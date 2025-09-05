Божья роса. Блогеры обсуждают заявление РПЦ о Венедикте Ерофееве

4 сентября Владимирская Епархия РПЦ через свой официальный сайт распространила заявление по вопросу "популяризации творчества и личности Венедикта Васильевича Ерофеева".

Текст этого заявления многим блогерам показался достаточно выдающимся, чтобы опубликовать его целиком.

Андрей Кураев:

Петушки. Конечная.

Заявление Владимирской епархии по вопросу популяризации творчества и личности Венедикта Васильевича Ерофеева.

Владимирская епархия считает необходимым выразить свою принципиальную позицию в связи с отмечающейся в последнее время тенденцией к возвеличиванию и героизации фигуры писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений.

В то время как светская критика может рассматривать формальные литературные особенности его текстов, Церковь как хранительница духовно-нравственных основ обязана дать иную, содержательную оценку. Мы призываем средства массовой информации, деятелей культуры и педагогов воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества.

Наша позиция основана на следующих ключевых моментах:

Искажение национальной идентичности. Произведения намеренно искажают светлый образ русского человека, низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение. Это клевета на наш народ, имеющий богатейшую историю, культуру и традиции, основанные на вере, добродетели и жертвенном труде.

Деструктивный и эсхатологический характер текста. По духу своему произведения являются глубоко пессимистичными, деструктивными и по духу близким к эсхатологическим, направленным не на созидание, а на разрушение. Они культивируют уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства, что способствует расколу, а не консолидации граждан.

Пропаганда порока. В текстах откровенно пропагандирует одну из самых тяжелых и разрушительных страстей – страсть винопития, представляя ее как единственную форму существования и общения. Произведение насыщено сквернословием, что грубо попирает общепринятые нормы морали и культуры речи.

Кощунственное представление о Боге. В текстах присутствуют глубоко кощунственные пассажи, в которых бытие Бога подвергается насмешливому сомнению через уничижительные и богохульные образы (на примере икоты). Это не является формой творческого поиска или богоборчества, а есть проявление глумления над святыней, что недопустимо в культурном поле.

Отсутствие нравственного идеала. Все произведения пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика. В них полностью отсутствует какой-либо положительный или нравственный идеал, надежда на спасение и преображение, что противоречит основам христианского мировоззрения, лежащего в основе нашей культуры.

Владимирская епархия призывает сосредоточить усилия на популяризации истинных духовных и культурных ценностей, содействующих укреплению нравственности, семьи и общества. Мы убеждены, что именно классическая русская литература, устремленная к поиску истины, добра и красоты, должна составлять основу образовательного и культурного пространства

***

Все это (кроме пп. 3 и 4) можно повторить и при разговоре про некоего Гоголя Николая Васильевича, автора клеветнических опусов «Ревизор» и «Мертвые души». А также про «творчество» небезъизвестных граждан Фонвизина и Грибоедова.

Первым на заявление Епархии обратило внимание владимирское издание "Зебра.Тв", оно же выяснило причину его появления.

"Прихожане обеспокоены, что в значительной близости с храмом святителя Афанасия появится "музей Ерофеева". В городе уже строится "тропа Ерофеева", призывающая людей посетить одноименную экспозицию при районной картинной галерее. Также местные жители обеспокоены, что при музее будут увековечены цитаты из произведений Венедикта Ерофеева, что негативно скажется на воспитании подрастающего поколения", — рассказали "Зебре.ТВ" в РПЦ.

Алена Солнцева

Владимирская епархия высказалась против героизации и возвеличивания Венедикта Ерофеева.

А что, его внезапно начали возвеличивать?

Населенный пункт Петушки переименовали в Ерофеевку?

Улицу назвали его именем, ведущую к Красной площади, или хотя бы к Курскому вокзалу?

Открыли новый туристический маршрут Москва-Петушки?

Я вот не понимаю, что случилось, почему вдруг?

С чего бы пастырям озаботится оценкой писателя, чье "творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества".

Это что, скрытая реклама? Бегите, читайте, небось не приходилось.

Это что, скрытая реклама? Бегите, читайте, небось не приходилось

Ну и конечно, эксперты из них еще те. Модные тренды, обвинения в "Искажение национальной идентичности".

Удивительно, оказывается, его "Произведения намеренно искажают светлый образ русского человека, низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение. Это клевета на наш народ, имеющий богатейшую историю, культуру и традиции, основанные на вере, добродетели и жертвенном труде". Вот правда, никакие другие произведения не искажают? Только его?

Какое то странное искажение картины русской литературы, по моему.

Жена сына писателя, Венедикта Ерофеева-младшего, Галина, к обращению верующих в Епархию отнеслась с пониманием: "Предполагаю, что убитые каким-либо горем, тёмные люди, которые кроме церковных книг, ничего не читали, написали раздражённое письмо в епархию. (...) Людей я понимаю: провинция, нищета, убогость". А вот реакция РПЦ ее возмутила:

"А поп из епархии вообще не понимает, что пишет. Ерофеев, который Библию знал наизусть в Советской России, разве он мог написать что-то плохое? Спросить у этого попа, кто из его прихожан сейчас знает? Думаю, что он и сам не знает. Интересно, где были эти попы, когда Ерофеева изгнали из ВГГУ и из города Владимира за хранение Библии? Когда его четвертовали во Владимире, где были эти попы?", – сказала Галина Ерофеева изданию "Подъем".

Об этом эпизоде биографии Венедикта Ерофеева вспоминают и в соцсетях.

Олег Лекманов

Причуды российской (она же советская) истории (на примере Вен. Ерофеева)

Как известно, из владимирского пединститута Ерофеева в 1962 году попёрли, в том числе, и за распространение Библии среди студентов. Напомню, что хрущёвская эпоха еще жёстче реагировала на всё христианское, чем позднесталинская.

И вот теперь владимирские священнослужители объявили против Ерофеева крестовый поход, то есть ополчились против человека, который проповедовал Слово Божие в то время, когда большинство из них звонкими голосами восхваляло «демократический централизм» боевитого советского комсомола.

Тарас Стилер

Но в целом тех, кто сто лет назад отменил попов, можно понять. Правда, ВЧК ничем не лучше, да и спелись.

Александр Архангельский

..Запретили заниматься просвещением. Но послушай, правда же, какое просвещение, когда разрушается мир, а князья церкви благословляют насилие. Кровь проливать можно, это во славу, а читать поэму Венедикта Ерофеева нельзя, грех. Как ты знаешь, это не красивые слова, а медицинский факт: вчера Владимирская епархия смело обличила «Москва-Петушки». Так что никакого просвещения, не дозрели, не заслужили. В лучшем случае познавательное развлечение, им же и займемся отныне.

Некоторые блогеры удивляются, что произведения Ерофеева вообще до сих пор разрешены в России.

Евгений Финкель:

Удивлен, что до сих пор не запрещен повсеместно на территории РФ. Считаю отсутствие такого запрета со стороны нынешних властей РФ оскорблением памяти Венедикта Ерофеева.

35 лет тому назад мы с Мишей Миллем и школьниками ходили маршрутом "Туголесский Бор - Петушки" и читали с Лёвой Брагинским детям вслух "Москва-Петушки".

"О, сладость неподотчетности!"

Леонид Кацва:

"Москва-Петушки" - произведение явно не скрепное, даже, можно сказать, русофобское. Не случайно большой государственный человек в серии книг "Мифы о России" специальный том выделил под "Мифы о русском пьянстве". А то, что "Москва-Петушки" стала буквально культовым произведением, так то от неразумия интеллигентского и непохвальной склонности ко всяческому глумлению.

Другие уверены, что Владимирская Епархия против хорошей литературы бессильна.

Кирилл Шулика:

Ну с Венечкой им слабо, конечно, справиться, тут без шансов. Венечка великий русский писатель.

Михаил Орлов:

Венечка, даже после смерти ты им заноза в заднице. земля тебе пухом и вечная память.

Венечка, даже после смерти ты им заноза в заднице

Владимир Тодрес:

Все уже оттоптались на заявлении Владимирской епархии по поводу Ерофеева. А я скажу. что вот это определение из их последнего пункта - "Все произведения пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика. В них полностью отсутствует <...> надежда на спасение и преображение" - абсолютно точное прочтение "Москвы - Петушков". Которые, на мой взгляд - самый великий прозаический текст на русском языке за последние 75 лет.

Кто-то отмечает, что "Москва-Петушки" – произведение актуальное, даже по своей фактуре.

Сергей Побываев:

Как Веничка писал с натуры, так натура никуды не делась. Я иногда езжу утречком на электричке Москва-Петушки за грибом. Областной пипл едет с ночной смены. И интенсивно бухает, даже интенсивнее, чем при Веничке. Потом заваливается спать - сплошной шлафен ваген из веничкиных типажей.

Игумен Арсений:

Литературоведы Владимирской епархии вслед за журналом "Трезвость и культура" за 1988 год пробуждают интерес к творчеству великого русского писателя, популяризируют его бессмертную поэму. Превосходно, ведь сегодня, как и тогда, "Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева — глоток чистого воздуха в затхлой атмосфере нашей печальной действительности.

Очень многие блогеры комментируют случившееся одной и той же цитатой из "Москва-Петушки".

Инга Эстеркин:

"Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!)

Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им всё божья роса…"