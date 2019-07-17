Не пой без разрешения властей

Доброе утро!

Сегодня исполняется пять лет крушению "Боинга" MH17 малайзийских авиалиний, унесшему жизни 298 человек. Международная следственная группа заключила, что ракету по самолету выпустил доставленный из России "Бук", и предъявила обвинения четверым сторонникам сепаратистов. Читайте рассказ Кристофера Миллера о том, как он с коллегой нашел место запуска ракеты. А новости такие:

В Москве прошла третья акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Ни одного известного независимого кандидата к выборам не допустили.

Российская и украинская омбудсмены обменялись списками граждан своих стран, заключенных в соседней, и просят президентов их помиловать.

Председателем Еврокомиссии избрана бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. 1 ноября она сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера.

Голос Трубной

В Москве прошла третья по счету акция в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Она началась под дождем, когда он кончился, на Трубную площадь подтянулись около тысячи человек, задержаний не было.

Сегодня будет опубликована окончательная информация о регистрации кандидатов, но уже сейчас понятно, что никого из известных независимых кандидатов не зарегистрировали. Регистрацию прошли лишь шесть независимых. На митинге Любовь Соболь назвала происходящее “беспределом” и плевком в адрес москвичей.

Песков сказал, что Кремль в московские выборы вмешиваться не будет, но при этом глава ЦИК Элла Памфилова допустила, что пересмотр решения об отказе в регистрации “вероятен”. Для этого кандидаты должны обратиться с жалобой в ЦИК – не ясно, правда какие аргументы они должны предъявить, если окружные избиркомы не реагировали на живых людей, в глаза называя их подписи недействительными.

Какими полномочиями обладает Мосгордума (спойлер: никакими) и зачем московским властям нужно было так демонстративно избавлять городской парламент от “чужих”, объясняется здесь. Акции протеста продолжатся, в субботу на площади Сахарова состоится согласованный митинг. А вы пока почитайте, сколько денег мэрия Москвы тратит на частные самолеты для Собянина и кто на этом зарабатывает.

Труды и дни российской власти

Главный законодательный орган России попросил Генпрокуратуру расследовать массовый мор пчел, принял в первом чтении закон о возвращении курилок в аэропорты, запретил коллекторам работать с долгами за услуги ЖКХ и принял к рассмотрению законопроект, запрещающий всему миру судиться с находящимися под санкциями российскими гражданами и компаниями где-либо, кроме России (это странно, да).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил раскрывать банковскую тайну без суда.

Роскомнадзор обнаружил очередное глумление над российским флагом – на этот раз в Instagram.

Росстандарт ввел специальный ГОСТ для фотографирования младенцев.

Министр культуры Чечни запретил музыкантам петь без разрешения властей.

Путин подписал (в начале июля) закон, запрещающий турфирмам организовывать паломнические поездки, и сегодня сам лично везет Лукашенко в паломничество на Валаам (о том, как выиграет от этого закона РПЦ, читайте тут).

Судебно-полицейское

228, народная. Из-за дела Ивана Голунова уволены четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы. В деле псковских активистов Милушкиных, которых тоже обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, появились новые эпизоды. В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков.

Из-за дела Ивана Голунова уволены четверо сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы. В деле псковских активистов Милушкиных, которых тоже обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, появились новые эпизоды. В Ингушетии суд арестовал журналиста Рашида Майсигова по подозрению в хранении наркотиков. Чтоб неповадно было. В Якутии полиция по заявлению мэра задержала журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах, в Красноярске полиция сорвала встречу с феминисткой из Шотландии.

В Якутии полиция по заявлению мэра задержала журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах, в Красноярске полиция сорвала встречу с феминисткой из Шотландии. Последнее прибежище. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 42,5 тысяч евро компенсации ЛГБТ-активистам, чьим организациям отказали в регистрации (в то же время сотрудники Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге получили анонимное сообщение с угрозами и требованием закрыть организацию). В ЕСПЧ подано около ста жалоб от россиянок на домашнее насилие и первая жалоба на реновацию в Москве.

Апокалипсис придет из России

Статистика об использовании в России браузера Tor, обеспечивающего доступ в теневой сегмент интернета, демонстрирует аномалию: с конца апреля число российских пользователей Tor удвоилось резким скачком. Выдвигаются разные объясняения, одно из них в том, что Россия пытается дестабилизировать даркнет.

Из доклада бывшего заместителя генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе следует, что Россия готовится к региональным войнам внутри Европы.

Налоговое агентство Болгарии мог взломать российский хакер.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж перед публикацией добытой посредством взлома переписки американских демократов встречался в посольстве Эквадора с германскими хакерами и сотрудниками российского государственного телеканала RT, говорится в расследовании CNN.

Украина

Омбудсмены России и Украины обменялись списками граждан своих стран, заключенных в колониях и СИЗО на чужой территории. Они просят президентов помиловать этих людей. Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста 24 украинским морякам, захваченным в Черном море в ноябре прошлого года.

Скифское золото, за которое Россия и Украина уже пять лет ведут спор (экспонаты из крымского музея во время аннексии Крыма Россией находились на выставке в Нидерландах), останется в Нидерландах как минимум еще на полгода – суд дал сторонам время на подготовку к процессу.

Конституционный суд Украины признал конституционным закон о декоммунизации, тем самым уравняв по степени преступности нацистский и коммунистический режимы.

Вступил в силу закон о государственном языке, устанавливающий приоритет украинского во всех сферах общественной жизни.

Вице-канцлер Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, где его обвиняют во взяточничестве.

Европеянки нежные

Европарламент утвердил председателем Еврокомиссии бывшую министра (проще было бы сказать “министриню”) обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. 1 ноября она сменит на этом посту Жан-Клода Юнкера. Мать семерых детей Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на этом посту. Вот здесь хороший рассказ о ее жизни и деятельности.

По данным агентств DPA и Reuters, пост министра обороны Германии займет преемница Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Кристин Лагард, выдвинутая на пост главы Европейского центрального банка, покинула пост директора-распорядителя МВФ.

Семь ссылок

Советская история. Сегодня исполняется 75 лет прогону немецких военнопленных по улицам Москвы – о смысле этого события рассуждает историк Борис Соколов. Или вот рассказ о Городке чекистов – одном из пяти авангардных комплексов, возведенных в Свердловске в 1920–30-х годах, это отрывок из коллективной монографии “Конструктивистские городки Свердловска. 1920–1930-е годы” (изд-во “Кабинетный ученый”).

Кино и музыка. Здесь Дмитрий Волчек рассказывает о лучших фильмах Марсельского кинофестиваля (утверждается, что он круче Каннского), тут Павел Заруцкий пишет о музыкальном и художественном андерграунде Берлина конца 70-х и начала 80-х: возникновении и закате новой немецкой волны и следующем за ним мифе “гениальных диЛЛетантов”.

Наука. Исполнилось 50 лет высадке человека на Луну, но многие до сих пор сомневаются, что она имела место. Здесь рассказывается, легко ли имитировать видео высадки человека на Луну. Не Луной единой – вот отрывок из книги Владимира Сурдина “Астрономия. Популярные лекции” (изд-во МЦНМО), посвященный планетам-гигантам. И еще общее: фрагмент работы новозеландского ученого Армана Мари Леруа “Лагуна” (изд-во Corpus) – о том, как Аристотель создал науку.

Искренне Ваши,

Семь Сорок