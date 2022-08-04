Люблю березку русскую

Доброе утро!
Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США, которые хотят устранить ее как геополитического конкурента, заявил высокопоставленный сотрудник МИД РФ. Для полного воссоздания атмосферы начала 1980-х в столицах открывают “Березки”, а в ХХС проводят концерт “Хит-парад СССР” (билетов нет, как и полагается в начале 80-х). В настоящем новости такие:
- По данным британской разведки, железная дорога из Крыма в Херсон выведена из строя. Россия продолжает обстреливать Харьковскую область и Николаев.
- Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке.
- Ректора “Шанинки” Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест.
- “Газпром” заявил о невозможности доставить турбину для “Северного потока – 1” из Германии в Россию после того, как канцлер Шольц объявил о ее готовности к отправке.
- В Италии арестовали имущество архитектора путинского дворца в Геленджике – на 141 млн евро.
- Зеленский поручил премьер-министру Украины легализовать однополые партнерства.
Военные сводки
Во вторник Россия обстреливала Криворожский район Днепропетровской области (есть раненый), Чугуев Харьковской области (один человек погиб) и Николаев. По данным британской разведки, железная дорога из Крыма в Херсонскую область выведена из строя, поэтому по меньшей мере на несколько дней российская армия останется без снабжения. Тем не менее, новостей с южных фронтов нет.
По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, на территориях, опустошенных боями, быстро распространяются инфекционные заболевания. В уничтоженных Северодонецке и Лисичанске остаются около 10 и 15 тысяч мирных жителей соответственно. Гайдай рекомендует им выезжать либо через Запорожье, либо через Россию, но достаточно прочитать замечательный репортаж Виктории Ивлевой об эвакуации из Лисичанска в последние дни перед его захватом российской армией, чтобы понять: люди не ехали тогда – не поедут и сейчас. Эвакуация из находящейся под контролем Украины Донецкой области тоже идет медленно: по словам главы области Павла Кириленко, в первый день эвакуировались 134 человека, во второй – 95. Сергей Гайдай ожидает, что следующей целью россиян на Донбассе станет Бахмут, причем наступать на него будут в основном силами вагнеровцев, потому что армейские подразделения понесли тяжелые потери в людях и технике.
Что подтверждается новостями из России:
- В некоторых регионах добровольцам, готовым воевать в Украине, обещают уже не 200 тысяч рублей в месяц, как раньше, а 300.
- По данным “Новой газеты. Европа”, в Ленобласти сотрудников госпредприятий в возрасте от 18 до 60 лет в принудительном порядке отправляют на “военную переподготовку”, в ходе которой они чинят технику, доставленную из Украины.
- Общие масштабы российских потерь можно оценить по этому репортажу с кладбищ Северной Осетии (только по открытым источникам известны имена 101 погибшего из этого региона).
Война идет и на границе Украины с Белгородской областью: там закрывают школы и детские сады, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне. Здесь эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объясняет, какого рода военные действия там ведутся и почему эвакуировать мирных жителей из этой зоны надо было с самого начала войны. Для сравнения: в Украине в нормальном режиме с началом учебного года заработают только 30% школ.
Amnesty International выпустила доклад, в котором критикует украинских военных за размещение техники и вооружений в жилых районах. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС вышла из-под контроля, там массово нарушаются протоколы безопасности, украинский персонал работает под российскими дулами, а контакты украинских сотрудников станции с МАГАТЭ носят обрывочный характер. Он уже даже не просит, а “умоляет” обе стороны проявлять благоразумие. Американский институт изучения войны считает, что Россия пользуется ЗАЭС, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой и ослабить его решимость оказывать военную поддержку Украине.
Впрочем, эксперт по стратегической безопасности Владимир Бекиш говорит, что в ближайшем будущем очень вероятно и просто применение ядерного оружия.
Еленовка
Генсек ООН объявил об организации миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке. С просьбой о ее создании к ООН обращались как Россия, так и Украина. Техническое задание для миссии сейчас готовят, потом его предстоит согласовать с Москвой и Киевом.
В среду Минобороны России вновь обвинило Украину в убийстве ее пленных в Еленовке – потому что они якобы “начали давать показания”. Главное управление разведки Украины, со своей стороны, заявило, что наемники-вагнеровцы заминировали помещение СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, и уничтожили их, чтобы скрыть зверства своих "допросов". Целью допросов, утверждает украинская разведка, была деморализация украинских военнослужащих: в деморализованном состоянии их собирались привлечь к съемкам в пропагандистских репортажах и фильмах.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал загадочное заявление о том, что Международный уголовный суд не может применить статью “Агрессия” к российскому вторжению “по чисто юридическим причинам”. Что имеется в виду, скоро узнаем.
Международное эхо войны
- Утром в среду канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину для “Северного потока – 1” и заявил, что она готова к отправке и остается в Германии только потому, что Россия тянет время. К вечеру “Газпром” ответил, что возвращение турбины невозможно из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, хотя по поводу этой именно турбины все уже давно договорились. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Москва будет держать поставки газа в ЕС на минимуме, пока не добьется отмены санкций. В среду же в немецких медиа вышли интервью бывшего германского канцлера Герхарда Шредера: он рассказывал о своей поездке в Москву, транслируя любимые кремлевские нарративы о необходимости запуска “Северного потока – 2”, неизбежности переговоров с Россией и уступок со стороны США и ЕС.
- Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, то есть к запрету на импорт золота и заморозке активов Сбербанка.
- Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В прекращает трансляцию "НТВ Мир" по требованию французского регулятора Arcom.
- В Италии арестовали имущество архитектора дворца Путина в Геленджике Ланфранко Чирилло на общую сумму в 141 млн евро. Его обвиняют в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. По данным La Reppublica, в списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, значительный объем наличности, драгоценности, коллекция картин (есть Пикассо, Кандинский, Сезанн, Джорджо де Кирико), а также личный вертолет, зарегистрированный в России. В начале расследования подозрительным итальянской полиции показался именно вертолет.
- Финляндия ограничивает продажу санкционных товаров российским туристам – сейчас такие вещи просто изымают на границе. По словам одного из руководителей финской таможни Микко Гронберга, “были изъяты дроны и предметы, о которых мы на данном этапе не будем давать комментариев”.
- Китайский производитель компьютерной техники и смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи для россиян в своем интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении.
- Первый сухогруз с украинским зерном, отправленный из порта Одессы после начала войны, отбыл из Турции в Ливан после проверки. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в порту загружены и готовы к отправке и другие суда. Когда они выйдут, пока не ясно.
- В Ливане задержано судно “Лаодикея”. Посол Украины в Бейруте опубликовал фотографии мешков с мукой с этого судна: там в качестве производителя указан крымский элеватор, а в качестве места происхождения зерна – оккупированный Бердянск.
Российская борьба
С начала войны в России заведено 80 уголовных дел о "фейках", касающихся действий российской армии в Украине. Фигурантами этих дел стали 74 человека, почти половина из них либо уехала из России, либо находится под арестом – вот путеводитель по этим делам. У одного из разыскиваемых по этой статье, медиаменеджера Ильи Красильщика, арестовали российские счета.
С начала 2022 года Генпрокуратура объявила “нежелательными” 12 организаций. Вот краткий рассказ о каждой из них, а вот разговор о последней попавшей в этот список организации, Calvert 22 Foundation: интервью с петербургским журналистом Валерием Нечаем, который первым возглавил ее российское представительство в 2014 году и руководил им до 2016 года.
Что происходит с прессой:
- Российский независимый Профсоюз журналистов оштрафовали на 500 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии за требование остановить войну, опубликованное на сайте профсоюза 24 февраля.
- Сотрудников орловского интернет-издания “Орлец”, заблокированного за публикации о войне, задержали по делу о вымогательстве (они якобы требовали деньги у бизнесмена за непубликацию чего-то о нем). У них дома прошли обыски.
- Евгений Пригожин подал иск на 1 млн евро о защите чести и достоинства к британской газете The Guardian (в Куйбышевский райсуд Петербурга). Ему не нравится, что журналисты называют владельцем “фабрики троллей”. Как петербургские приставы планируют добраться до The Guardian, остается только гадать.
- Власти Московской области решили “оптимизировать” муниципальные газеты: редакции закроют, сотрудников сократят, а в городах останутся только фрилансеры, которые будут писать для областного издания “Подмосковье сегодня”. Независимые политики называют это перераспределением бюджета, потому что о давлении на прессу тут говорить не приходится: все эти газеты давно стали ретрансляторами спускаемых сверху методичек.
Невоенное:
- Управление МВД по Смоленской области подало иск на 50 тысяч рублей к Навальному, Яшину и нескольким бывшим сотрудникам бывшего ФБК с требованием возместить расходы, вызванные участием смоленской полиции в разгоне московских митингов лета 2019 года, когда независимых кандидатов не допускали на выборы в Мосгордуму. Иван Жданов связывает это странное дело со скорым истечением исковой давности.
- Суд в Москве перевел ректора “Шанинки” Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В суде заявили, что он "признал вину" и "изобличил других соучастников", хотя адвокат поясняет, что это не совсем так. Тем не менее, дело бывшего замминистра образования Марины Раковой на этом не заканчивается – вот что в нем происходит.
- Мосгорсуд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова (взятка в размере трех миллиардов рублей). Сам он на оглашение приговора не пришел, теперь его объявят в розыск.
- В Подмосковье сгорел гигантский склад Ozon. Один человек погиб, 13 пострадали, есть несколько пропавших без вести. Что касается причин, то сначала говорили, что это короткое замыкание, а потом – что поджог.
Белорусское и – по контрасту – украинское
- В Беларуси бывшей сотруднице телеканала "Белсат" Ирине Славниковой дали пять лет колонии за “создание экстремистского формирования”. На “Белсате” Славникова работала десять лет назад, а на момент ареста сотрудничала с польским телеканалом TVP.
- 35-летний житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии за руководство "экстремистским формированием", оскорбление Александра Лукашенко и "слив" личных данных силовиков (ну то есть за активность в телеграме).
- В Гродно осужденным за протесты сестрам заменили "домашнюю химию" на 2 и 2,5 года колонии, потому что прокуратура успешно обжаловала приговор.
В Украине разнообразия больше:
- Стало известно, что уничтожение секретных материалов резонансных уголовных дел в начале войны привело к прекращению как минимум одного из них – против главы Ивано-Франковской таможни, обвинявшегося во взяточничестве. Сам он утверждает, что невинен как младенец, а изъятые у него 240 тысяч долларов переданы на нужды Вооруженных сил Украины.
- Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначена послом Украины в Швейцарии.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру рассмотреть вопрос о легализации однополых партнерств. Легализовать гей-браки во время войны нельзя, потому что для этого нужно менять конституцию Украины.
- Зеленский дал первое с начала войны интервью азиатской прессе. Он сказал корреспонденту South China Morning Post, что Киев ищет прямого контакта с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот помог закончить войну.
Прочие войны
- Председателю Си сейчас явно не до Украины – надо придумывать, как отреагировать на возмутительный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Пока Китай остановил экспорт песка на Тайвань, а чего ждать дальше, рассказано тут.
- В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация, тогда как Баку требует “демилитаризации” региона (о “денацификации” пока, слава богу, речи нет). В обострении конфликта стороны традиционно обвиняют друг друга. В результате недавних обстрелов погиб один азербайджанский военнослужащий и два – в Нагорном Карабахе, с обеих сторон есть раненые. Здесь – подробная хроника обострения, с картами.
- Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО (против был только один сенатор). Чтобы они вошли в НАТО, вступление должны парламенты всех 30 стран-членов оборонительного союза.
- Более половины избирателей Канзаса, штата в прериях Среднего Запада, где преобладают консервативные взгляды, проголосовали на референдуме против исключения из конституции штата права на аборт. Возможно, решение Верховного суда США и не будет иметь серьезных последствий.
- В Великобритании отложили выборы лидера тори и слегка изменили процедуру голосования из-за риска хакерской атаки: для голосующих онлайн исключена возможность изменить свой выбор. Это было сделано в связи с предупреждением Национального центра кибербезопасности.
Шесть ссылок
- Околовоенное. История военной цензуры от Александра I до Сталина. Или рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, какое искусство – официальное и неофициальное – создавалось в блокадном Ленинграде.
- Советское. Фрагмент из книги канадского историка Алексея Голубева “Вещная жизнь: материальность позднего социализма” (изд-во “НЛО”) – об аппарате Илизарова и железе как источнике здоровья и силы. Или беседа политических теоретиков Ильи Будрайтскиса и Григория Юдина о нынешнем состоянии российского общества и его отношениях с реальным и вымышленным “советским”.
- Крах российских реформ. Отрывок из книги Михаила Давыдова “Цена утопии: История российской модернизации” (изд-во “НЛО”) – о печальных последствиях отмены крепостного права. Или фрагмент из книги воспоминаний Александра Подрабинека “Третья жизнь” – о событиях ельцинской эпохи, когда Подрабинек и его коллеги по "Экспресс-Хронике" противостояли попыткам коммунистов вернуть власть и перерождению правозащитного движения.
Искренне Ваши,
Семь Сорок