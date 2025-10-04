Путь "челнока". Андрей Шароградский – о парадах и символах

1 октября в Китае отмечали День образования КНР, а главное событие года, призванное продемонстрировать величие современного Китая, состоялось 3 сентября. Это масштабный парад народно-освободительной армии Китая (НОАК) в день 80-летия подписания капитуляции Японии во Второй мировой войне. Параду предшествовал саммит ШОС в Тяньцзине.

Политические комментаторы, наблюдая, как рядом на трибуне ворот в Запретный город в северной части площади Тяньаньмэнь стоят председатель КНР Си Цзиньпин, северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин, горячо обсуждали сформировавшиеся (или формирующиеся?) союзы, приводили исторические параллели, гадали, почему один стоит по правую руку от Си, другой – по левую.

С саммита ШОС на парад в Пекин Путин ехал, как писали, на своём “Аурусе”. Любопытно, что тот же самый путь – из Тяньцзиня в Пекин по автотрассе – в 1990-х проделали десятки тысяч прилетевших в Китай российских предпринимателей-челноков. Тех самых, с большими клетчатыми сумками, которые они вначале набивали пуховиками, потом кожаными куртками, потом пластмассовыми солдатиками, потом солнечными очками, резиновыми тапочками – “темы” менялись регулярно. И, наверняка при упоминании Тяньцзиня в новостях у многих бывших челноков дрогнуло сердце. Я тогда был студентом университета в Пекине и подрабатывал в одной из компаний, которые возили таких “туристов”, так что тоже многое видел.

Первые челноки, еще из СССР, приезжали сразу в Пекин (билеты на поезд или самолет из Москвы было почти невозможно купить), но где-то к 1992 году поток “челноков” из России вырос так, что обычные пассажирские рейсы, вылетавшие из Пекина в Москву, Иркутск или Новосибирск, уже не могли вместить их багаж. На центральном железнодорожном вокзале китайской столицы во время посадки в поезд “Пекин-Москва” в предназначенном для иностранцев вип-зале стало твориться что-то невообразимое, сумки запихивали в вагоны через окна, из-за огромного количества багажа в купе люди могли всю неделю ехать до Москвы, примостившись в тесном углу полки.

Тогда и было решено указать “заморским дикарям” (так приблизительно переводится с китайского пренебрежительный вариант слова “иностранец) своё место. Но не прогонять совсем (всё-таки приносят выгоду), а перевести чартеры из России в маленький тогда и не слишком загруженный аэропорт Тяньцзиня, приблизительно в 120 км от Пекина. Оттуда автобусами, как раз по той дороге, по которой проехал Путин, “туристы” доставлялись в Пекин, заселялись в гостиницу в стороне от центра, шли за покупками на знаменитую улицу Ябаолу, где был торговый рынок.

К этому времени Дэн Сяопин уже высказал, сплевывая в похожую на ночной горшок плевательницу, приехавшему в 1989 году Михаилу Горбачёву накопившиеся у Китая к России претензии, а потом отдал негласный приказ давить демократически настроенных китайских студентов, Советский Союз распался, китайские газеты публиковали статьи под заголовками “Они еще называют друг друга товарищами", в частных разговорах китайцы сокрушались по поводу исчезновения “сильной державы”, а Путин уже произнёс “бабки делать надо” и проворачивал в мэрии Петербурга аферы с редкоземельными металлами и продовольствием.

Россия самым стремительным образом из “старшего брата” Китая превращалась в “младшего”, Путин же, придя через несколько лет к власти, сделал всё, чтобы этот процесс закрепить. Итоги очередной его встречи с Си Цзиньпином в сентябре – “пробная отмена виз на год”, непонятный меморандум “с юридическими обязательствами” о планах строительства газопровода с сомнительными экономическими перспективами, а также снисходительно предложенное и с глубокой благодарностью занятое место рядом с “императором Си” на грандиозном параде – тому подтверждение.

Рядом с Си сидел человек, который затеял ради личных амбиций кровавую войну в Европе

Конечно, символика парада сильнее и острее, чем “путь челнока”, проделанный Путиным. Она даёт повод для очень нехорошего предчувствия. Рядом с Си сидел человек, который затеял ради личных амбиций кровавую войну в Европе и пытается легитимизировать ее, внушая людям “героическую историческую связь” между теми, кто воевал с нацистской Германией и теми, кто сейчас уничтожает и грабит украинские города и деревни. Второй, видимо, сообразил, что получил свою “героическую историю”, и публично оплакивал погибших в Курской области северокорейских солдат, заодно подсчитывая, сколько на них заработал. Эту историю он в состоянии раскрутить для нужных ему масштабов без всяких проблем – таково устройство тоталитарного государства. О какой “героической истории” думал сам Си Цзиньпин, глядя на ряды своих солдат, бронетехнику, ракеты, самолеты?

Заслуги НОАК в войне с Японией довольно сомнительны. “Пограничные инциденты” на границе с СССР? Не тот масштаб, да и рядом все-таки сидит “младший брат”. Военную кампанию против Вьетнама в 1979 году и продолжавшиеся потом столкновения на китайско-вьетнамской границе тоже особо в актив не занесёшь. Отношения сейчас у Пекина с Ханоем хорошие, но любая конфликтная ситуация неизменно показывает, что вьетнамцы Китая не боятся и, если что, дадут решительнейший отпор.

Неслучайно, наверное, для героизации образа китайского солдата в китайском кинематографе недавно была выбрана война в Корее. Фильмы “Битва на озере” и “Битва на озере 2”, рассказывающие о боях “китайских добровольцев” (посланных Мао Цзэдуном в Корею частей НОАК) с “войсками ООН” (читай, американцами) на Чосинском водохранилище в 1950 году, собрали в прокате (китайском, конечно, в основном) больше миллиарда долларов и занимают 2-3 место по сборам в истории кинематографа Китая. Кстати, несколько лет назад кореевед Андрей Ланьков рассказывал в интервью Радио Свобода, что участие сотен тысяч китайских “добровольцев” в войне на стороне Северной Кореи в многостраничных северокорейских учебниках по истории упоминалось в одном-двух абзацах. Интересно, были ли они подправлены к параду в Пекине.

Глядя на китайских героев, можно подумать, что они подверглись мгновенной высокотехнологичной заморозке

“Битва на озере” – это такая смесь “Двадцати восьми панфиловцев” и “Трёхсот спартанцев”, с хорошим (и, в отличие от российских патриотических поделок, многократно окупившимся) бюджетом, спецэффектами, злодеями в Белом доме, мудрыми вождями Чжуннаньхае (китайский эквивалент политического понятия “Кремль”), и, хоть и врагом, но благородным американским генералом, который отдаёт честь павшим китайским воинам. В этой сцене создатели фильма превзошли в фантазиях, наверное, всех – честь генерал отдает солдатам, замерзшим на своей боевой позиции. Но не скрюченным телам, нет! Глядя на китайских героев, можно подумать, что они подверглись мгновенной высокотехнологичной заморозке. В момент смерти они стреляли, метали гранаты и даже перезаряжали карабины. Впечатляющее зрелище, мечта скульптора – облепи глиной, сделай форму и отливай памятник. К “Битве на озере” приложил руку обладатель Золотой пальмовой ветви Чен Кайге, снявший “Прощание с наложницей”, “Луна-соблазнительница”, “Убей меня нежно” и другие известные фильмы.

История эта уже давняя. И Си Цзиньпин, хоть и выглядел на параде слегка подрёмывавшим (он почти всегда так выглядит, правда), наверняка думал – для такой армии, и для него самого нужна новая война.

И это очень, очень тревожная новость для Тайваня.

Вернусь к теме челноков, да простят мне читатели эти ностальгические записки. Не понимаю, почему про них до сих пор не снят сериал. Бесплатно предлагаю сюжет серий на 5 – столько дней длился “челночный цикл”. От прилёта в Тяньцзинь до отлёта обратно. Повествование ведется глазами вынужденного подрабатывать российского студента (после распада СССР стипендии стали мизерными), встречающего и провожающего “туристические группы”. Дальше сценаристам надо просто кинуть клич, и бывшие челноки накидают кучу историй. Музыкальное оформление напрашивается само собой – плаксивые песни Татьяны Булановой, под которые челноки ужинали после насыщенного рабочего дня.

Финал я вижу такой (точнее, он подсмотрен мною в жизни почти 35 лет назад): самолет с челноками после пятидневных приключений вылетает в Москву, а автобус везет из Тяньцзиня в Пекин только что прибывшую группу "новичков". У всех помятый вид – перелет в Китай “съедает” ночь, да и мало кто удержался от того, чтобы выпить во время полета. Сил нет, но уже сегодня надо идти на рынок, чтобы заказывать товар. На самом заднем сиденье сидит усталый парень, который за последние полтора месяца прилетает в Китай уже в пятый раз – выхода нет, бизнес идет со скрипом, надо крутиться. Глядя в никуда он медленно произносит: “Я вот все думаю: на х… мне все это надо? И не нахожу ответа…”

Удаляющийся к горизонту по автотрассе автобус в последнем кадре можно заменить “Аурусом”.





Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​