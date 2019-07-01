Контракт рисовальщика

Доброе утро!

Сегодня председательство в Евросоюзе перешло к Финляндии. Накануне лидеры 28 европейских стран на внеочередном саммите в Брюсселе не смогли согласовать кандидатуры на ключевые посты в руководстве ЕС. Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит для проведения двусторонних консультаций. Еще новости:

По дороге с саммита G20 Путин залетел в Братск Иркутской области, чтобы приказать местным чиновникам эффективнее устранять последствия наводнения в Приангарье.

Дональд Трамп, отправившийся из Осаки с официальным визитом в Южную Корею, посетил демилитаризованную зону на границе с КНДР и встретился там с Ким Чен Ыном.

В ходе регистрации кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге продолжаются “безобразия”. В Москве обнаружены “фабрики рисовальщиков”, оформляющие фальшивые подписи за кандидатов в Мосгордуму.

Могильщик либеральной идеи

По окончании саммита двадцати крупнейших экономик мира в японском городе Осаке Путин дал пресс-конференцию, в ходе которой снова выступил с критикой либерализма (ну как с критикой: “Либеральная идея начинает поедать сама себя”), Элтона Джона (обвинившего Путина в двуличии) и гендерной теории (“шесть или пять полов напридумывали. Трансформеры, транс… Я даже не понимаю, что это такое”).

Дело Ивана Голунова Путин назвал “произволом”, а дело против компании “Рольф” прокомментировать не смог, потому что “в первый раз слышит”. Беседа с Трампом, по его словам, была посвящена главным образом 28 украинским морякам, захваченным Россией осенью прошлого года в Черном море. Терезе Мэй Путин “доходчиво объяснял”, что Великобритания не представила доказательств причастности России к отравлению Скрипалей (вот тут еще одно).

По дороге из Японии в Москву Путин залетел в Братск, где прямо в аэропорту раздал поручения чиновникам по борьбе с последствиями наводнения в Приангарье и пообещал денег. Вот репортаж из региона, там все плохо.

Великий день для всего мира

Президент США Дональд Трамп, встретившись в Осаке с председателем КНР (результат: торговые переговоры будут продолжаться), улетел с официальным визитом в Южную Корею, пригласив (в твиттере) северокорейского вождя встретиться в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Ким Чен Ын на встречу приехал, Трамп, пожав ему руку, перешел на территорию КНДР, став таким образом первым американским президентом, посетившим Северную Корею. Потом были переговоры, на которых договорились продолжить переговоры о ядерном разоружении КНДР, прерванные после неудачных переговоров в Ханое. Трамп назвал встречу “великим днем для всего мира”.

Выборы: титушки и рисовальщики

В Петербурге в ходе регистрации кандидатов на муниципальные выборы продолжаются, как выразилась глава российской ЦИК, “безобразия”. Доступ на один из избиркомов перекрыла полиция, сославшись на угрозу теракта, на подступах к разным избиркомам задержали не менее восьми кандидатов в муниципальные депутаты и журналиста. В субботу вышел репортаж Сергея Еремеева, который откликнулся на объявление и поработал подставным кандидатом, или “титушкой” – замечательный текст. Ранее Элла Памфилова допустила отмену выборов, если “безобразия” не прекратятся.

В Москве та же стратегия – откликнуться на объявление – привела к обнаружению “фабрики рисовальщиков”, оформляющей фальшивые подписи, необходимые для регистрации независимых депутатов в Мосгордуму (подробности тут). Разрешенный властями “День подписи” в поддержку оппозиционных кандидатов прошел без эксцессов.

Независимого кандидата на пост главы Башкирии, активистку Рамилю Саитову насильно доставили на допрос в местное управление ФСБ, нанеся ей травму шеи.

А в Украине ЦИК зарегистрировала партию Михаила Саакашвили “Движение новых сил”, она тоже идет на выборы в Раду 21 июля.

Мусор, всюду мусор

Губернатор Архангельской области подвергся освистанию второй раз за месяц – столь велико народное недовольство строительством мусорного полигона на станции Шиес. Это, впрочем, не мешает полиции бороться с активистами: на одного из участников протеста в Шиесе заведено уголовное дело по статье “побои” (до 2 лет тюрьмы).

В Кирове прошел митинг против строительства завода по утилизации опасных отходов.

В борьбу с отходами вступает российское министерство обороны: Шойгу объявил о строительстве заводов по переработке мусора на территории воинских частей (и о том, что его ведомство обзаводится собственной киностудией, которая будет снимать “правдивое кино” о российской армии).

Вокруг света

По всему миру прошли гей-парады к 50-летию “стоунволлских бунтов”. Северная Македония провела первый в своей истории прайд.

В Европе стоит дикая жара, хуже всего во Франции и в Испании. Климатологи интерпретируют температурные рекорды нынешнего июня как еще одно свидетельство глобальных климатических изменений.

В США неонацист, в 2017 году въехавший на машине в группу участников антирасистской акции в Шарлоттсвилле, получил пожизненный срок. В результате его действий один человек погиб и еще 19 получили ранения.

Шесть ссылок

История. (1) Продолжение сериала о Халхин-Голе с подробным рассказом о Монголии и ее неопределенных границах и загадочной пограничной заставе в районе Номон-Хан-Бурд-Обо. (2) В Петербурге более или менее все убеждены, что Сталин ненавидел Ленинград – так ли это, историки и литераторы выясняют здесь (очень любопытно). (3) Советская история Межигорья – украинской правительственной резиденции, которую открыли для посетителей только после того, как ее последний обитатель Виктор Янукович бежал в Россию.

Философия и около нее. Разговор с французским философом Бруно Латуром – о том, как понимать Землю и что сейчас разумному человеку делать на этой Земле. Или отрывок из книги Екатерины Васильевой о фотографии – конкретно об изображении трагедии на снимках Крымской войны (1853–56) и поисках этики при виде чужого страдания.

Злободневно-литературное. Полина Бояркина объясняет, что происходит с музеем Набокова в Петербурге (ничего хорошего, но в этом материале собраны мнения всех сторон).

Искренне Ваши,

Семь Сорок