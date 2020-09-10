Обезьянья вакцина и нарисованные синяки

Доброе утро!
Сербия под давлением Евросоюза отказалась от участия в совместных с Россией и Беларусью военных учениях “Славянское братство”, которые начинаются сегодня. В остальном картина такая:
- Члены президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о попытке захвата власти. Светлану Алексиевич охраняют европейские дипломаты.
- Из полного интервью Лукашенко российским медиа выяснилось, что “сволочи-американцы” следят за ним из космоса, а пострадавшие от насилия силовиков белорусы сами рисуют себе синяки.
- В разных российских городах прошли обыски в структурах “Открытой России”, “МБХ-медиа” и проекте “Объединенные демократы”.
- Число жертв пандемии Covid-19 перевалило за 900 тысяч. По всему миру наблюдается всплеск заболеваемости.
Президиум разогнан
Один из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова арестована по делу о попытке захвата власти (от трех до пяти лет) и находится в СИЗО №1 в Минске. Адвокат говорит, что в камере у нее шесть соседок и там все хорошо, однако в день перед вывозом на белорусско-украинскую границу ей угрожали физической расправой.
По тому же делу о захвате власти арестован еще один член президиума Координационного совета оппозиции, юрист Максим Знак. У него дома и дома у Марии Колесниковой прошли обыски. Обыски идут и у других активистов.
Дело о попытке захвата власти было возбуждено против всего президиума Координационного совета, всех вызывали в связи с этим на допрос. Теперь из всего президиума на свободе и в Беларуси остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Чтобы воспрепятствовать ее аресту, к ней домой приехали послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии. Установлено дежурство.
Участниц новой акции в поддержку Марии Колесниковой (на прежней задержали 121 человека) опять повязали. Кадры этих задержаний уже напоминают хронику Второй мировой войны, вот разговор с фотографом Евгением Ерчаком, который снял самую пронзительную карточку.
Член Координационного Совета оппозиции Андрей Стрижак (в президиум он не входит, но из Беларуси уехал) говорит, что заявки на участие в КС оппозиции подали около 10 тысяч белорусов – с такой массой людей милиции будет сложно справиться. Стрижак уверен, что в ближайшее время оппозиции удастся каким-то образом повлиять на белорусский госаппарат. Протесты продолжаются уже месяц.
За Лукашенко следят из космоса
Интервью действующего президента Беларуси российским медиа опубликовано полностью. Из него можно узнать
- что протестующие ведут себя как фашисты, прикрываясь детьми и женщинами,
- что протестами руководят телеграм-каналы, которые не заблокировать,
- что во всем виноваты “айтишники-буржуйчики”, которым захотелось власти,
- что “сволочи-американцы” наблюдают за Лукашенко из космоса и дают команды протестующим из “центра под Варшавой”,
- что в разговоре Ника и Майка о Навальном была вторая часть, где самый сок, но об этом знает только ФСБ,
- что избитые в изоляторе на Окрестина сами нарисовали себе синяки.
Вот разговор с 19-летней участницей протеста, которая уже месяц лежит в больнице, перенесла несколько операций и пока не знает, сможет ли полностью восстановиться, а вот возмущенное обращение “прикрывающихся женщинами” преподавателей Минского лингвистического университета.
Разнообразные силовые ведомства действуют в соответствии с речами Лукашенко:
- В МВД Беларуси объявили, что мужчина, на которого 9 августа наехал автозак, жив, здоров и проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках. С ним даже опубликовали покаянное интервью.
- От жителей центральных районов Минска под угрозой штрафов требуют убрать бело-красно-белые флаги.
- Валерия Уласик, дочь журналистки Tut.by Галины Уласик, арестована на 10 суток за участие в протестах.
Почему молчит русская интеллигенция
Светлана Тихановская, победившая, как считают ее сторонники, на выборах президента Беларуси, встретилась с премьером Польши и записала обращение к россиянам с призывом не поддаваться пропаганде.
Светлана Алексиевич недоумевает, почему молчит знаменитая на весь мир Russian intelligentia, и призывает ее активнее выступать с осуждением белорусских властей. Ответ не заставил себя ждать: Людмила Улицкая направила Алексиевич письмо, в котором пожелала им обеим "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти". На этом российская интеллигенция иссякла.
Вокруг Навального
Новостей о состоянии Алексея по-прежнему нет. Но есть слухи об отравлении: по данным источников Die Zeit, Навального отравили новой версией “Новичка”, более медленной, но гораздо более опасной. Яд был либо нанесен на стаканчик, из которого Навальный пил чай, либо добавлен в сам чай. По замыслу организаторов убийства, Навальный должен был умереть в самолете; этого не произошло только благодаря быстрым действиям пилота и врачам скорой помощи, которые ввели атропин.
Германия передала в ОЗХО все данные по отравлению – напрямую в Россию их посылать не будут, потому что Россия и так член ОЗХО. Послу Германии в Москве заявили “решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России".
Глава Госдепартамента США Майк Помпео сказал в интервью, что Навальный был, скорее всего, отравлен по заказу “высокопоставленных чиновников”.
Причем отравлен перед выборами
Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм о руководстве Татарстана – он начинается с экскурса в историю региона (людям моложе 30 посмотреть очень полезно) и заканчивается обзором имущества семьи главы республики Руслана Миннханова: гостинично-развлекательный комплекс, особняк в Казани стоимостью в миллиард рублей, квартиры в разных точках мира и еще много-много всего на много миллиардов.
В воскресенье в Татарстане тоже пройдут выборы – вот история о том, как суд снял с них всех поголовно экоактивистов, а вот краткие рассказы о давлении на штабы Навального в этом и других выборных регионах.
Гладкому избирательному процессу мешает не только “Умное голосование” Навального, но и проект “Объединенные демократы”, созданный “Открытой Россией”. В среду в московских офисах организации, а также в регионах у кандидатов “Объединенных демократов” прошли обыски. Ордера были выданы по решению Басманного суда Москвы и, вероятно, как-то связаны с “делом ЮКОСа” 2003 года. Вот разговоры с пострадавшими от действий силовиков (в Татарстане у родителей кандидата забрали деньги, отложенные на ремонт).
Чечня отдельно
- По данным “Новой газеты”, герой ролика с публичными извинениями и самоистязаниями в связи с администрированием оппозиционного телеграм-канала, был похищен за пределами Чечни и теперь содержится на базе СОБР "Терек" в Грозном.
- Следственный комитет Чечни повторно отказался расследовать скоропостижную смерть жительницы Гудермеса, которую предположительно убил муж. Ранее Кадыров подарил этому мужу дом.
Российская рутина
- Журналист Иван Сафронов, сидящий в “Лефортово” по обвинению в госизмене, направил в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений.
- Замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов арестован на два месяца, ему вменяют хищение 603 млн рублей при создании государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.
- Суд в Екатеринбурге приговорил к длительным срокам создателей паблика “АУЕ” в ВК (в нем продавались сувениры с тюремной символикой, но теперь это экстремизм).
- В Петербурге полицейские грозят психушкой 15-летней девушке за пикет с пустым листом бумаги.
- В действиях адвоката Михаила Ефремова нашли нарушения адвокатской этики. Ефремов в который раз порывается отказаться от его услуг, но этого почему-то не происходит. Сам Ефремов сидит в СИЗО “Водники”, плохо спит и собирается читать Захара Прилепина.
- В России окончательно отказались от идеи ввести третий обязательный ЕГЭ по иностранному языку для поступающих в вузы. Лучше языков не знать, а то того и гляди попадешь под обаяние чуждых нам ценностей: Американская киноакадемия натурально ввела квоты на представленность меньшинств в фильмах, претендующих на Оскар.
Тем временем пандемия
Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил, по данным на утро среды, 5 218 (это рост), всего заболевших с начала эпидемии миллион 41 тысяча. Число жертв эпидемии составляло на утро среды 18 149 человек (+142 за сутки), за день в Москве скончались еще 14 человек.
В Петербурге от Covid-19 пострадали почти семь тысяч медиков, 35 человек умерли, это официальная информация – как и то, что компенсации получили не все. Но окончательно отчитываться пока рано: в Мариинской больнице новая вспышка коронавируса, пациентов принимать прекратили, болеют около 250 человек.
Общее число жертв пандемии перевалило за 900 тысяч. Всплеск заболеваемости отмечают везде – от Турции до Англии, где опять нельзя собираться группами больше шести человек.
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за болезни участника исследований. Это стандартный шаг в подобных ситуациях, но Песков уже заявил в этой связи, что российская вакцина надежнее, потому что “Спутник V” – “это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине”. Редакция журнала Lancet, где опубликованы результаты клинических испытаний российской вакцины, просит разработчиков ответить на вопросы коллег о статистических аномалиях.
Шесть ссылок
- Сибирское. Разговор с историком Иваном Куриллой об идее “Соединенных штатов Сибири” и надеждах, которые связывали с Америкой сибирские патриоты. Или рассказ московского театроведа Павла Руднева о том, как ему удалось разыскать своих репрессированных сибирских предков.
- Тишина диктатур. История цензурирования главного антифашистского текста советской эпохи, “Репортажа с петлей на шее” Юлиуса Фучика – в разговоре с чешским историком Камилом Чинатлом. Или фрагмент из книги Андрея Артизова и Юрия Сигачева “В октябре шестьдесят четвертого: смещение Хрущева” (изд-во Русского фонда содействия образованию и науке).
- Совершенно бесполезное. Интереснейшее эссе историка философии Константина Бандуровского о ранних текстах Августина. Или разговор с Константином Коркой – человеком, который практикует кинцуги, японскую технику восстановления разбитой посуды.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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