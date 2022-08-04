Люблю березку русскую

Доброе утро!

Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США, которые хотят устранить ее как геополитического конкурента, заявил высокопоставленный сотрудник МИД РФ. Для полного воссоздания атмосферы начала 1980-х в столицах открывают “Березки”, а в ХХС проводят концерт “Хит-парад СССР” (билетов нет, как и полагается в начале 80-х). В настоящем новости такие:

По данным британской разведки, железная дорога из Крыма в Херсон выведена из строя. Россия продолжает обстреливать Харьковскую область и Николаев.

Генсек ООН объявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Ректора “Шанинки” Сергея Зуева перевели из СИЗО под домашний арест.

“Газпром” заявил о невозможности доставить турбину для “Северного потока – 1” из Германии в Россию после того, как канцлер Шольц объявил о ее готовности к отправке.

В Италии арестовали имущество архитектора путинского дворца в Геленджике – на 141 млн евро.

Зеленский поручил премьер-министру Украины легализовать однополые партнерства.

Военные сводки

Во вторник Россия обстреливала Криворожский район Днепропетровской области (есть раненый), Чугуев Харьковской области (один человек погиб) и Николаев. По данным британской разведки, железная дорога из Крыма в Херсонскую область выведена из строя, поэтому по меньшей мере на несколько дней российская армия останется без снабжения. Тем не менее, новостей с южных фронтов нет.

По словам главы Луганской области Сергея Гайдая, на территориях, опустошенных боями, быстро распространяются инфекционные заболевания. В уничтоженных Северодонецке и Лисичанске остаются около 10 и 15 тысяч мирных жителей соответственно. Гайдай рекомендует им выезжать либо через Запорожье, либо через Россию, но достаточно прочитать замечательный репортаж Виктории Ивлевой об эвакуации из Лисичанска в последние дни перед его захватом российской армией, чтобы понять: люди не ехали тогда – не поедут и сейчас. Эвакуация из находящейся под контролем Украины Донецкой области тоже идет медленно: по словам главы области Павла Кириленко, в первый день эвакуировались 134 человека, во второй – 95. Сергей Гайдай ожидает, что следующей целью россиян на Донбассе станет Бахмут, причем наступать на него будут в основном силами вагнеровцев, потому что армейские подразделения понесли тяжелые потери в людях и технике.

Что подтверждается новостями из России:

В некоторых регионах добровольцам, готовым воевать в Украине, обещают уже не 200 тысяч рублей в месяц, как раньше, а 300.

По данным “Новой газеты. Европа”, в Ленобласти сотрудников госпредприятий в возрасте от 18 до 60 лет в принудительном порядке отправляют на “военную переподготовку”, в ходе которой они чинят технику, доставленную из Украины.

Общие масштабы российских потерь можно оценить по этому репортажу с кладбищ Северной Осетии (только по открытым источникам известны имена 101 погибшего из этого региона).

Война идет и на границе Украины с Белгородской областью: там закрывают школы и детские сады, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне. Здесь эксперт Conflict Intelligence Team Руслан Левиев объясняет, какого рода военные действия там ведутся и почему эвакуировать мирных жителей из этой зоны надо было с самого начала войны. Для сравнения: в Украине в нормальном режиме с началом учебного года заработают только 30% школ.

Amnesty International выпустила доклад, в котором критикует украинских военных за размещение техники и вооружений в жилых районах. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорит, что крупнейшая в Европе Запорожская АЭС вышла из-под контроля, там массово нарушаются протоколы безопасности, украинский персонал работает под российскими дулами, а контакты украинских сотрудников станции с МАГАТЭ носят обрывочный характер. Он уже даже не просит, а “умоляет” обе стороны проявлять благоразумие. Американский институт изучения войны считает, что Россия пользуется ЗАЭС, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой и ослабить его решимость оказывать военную поддержку Украине.

Впрочем, эксперт по стратегической безопасности Владимир Бекиш говорит, что в ближайшем будущем очень вероятно и просто применение ядерного оружия.

Еленовка

Генсек ООН объявил об организации миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке. С просьбой о ее создании к ООН обращались как Россия, так и Украина. Техническое задание для миссии сейчас готовят, потом его предстоит согласовать с Москвой и Киевом.

В среду Минобороны России вновь обвинило Украину в убийстве ее пленных в Еленовке – потому что они якобы “начали давать показания”. Главное управление разведки Украины, со своей стороны, заявило, что наемники-вагнеровцы заминировали помещение СИЗО в Еленовке, где находились украинские военнопленные, и уничтожили их, чтобы скрыть зверства своих "допросов". Целью допросов, утверждает украинская разведка, была деморализация украинских военнослужащих: в деморализованном состоянии их собирались привлечь к съемкам в пропагандистских репортажах и фильмах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал загадочное заявление о том, что Международный уголовный суд не может применить статью “Агрессия” к российскому вторжению “по чисто юридическим причинам”. Что имеется в виду, скоро узнаем.

Международное эхо войны

Утром в среду канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину для “Северного потока – 1” и заявил, что она готова к отправке и остается в Германии только потому, что Россия тянет время. К вечеру “Газпром” ответил, что возвращение турбины невозможно из-за санкций Канады, ЕС и Великобритании, хотя по поводу этой именно турбины все уже давно договорились. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Москва будет держать поставки газа в ЕС на минимуме, пока не добьется отмены санкций. В среду же в немецких медиа вышли интервью бывшего германского канцлера Герхарда Шредера: он рассказывал о своей поездке в Москву, транслируя любимые кремлевские нарративы о необходимости запуска “Северного потока – 2”, неизбежности переговоров с Россией и уступок со стороны США и ЕС.

Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций ЕС против России, то есть к запрету на импорт золота и заморозке активов Сбербанка.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В прекращает трансляцию "НТВ Мир" по требованию французского регулятора Arcom.

В Италии арестовали имущество архитектора дворца Путина в Геленджике Ланфранко Чирилло на общую сумму в 141 млн евро. Его обвиняют в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. По данным La Reppublica, в списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, значительный объем наличности, драгоценности, коллекция картин (есть Пикассо, Кандинский, Сезанн, Джорджо де Кирико), а также личный вертолет, зарегистрированный в России. В начале расследования подозрительным итальянской полиции показался именно вертолет.

Финляндия ограничивает продажу санкционных товаров российским туристам – сейчас такие вещи просто изымают на границе. По словам одного из руководителей финской таможни Микко Гронберга, “были изъяты дроны и предметы, о которых мы на данном этапе не будем давать комментариев”.

Китайский производитель компьютерной техники и смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи для россиян в своем интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении.

Первый сухогруз с украинским зерном, отправленный из порта Одессы после начала войны, отбыл из Турции в Ливан после проверки. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, в порту загружены и готовы к отправке и другие суда. Когда они выйдут, пока не ясно.

В Ливане задержано судно “Лаодикея”. Посол Украины в Бейруте опубликовал фотографии мешков с мукой с этого судна: там в качестве производителя указан крымский элеватор, а в качестве места происхождения зерна – оккупированный Бердянск.

Российская борьба

С начала войны в России заведено 80 уголовных дел о "фейках", касающихся действий российской армии в Украине. Фигурантами этих дел стали 74 человека, почти половина из них либо уехала из России, либо находится под арестом – вот путеводитель по этим делам. У одного из разыскиваемых по этой статье, медиаменеджера Ильи Красильщика, арестовали российские счета.

С начала 2022 года Генпрокуратура объявила “нежелательными” 12 организаций. Вот краткий рассказ о каждой из них, а вот разговор о последней попавшей в этот список организации, Calvert 22 Foundation: интервью с петербургским журналистом Валерием Нечаем, который первым возглавил ее российское представительство в 2014 году и руководил им до 2016 года.

Что происходит с прессой:

Российский независимый Профсоюз журналистов оштрафовали на 500 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии за требование остановить войну, опубликованное на сайте профсоюза 24 февраля.

Сотрудников орловского интернет-издания “Орлец”, заблокированного за публикации о войне, задержали по делу о вымогательстве (они якобы требовали деньги у бизнесмена за непубликацию чего-то о нем). У них дома прошли обыски.

Евгений Пригожин подал иск на 1 млн евро о защите чести и достоинства к британской газете The Guardian (в Куйбышевский райсуд Петербурга). Ему не нравится, что журналисты называют владельцем “фабрики троллей”. Как петербургские приставы планируют добраться до The Guardian, остается только гадать.

Власти Московской области решили “оптимизировать” муниципальные газеты: редакции закроют, сотрудников сократят, а в городах останутся только фрилансеры, которые будут писать для областного издания “Подмосковье сегодня”. Независимые политики называют это перераспределением бюджета, потому что о давлении на прессу тут говорить не приходится: все эти газеты давно стали ретрансляторами спускаемых сверху методичек.

Невоенное:

Управление МВД по Смоленской области подало иск на 50 тысяч рублей к Навальному, Яшину и нескольким бывшим сотрудникам бывшего ФБК с требованием возместить расходы, вызванные участием смоленской полиции в разгоне московских митингов лета 2019 года, когда независимых кандидатов не допускали на выборы в Мосгордуму. Иван Жданов связывает это странное дело со скорым истечением исковой давности.

Суд в Москве перевел ректора “Шанинки” Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест. В суде заявили, что он "признал вину" и "изобличил других соучастников", хотя адвокат поясняет, что это не совсем так. Тем не менее, дело бывшего замминистра образования Марины Раковой на этом не заканчивается – вот что в нем происходит.

Мосгорсуд приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова (взятка в размере трех миллиардов рублей). Сам он на оглашение приговора не пришел, теперь его объявят в розыск.

В Подмосковье сгорел гигантский склад Ozon. Один человек погиб, 13 пострадали, есть несколько пропавших без вести. Что касается причин, то сначала говорили, что это короткое замыкание, а потом – что поджог.

Белорусское и – по контрасту – украинское

В Беларуси бывшей сотруднице телеканала "Белсат" Ирине Славниковой дали пять лет колонии за “создание экстремистского формирования”. На “Белсате” Славникова работала десять лет назад, а на момент ареста сотрудничала с польским телеканалом TVP.

35-летний житель Витебска приговорен к 4,5 годам колонии за руководство "экстремистским формированием", оскорбление Александра Лукашенко и "слив" личных данных силовиков (ну то есть за активность в телеграме).

В Гродно осужденным за протесты сестрам заменили "домашнюю химию" на 2 и 2,5 года колонии, потому что прокуратура успешно обжаловала приговор.

В Украине разнообразия больше:

Стало известно, что уничтожение секретных материалов резонансных уголовных дел в начале войны привело к прекращению как минимум одного из них – против главы Ивано-Франковской таможни, обвинявшегося во взяточничестве. Сам он утверждает, что невинен как младенец, а изъятые у него 240 тысяч долларов переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Бывший генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назначена послом Украины в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру рассмотреть вопрос о легализации однополых партнерств. Легализовать гей-браки во время войны нельзя, потому что для этого нужно менять конституцию Украины.

Зеленский дал первое с начала войны интервью азиатской прессе. Он сказал корреспонденту South China Morning Post, что Киев ищет прямого контакта с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот помог закончить войну.

Прочие войны

Председателю Си сейчас явно не до Украины – надо придумывать, как отреагировать на возмутительный визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Пока Китай остановил экспорт песка на Тайвань, а чего ждать дальше, рассказано тут.

В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация, тогда как Баку требует “демилитаризации” региона (о “денацификации” пока, слава богу, речи нет). В обострении конфликта стороны традиционно обвиняют друг друга. В результате недавних обстрелов погиб один азербайджанский военнослужащий и два – в Нагорном Карабахе, с обеих сторон есть раненые. Здесь – подробная хроника обострения, с картами.

Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО (против был только один сенатор). Чтобы они вошли в НАТО, вступление должны парламенты всех 30 стран-членов оборонительного союза.

Более половины избирателей Канзаса, штата в прериях Среднего Запада, где преобладают консервативные взгляды, проголосовали на референдуме против исключения из конституции штата права на аборт. Возможно, решение Верховного суда США и не будет иметь серьезных последствий.

В Великобритании отложили выборы лидера тори и слегка изменили процедуру голосования из-за риска хакерской атаки: для голосующих онлайн исключена возможность изменить свой выбор. Это было сделано в связи с предупреждением Национального центра кибербезопасности.

Шесть ссылок

Околовоенное. История военной цензуры от Александра I до Сталина. Или рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, какое искусство – официальное и неофициальное – создавалось в блокадном Ленинграде.

История военной цензуры от Александра I до Сталина. Или рассказ искусствоведа Анастасии Семенович о том, какое искусство – официальное и неофициальное – создавалось в блокадном Ленинграде. Советское. Фрагмент из книги канадского историка Алексея Голубева “Вещная жизнь: материальность позднего социализма” (изд-во “НЛО”) – об аппарате Илизарова и железе как источнике здоровья и силы. Или беседа политических теоретиков Ильи Будрайтскиса и Григория Юдина о нынешнем состоянии российского общества и его отношениях с реальным и вымышленным “советским”.

Фрагмент из книги канадского историка Алексея Голубева “Вещная жизнь: материальность позднего социализма” (изд-во “НЛО”) – об аппарате Илизарова и железе как источнике здоровья и силы. Или беседа политических теоретиков Ильи Будрайтскиса и Григория Юдина о нынешнем состоянии российского общества и его отношениях с реальным и вымышленным “советским”. Крах российских реформ. Отрывок из книги Михаила Давыдова “Цена утопии: История российской модернизации” (изд-во “НЛО”) – о печальных последствиях отмены крепостного права. Или фрагмент из книги воспоминаний Александра Подрабинека “Третья жизнь” – о событиях ельцинской эпохи, когда Подрабинек и его коллеги по "Экспресс-Хронике" противостояли попыткам коммунистов вернуть власть и перерождению правозащитного движения.

Искренне Ваши,

Семь Сорок