"Подрывал боевой дух правдой". Приговор за "пораженческие разговоры"

Рекордное количество россиян осудили в первом полугодии 2025 года по статье о "военных фейках" (207.3 УК РФ). За первые шесть месяцев текущего года суды вынесли приговоры в отношении 45 лиц – за два года это число увеличилось в 2,5 раза. В 2025-м впервые за годы войны СМИ стал известно о случае, когда в рамках этой статьи УК суд вынес приговор военнослужащему за "пораженческие разговоры".

Текст: проект "Окно"

В апреле 2025 года к 5,5 годам колонии был приговорен прапорщик Сефербег Гаджиев. По словам родных, он "просто рассказывал солдатам о реальном положении дел в ДНР".

Как установил суд первой инстанции, Сефербег Гаджиев вел пораженческие разговоры с сослуживцами 7 и 11 сентября прошлого года. Тогда он являлся начальником смены взвода военной войсковой комендатуры и возглавлял караул, охранявший склад одной из частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону, пишет "Коммерсант". Как сказано в судебных документах, "желая напугать подчиненный ему личный состав из числа караула, он решил ввести его в заблуждение относительно выполнения задач СВО".

В июле 2025 года суд заменил наказание и назначил Гаджиеву штраф. Судья заявил, что учел наличие малолетнего ребенка, но семья прапорщика уверена, что дело в другом: "Армии не хватает солдат". В сентябре прапорщик ненадолго вернулся домой, но после вновь уехал на фронт.

С так называемым"пораженчеством" советские силовики активно боролись в годы Второй мировой войны. Приговоры выносили в рамках статьи 58–10 Уголовного кодекса РСФСР (контрреволюционная пропаганда и агитация).



Анализ приговоров показывает, что "контрреволюционная пропаганда и агитация" чаще всего была связана, если пользоваться терминологией тех лет, с "распространением пораженческих настроений, восхвалением немецкой техники, сравнением качества питания наших бойцов и фашистов, сомнениями в правдоподобности сообщений Совинформбюро, попытками опорочить колхозный строй, распространением мыслей, направленных на дискредитацию мероприятий партии и правительства в различных областях деятельности".



Наибольший всплеск контрреволюционного "инакомыслия" приходится на 1942 год, когда за антисоветскую агитацию и пропаганду только военными трибуналами было репрессировано 52 254 человек. Две трети из них обвинялись в пораженческих настроениях. 7940 человек расстреляли.

"Будет рисковать жизнью, чтобы на штраф "заработать"

Прапорщика Сефербега Гаджиева за слова о том, что ВСУ "воюют успешнее" российской армии, признали виновным по статье 207.3 ч.2 п."а" – объявив их "пораженческими разговорами" с использованием служебного положения. Он полностью признал свою вину.

По словам его дяди Мурада, племяннику вменили, что он будто бы преднамеренно выдавал свои личные оценки за истину.

– Там было про то, что он "демонстрировал осведомленность о положении дел на фронте и тем самым напрямую подрывал боевой дух сослуживцев". То есть не фейки какие-то, да? Правду говорил! Только неудобную для командиров, – говорит Гаджиев-старший. – Разговоры были исключительно личные, а не так, что он выстроил подчиненных на плацу и давай им "подрывать боевой дух". Это было-то всего дважды – в сентябре, когда в карауле стояли (Гаджиев был начальником смены взвода военной комендатуры). И он даже знает, кто на него настучал. Видите, как опасно – самому военному товарищам правду говорить.

По словам собеседника "Окна", Сеферберг был недоволен тем, как командование организовало штурмы на Донецком направлении.

– Они [прогосударственные СМИ] объявили везде о захвате очередного села (вроде, село Острое), а на деле – ну, не заняли его еще наши. И так постоянно было – они бежали вперед паровоза, просто врали – и гаубицы-то американские подбили, и станцию РЭБ. А наш возмущался – откуда вы про семь авто и 800 солдат (убитых) знаете, если разведки даже для штурма своего же нет? Они идут вслепую и на полпути на открытой дороге их обстреливают дроны – они даже не встречают ни солдат, ни танки – их громят беспилотной техникой, – говорит родственник Гаджиева.

По его словам, примерно в то же время ВСУ провели массированную атаку дронами на территории России и прапорщик был сильно обеспокоен безопасностью семьи. Сам Гаджиев в тот момент был не на фронте, а находился при части в Ростове – в карауле, охранявшем склад.

– Он пошел на войну сам, никто его не тащил, но он был в шоке от того, как командование себя ведет, как атаки организуют. Призвался, что просто руки опускаются и ничего ему уже не хотелось, – говорит родственник Гаджиева.

На вопрос, зачем тогда в августе 2025 года Сеферберг согласился на возвращение в армию в обмен на смягчение наказания – срок в 5,5 года ему заменили на штраф в 3 миллиона рублей (с учетом отбытого в СИЗО штраф уменьшили до 2,5 миллионов рублей), Гаджиев-старший отвечает просто: "Все равно бы вынудили вернуться на фронт, только уже из колонии и силой".

По его словам, среди "аргументов" командиры упоминали, что по этой статье (207.3 ч.2 п."а") наказание можно увеличить "и до 10 лет".

В итоге решение гарнизонного суда Ростова о заключении отменила апелляционная коллегия Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону, она же назначила штраф и вернула воинское звание.

– Ему дали несколько дней в сентябре [побыть с семьей], потом опять забрали. Родители уже старые, видимо, не дождутся. Ребенок совсем крошка, отца не запомнил, – говорит знакомая семьи Гаджиевых из Ростова-на-Дону Амина (имя изменено для безопасности собеседницы). – Сейчас будет рисковать жизнью, чтобы на штраф "заработать", а семья – на пенсию родителей жить. Вряд ли его опять в караул вернут, наверное – уже в штурмовики.

"Фейки с использованием служебного положения"

По словам собеседников нашей редакции, защита прапорщика пыталась квалифицировать его разговоры по гораздо более мягкой первой части (ст. 207.3 УК РФ), которая предполагает до пяти лет колонии, но безуспешно. Часть вторая содержит квалификацию преступления, совершенного лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц, или из корыстных побуждений, или по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе. Это утяжеляет степень вины и, соответственно, меру наказания.

– Адвокат, желая смягчить приговор, приводил в качестве аргументов и благотворительную помощь, которую племянник оказывал нуждающимся детям, и медали все, грамоты, родителей старых, но реально судьи проснулись только после слов о его готовности уехать на "СВО". Тогда сразу признали – и что разговор первым начал не он, и что беседы были личные. Но обвинение на первую часть менять все равно отказались, – говорит родственник Гаджиева.

Именно по второй части статьи о "военных фейках" количество осужденных в РФ растет в геометрической прогрессии: в сравнении с 2022 годом – в 11 раз, с 2023 годом – вдвое.

Так, по статистике судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2022 году в России осудили 6 человек по статье 207.3 ч.2 УК РФ – все являются жителями России. Среди них – лишь одна женщина. Четверо из осужденных – в возрасте от 30 до 39 лет. Пятеро – с высшим профессиональным образованием. Трое – государственные и муниципальные служащие.



В 2023 году по этой же части статьи 207.3 осуждены 33 человека (среди них 31 россиянин и 2 "жителя другой местности"). Большая часть осужденных – 15 человек – так же в возрасте 30-39 лет, еще 14 – в возрасте от 50 до 59 лет. В 2023 году по этому обвинению осудили первых военных – 3 "военнослужащих по призыву или контракту".



В 2024 году за "фейки, рспространяемые с использованием служебного положения, группой лиц, по мотивам национальной или политической ненависти", осудили уже 67 человек. Из них 58 – постоянные жители России. 22 осужденных – в возрасте от 30 до 39 лет, 20 – в возрасте от 40 до 49 лет, 13 – от 50 до 59 лет. В прошлом году осужден только один военный, но также 3 чиновника и шестеро – простых рабочих. Большая часть осужденных с высшим профессиональным образованием – 47 человек.

Правозащитники отмечают, что, скорее всего, вменить более строгую вторую часть статьи о "военных фейках" стараются буквально в каждом случае.

– Если это военный и чиновник – автоматом вменили вторую часть, чтобы "прилетело" сразу до 10 лет. А вот работяги, которые есть среди осужденных, или студенты – их, наверное, "взяли" на рабочем месте или в вузе, то есть донесли свои же коллеги и однокурсники. Там есть и формально безработные (трудоспособные лица без постоянного источника дохода – 24 осужденных в 2024 году) – это могут быть люди, высказавшиеся где угодно против ненависти к украинцам или осудившие военных-россиян за убийство мирных жителей или участие в войне. Таким "пришили" статью по пункту "д" – по мотивам политической и национальной ненависти, – говорит правозащитник из сибирского региона Алексей (полное имя редакция не указывает для безопасности собеседника).