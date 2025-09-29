Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Дальше эскалация?

Коллаж: Трамп и Путин
Коллаж: Трамп и Путин

Блэкаут в Белгороде. Удары по энергетической инфраструктуре продолжаются

На прошлой неделе Владимир Зеленский предупредил, что если Кремль будет и дальше угрожать энергетической инфраструктуре Украины, аналогичные меры будут приняты в отношении России.

После ракетных ударов жители Белгородской области остались без света и воды. По словам губернатора Гладкова, удар ВСУ привел к значительным перебоям с подачей электроэнергии.

В Подмосковье погибли два человека в результате атаки украинских дронов.

Россия вновь нанесла массированный удар с воздуха по Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о частичном разрушении пятиэтажки, есть пострадавшие.

США не против того, чтобы Украина наносила удары вглубь территории России, — сказал спецпредставитель президента США Кит Келлог. По словам Келлога, в России "нет неприкосновенных мест".

От попыток договориться не осталось и следа. Россия и Украина вступают в новую фазу войны? Обсуждаем в прямом эфире с политиком Евгением Ступиным и политологом Георгием Чижовым.


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG