои соболезнования всем украинцам. Не могу забыть картину тел стариков под деревом, которые погибли, так и не получив пенсии.