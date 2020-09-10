Обезьянья вакцина и нарисованные синяки

Доброе утро!

Сербия под давлением Евросоюза отказалась от участия в совместных с Россией и Беларусью военных учениях “Славянское братство”, которые начинаются сегодня. В остальном картина такая:

Члены президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о попытке захвата власти. Светлану Алексиевич охраняют европейские дипломаты.

Из полного интервью Лукашенко российским медиа выяснилось, что “сволочи-американцы” следят за ним из космоса, а пострадавшие от насилия силовиков белорусы сами рисуют себе синяки.

В разных российских городах прошли обыски в структурах “Открытой России”, “МБХ-медиа” и проекте “Объединенные демократы”.

Число жертв пандемии Covid-19 перевалило за 900 тысяч. По всему миру наблюдается всплеск заболеваемости.

Президиум разогнан

Один из лидеров протестов в Беларуси Мария Колесникова арестована по делу о попытке захвата власти (от трех до пяти лет) и находится в СИЗО №1 в Минске. Адвокат говорит, что в камере у нее шесть соседок и там все хорошо, однако в день перед вывозом на белорусско-украинскую границу ей угрожали физической расправой.

По тому же делу о захвате власти арестован еще один член президиума Координационного совета оппозиции, юрист Максим Знак. У него дома и дома у Марии Колесниковой прошли обыски. Обыски идут и у других активистов.

Дело о попытке захвата власти было возбуждено против всего президиума Координационного совета, всех вызывали в связи с этим на допрос. Теперь из всего президиума на свободе и в Беларуси остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Чтобы воспрепятствовать ее аресту, к ней домой приехали послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии. Установлено дежурство.

Участниц новой акции в поддержку Марии Колесниковой (на прежней задержали 121 человека) опять повязали. Кадры этих задержаний уже напоминают хронику Второй мировой войны, вот разговор с фотографом Евгением Ерчаком, который снял самую пронзительную карточку.

Член Координационного Совета оппозиции Андрей Стрижак (в президиум он не входит, но из Беларуси уехал) говорит, что заявки на участие в КС оппозиции подали около 10 тысяч белорусов – с такой массой людей милиции будет сложно справиться. Стрижак уверен, что в ближайшее время оппозиции удастся каким-то образом повлиять на белорусский госаппарат. Протесты продолжаются уже месяц.

За Лукашенко следят из космоса

Интервью действующего президента Беларуси российским медиа опубликовано полностью. Из него можно узнать

что протестующие ведут себя как фашисты, прикрываясь детьми и женщинами,

что протестами руководят телеграм-каналы, которые не заблокировать,

что во всем виноваты “айтишники-буржуйчики”, которым захотелось власти,

что “сволочи-американцы” наблюдают за Лукашенко из космоса и дают команды протестующим из “центра под Варшавой”,

что в разговоре Ника и Майка о Навальном была вторая часть, где самый сок, но об этом знает только ФСБ,

что избитые в изоляторе на Окрестина сами нарисовали себе синяки.

Вот разговор с 19-летней участницей протеста, которая уже месяц лежит в больнице, перенесла несколько операций и пока не знает, сможет ли полностью восстановиться, а вот возмущенное обращение “прикрывающихся женщинами” преподавателей Минского лингвистического университета.

Разнообразные силовые ведомства действуют в соответствии с речами Лукашенко:

В МВД Беларуси объявили, что мужчина, на которого 9 августа наехал автозак, жив, здоров и проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках. С ним даже опубликовали покаянное интервью.

От жителей центральных районов Минска под угрозой штрафов требуют убрать бело-красно-белые флаги.

Валерия Уласик, дочь журналистки Tut.by Галины Уласик, арестована на 10 суток за участие в протестах.

Почему молчит русская интеллигенция

Светлана Тихановская, победившая, как считают ее сторонники, на выборах президента Беларуси, встретилась с премьером Польши и записала обращение к россиянам с призывом не поддаваться пропаганде.

Светлана Алексиевич недоумевает, почему молчит знаменитая на весь мир Russian intelligentia, и призывает ее активнее выступать с осуждением белорусских властей. Ответ не заставил себя ждать: Людмила Улицкая направила Алексиевич письмо, в котором пожелала им обеим "жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти". На этом российская интеллигенция иссякла.

Вокруг Навального

Новостей о состоянии Алексея по-прежнему нет. Но есть слухи об отравлении: по данным источников Die Zeit, Навального отравили новой версией “Новичка”, более медленной, но гораздо более опасной. Яд был либо нанесен на стаканчик, из которого Навальный пил чай, либо добавлен в сам чай. По замыслу организаторов убийства, Навальный должен был умереть в самолете; этого не произошло только благодаря быстрым действиям пилота и врачам скорой помощи, которые ввели атропин.

Германия передала в ОЗХО все данные по отравлению – напрямую в Россию их посылать не будут, потому что Россия и так член ОЗХО. Послу Германии в Москве заявили “решительный протест в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России".

Глава Госдепартамента США Майк Помпео сказал в интервью, что Навальный был, скорее всего, отравлен по заказу “высокопоставленных чиновников”.

Причем отравлен перед выборами

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм о руководстве Татарстана – он начинается с экскурса в историю региона (людям моложе 30 посмотреть очень полезно) и заканчивается обзором имущества семьи главы республики Руслана Миннханова: гостинично-развлекательный комплекс, особняк в Казани стоимостью в миллиард рублей, квартиры в разных точках мира и еще много-много всего на много миллиардов.

В воскресенье в Татарстане тоже пройдут выборы – вот история о том, как суд снял с них всех поголовно экоактивистов, а вот краткие рассказы о давлении на штабы Навального в этом и других выборных регионах.

Гладкому избирательному процессу мешает не только “Умное голосование” Навального, но и проект “Объединенные демократы”, созданный “Открытой Россией”. В среду в московских офисах организации, а также в регионах у кандидатов “Объединенных демократов” прошли обыски. Ордера были выданы по решению Басманного суда Москвы и, вероятно, как-то связаны с “делом ЮКОСа” 2003 года. Вот разговоры с пострадавшими от действий силовиков (в Татарстане у родителей кандидата забрали деньги, отложенные на ремонт).

Чечня отдельно

По данным “Новой газеты”, герой ролика с публичными извинениями и самоистязаниями в связи с администрированием оппозиционного телеграм-канала, был похищен за пределами Чечни и теперь содержится на базе СОБР "Терек" в Грозном.

Следственный комитет Чечни повторно отказался расследовать скоропостижную смерть жительницы Гудермеса, которую предположительно убил муж. Ранее Кадыров подарил этому мужу дом.

Российская рутина

Журналист Иван Сафронов, сидящий в “Лефортово” по обвинению в госизмене, направил в ФСБ ходатайство с просьбой разъяснить ему суть обвинений.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Тихонов арестован на два месяца, ему вменяют хищение 603 млн рублей при создании государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса.

Суд в Екатеринбурге приговорил к длительным срокам создателей паблика “АУЕ” в ВК (в нем продавались сувениры с тюремной символикой, но теперь это экстремизм).

В Петербурге полицейские грозят психушкой 15-летней девушке за пикет с пустым листом бумаги.

В действиях адвоката Михаила Ефремова нашли нарушения адвокатской этики. Ефремов в который раз порывается отказаться от его услуг, но этого почему-то не происходит. Сам Ефремов сидит в СИЗО “Водники”, плохо спит и собирается читать Захара Прилепина.

В России окончательно отказались от идеи ввести третий обязательный ЕГЭ по иностранному языку для поступающих в вузы. Лучше языков не знать, а то того и гляди попадешь под обаяние чуждых нам ценностей: Американская киноакадемия натурально ввела квоты на представленность меньшинств в фильмах, претендующих на Оскар.

Тем временем пандемия

Суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил, по данным на утро среды, 5 218 (это рост), всего заболевших с начала эпидемии миллион 41 тысяча. Число жертв эпидемии составляло на утро среды 18 149 человек (+142 за сутки), за день в Москве скончались еще 14 человек.

В Петербурге от Covid-19 пострадали почти семь тысяч медиков, 35 человек умерли, это официальная информация – как и то, что компенсации получили не все. Но окончательно отчитываться пока рано: в Мариинской больнице новая вспышка коронавируса, пациентов принимать прекратили, болеют около 250 человек.

Общее число жертв пандемии перевалило за 900 тысяч. Всплеск заболеваемости отмечают везде – от Турции до Англии, где опять нельзя собираться группами больше шести человек.

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за болезни участника исследований. Это стандартный шаг в подобных ситуациях, но Песков уже заявил в этой связи, что российская вакцина надежнее, потому что “Спутник V” – “это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине”. Редакция журнала Lancet, где опубликованы результаты клинических испытаний российской вакцины, просит разработчиков ответить на вопросы коллег о статистических аномалиях.

Шесть ссылок

Сибирское. Разговор с историком Иваном Куриллой об идее “Соединенных штатов Сибири” и надеждах, которые связывали с Америкой сибирские патриоты. Или рассказ московского театроведа Павла Руднева о том, как ему удалось разыскать своих репрессированных сибирских предков.

Разговор с историком Иваном Куриллой об идее “Соединенных штатов Сибири” и надеждах, которые связывали с Америкой сибирские патриоты. Или рассказ московского театроведа Павла Руднева о том, как ему удалось разыскать своих репрессированных сибирских предков. Тишина диктатур. История цензурирования главного антифашистского текста советской эпохи, “Репортажа с петлей на шее” Юлиуса Фучика – в разговоре с чешским историком Камилом Чинатлом. Или фрагмент из книги Андрея Артизова и Юрия Сигачева “В октябре шестьдесят четвертого: смещение Хрущева” (изд-во Русского фонда содействия образованию и науке).

История цензурирования главного антифашистского текста советской эпохи, “Репортажа с петлей на шее” Юлиуса Фучика – в разговоре с чешским историком Камилом Чинатлом. Или фрагмент из книги Андрея Артизова и Юрия Сигачева “В октябре шестьдесят четвертого: смещение Хрущева” (изд-во Русского фонда содействия образованию и науке). Совершенно бесполезное. Интереснейшее эссе историка философии Константина Бандуровского о ранних текстах Августина. Или разговор с Константином Коркой – человеком, который практикует кинцуги, японскую технику восстановления разбитой посуды.

Интереснейшее эссе историка философии Константина Бандуровского о ранних текстах Августина. Или разговор с Константином Коркой – человеком, который практикует кинцуги, японскую технику восстановления разбитой посуды. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок