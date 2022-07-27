“Икею” заменят зеки

Доброе утро!

Россия объявила о проведении масштабных стратегических учений “Восток–2022” с участием войск Восточного военного округа, ВДВ, дальней авиации и воинских контингентов других государств – чтобы никто не подумал, что никаких войск на востоке у России уже не осталось. В реальности дела обстоят так:

По данным CNN, Россия перебрасывает войска на юг Украины. Украинской армии удалось закрепиться на левом берегу реки Ингулец в Херсонской области.

Партия “Справедливая Россия” предлагает объявить Украину “террористическим государством”, а ее союзников – “спонсорами терроризма”.

“Верстка” и The Insider назвали имена 17 российских контрактников-откзников, которых держат в колонии в “ЛНР”. Всего их там может быть до 133 человек.

106 семей пропавших без вести российских военных обратились к Путину с требованием найти их родных.

Путин проведет переговоры с Эрдоганом в Сочи. Эрдоган говорит, что российский президент интересуется сотрудничеством с производителем “Байрактаров”.

Страны ЕС договорились о снижении потребления газа на 15% до марта 2023 года.

Военные будни

По данным CNN, Россия перебрасывает дополнительные силы на южный фланг, готовясь к контрнаступлению Украины. Украинская армия продолжает обстреливать Антоновский мост через Днепр (по данным оккупационных властей, он пока стоит), а российская – вести ракетные обстрелы. Днем во вторник ракеты прилетели в курортный поселок в Одесской области, вечером воздушная тревога вновь объявлялась на всей территории Украины. Оперативное командование "Юг" украинской армии утверждает, что его части закрепились на левом берегу реки Ингулец в Херсонской области. Американский институт изучения войны пишет, что на Донбассе российской армии удалось немного продвинуться вперед на северо-востоке от Бахмута – вот репортаж с передовых украинских позиций.

Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона на склад, расположенный у пограничного пункта – погиб один человек. Украина удары по территории России не комментирует. То ли в связи с этим, то ли без всякой связи партия “Справедливая Россия” предложила объявить Украину “террористическим государством”, а страны, поставляющие ей оружие, – “спонсорами терроризма”.

Поступлению оружия это не мешает: объявлено о прибытии в Украину британских зенитных систем Stormer и немецких РСЗО Mars-II. Здесь – рассказ об этом оружии, а здесь – мнения экспертов о его влиянии на ход войны. Бывший российский премьер Михаил Касьянов говорит, что России необходима передышка в войне, и она готова на переговорах закрепить за собой уже захваченное, чтобы через несколько лет продолжить завоевательные походы. Объявить всеобщую мобилизацию Путин, по мнению Касьянова, не готов, потому что это будет для него признанием слабости.

Соответственно, в России ведут скрытую мобилизацию: в Приморье собирают отряд добровольцев “Тигр” (обещают 200 тысяч рублей зарплаты), продолжается вербовка в колониях (причем юридически она никак не обоснована), в Чечне неработающих мужчин заставляют объяснять отказ от службы. На форменной одежде чеченских силовиков появилась нашивка “На Киев”, следят чеченские власти и за своими в других регионах: в Нижневартовске арестовали на 15 суток чеченца, устроившего дебош в магазине под лозунгом “Слава Украине!” – представитель Чечни в ХМАО уже предложил ему отправиться на войну.

Отказавшиеся воевать российские контрактники сидят в колонии в городе Красный Луч Луганской области – журналистам удалось узнать 17 имен узников, всего их там может быть до 133 человек. Юридических оснований для того, чтобы они там сидели, нет. 106 семей пропавших без вести российских военных обратились к Путину с требованием найти их близких – до этого они прошли все круги ада в общении с министерством обороны.

Война – это смерть, трагедии, руины, всеобщая деградация и запустение. По заведомо неполным данным ООН, за пять месяцев в Украине были убиты 5237 мирных жителей. Судьба многих до сих пор неизвестна – вот история Александра Мельниченко, который четвертый месяц ищет сына, невестку и трех внучек: они жили в Бородянке под Киевом, в их дом попала российская бомба, но останков не найдено. Фотографии руин смотрите здесь, а вот подборка видеоблогов из оккупированных Мариуполя и Херсона: люди снимают, как стирают белье на улице, ходят к развалинам дома, в котором “раньше жила бабушка” и спрашивают цены на стихийных рынках. В так называемых “ДНР” и “ЛНР”, находящихся под российской оккупацией с 2014 года, спешно, в нарушение всех технологий закрываются шахты – в будущем это может обернуться экологическими катастрофами.

Международное эхо войны

Сегодня в Стамбуле открывается Координационный центр, который будет следить за экспортом украинского зерна по Черному морю. Соглашение об этом было подписано в прошлую пятницу, но экспертам до сих пор не понятно, какие выгоды получила от его заключения Россия. Возможно, это выяснится после переговоров Путина и одного из гарантов договоренностей, президента Турции Эрдогана – они состоятся 5 августа в Сочи. Эродоган уже заявил, что Путин “ищет сотрудничества” с производителем “Байрактаров”. Пикантная ситуация, учитывая, что Турция – член НАТО.

Евросоюз продлил на полгода введенные еще в 2014 году санкции в отношении России, а Великобритания свои расширила: под ограничения попали российский министр юстиции, два племянника Алишера Усманова и 29 губернаторов.

Цена на газ в Европе снова превысила $2200 за тысячу кубометров. По данным Bloomberg, Россия на время войны сохранит минимальные поставки газа в ЕС: в Москве все подсчитали и готовы пожертвовать доходами, чтобы создать неудобства изнеженному Западу. Страны ЕС подписали соглашение о снижении потребления газа на 15% до марта 2023 года. В то же время, в Москве был замечен бывший канцлер Германии и большой друг Путина Герхард Шредер: сам он говорит, что приехал в отпуск, а его жена сообщила прессе, что он проводит там “переговоры по энергетике”, но от чьего лица – не сказала. Исчерпывающее описание европейского энергетического кризиса читайте тут.

В свете всего этого МВФ понизил прогноз экономического роста по миру, но улучшил прогноз по России: падение российской экономики будет не столь стремительным, но более долгим, чем ожидалось первоначально. Некоторые, впрочем, от этого не пострадают: по данным совместного расследования Investigative Collaborations и OpenFacto, связанная с Евгением Пригожиным компания получила в эксплуатацию 186 тысяч гектаров леса в ЦАР.

Российские инновации

Глава Роскосмоса объявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года и анонсировал строительство национальной космической станции. Почему это странно, объясняется здесь. “Сколтех” и Научно-исследовательский институт радио озаботились созданием отечественного оборудования связи шестого поколения – через G5, видимо, решено перескочить.

Tetra Pak уходит из России и передает свое российское подразделение местной команде менеджеров. Замену уходящей IKEA тоже нашли: ФСИН Свердловской области убежден, что заключенные сделают мебель не хуже, но дешевле – тем более что количество занятых на тюремных производствах людей “растет из года в год” (тут главное из пользователя этой мебели не превратиться в ее производителя).

Минстрой России предложил включить в тарифы ЖКХ расходы по созданию “цифровой инфраструктуры” (то есть на установку счетчиков, датчиков и прочих систем контроля).

Минфин предлагает убрать из открытого доступа сведения о владельцах ООО – данные об АО уже скрыты.

Тот же Минфин придумал, как вернуть айтишников на родину: сотрудников российских компаний, работающих удаленно из-за рубежа, обяжут платить налоги в России, но – поскольку они живут вне России – по 30-процентному тарифу нерезидентов.

МИД России “не исключает”, что страны Европы перестанут выдавать россиянам шенгенские визы, как бы приуготовляя граждан к окончательному закрытию границ. За выездом евреев следит ФСБ: сотрудники московского “Сохнута” рассказывают, что товарищ майор не просто слушает их телефонные разговоры, но и вмешивается в них.

Гайки уже не подаются, но их закручивают

Минюст РФ включил издания Bellingcat и The Insider в список "нежелательных организаций" – теперь сотрудничество с ними чревато сначала штрафом, а потом сроком. Сайты этих изданий давно заблокированы, но это не значит, что их никто не читает: Россия вышла на второе место в мире (после Индии) по числу скачиваний VPN-сервисов, несмотря на кампанию дезинформации против них.

Российская Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на 2 млрд рублей за "злоупотребление сервисом YouTube доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга". Это уже третий за последний год оборотный штраф в отношении компании в России.

В деле борьбы с антивоенщиной достижения такие:

Наталью Перову, участницу дуэта, устроившего перформанс “Нам не отмыться от крови” перед российским МИДом, оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации” российской армии. Обе активистки, отсидевшие ранее по семь суток, уехали из России.

Активисту из Калининграда повесили на дверь в квартиру похоронный венок, плакат "Предатель бойся" и буквы Z и V.

Стало известно, что в связи с сорванной ФСБ акцией художника Данилы Ткаченко (он планировал пустить желто-голубой дым над Красной площадью во время парада Победы), отправлен в СИЗО его друг, музыкант Григорий Мумриков – хотя он даже не знал о планировавшейся акции. Мумрикова обвиняют в хулиганстве, могут дать до семи лет.

Борьба с другими врагами тоже не прекращается:

Независимые мундепы. Московского муниципального депутата Александру Андрееву оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (логотипа команды Навального). Это делается не ради штрафа, а чтобы лишить человека права участия в выборах на год. Московскому муниципальному депутату Денису Прокуронову отказали в регистрации на новых выборах, потому что он указал в документах, что "аффилирован с лицом, выполняющим функции иностранного агента" (“Гражданским содействием”, в котором он работал): в избиркоме ему сказали, что Минюст не располагает сведениями об "аффилированности" Прокуронова, поэтому указанные сведения “не соответствуют действительности”, что и явилось причиной для отказа.

Московского муниципального депутата Александру Андрееву оштрафовали на 1,5 тысячи рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (логотипа команды Навального). Это делается не ради штрафа, а чтобы лишить человека права участия в выборах на год. Московскому муниципальному депутату Денису Прокуронову отказали в регистрации на новых выборах, потому что он указал в документах, что "аффилирован с лицом, выполняющим функции иностранного агента" (“Гражданским содействием”, в котором он работал): в избиркоме ему сказали, что Минюст не располагает сведениями об "аффилированности" Прокуронова, поэтому указанные сведения “не соответствуют действительности”, что и явилось причиной для отказа. ЛГБТ. Суд в Петербурге оштрафовал на 15 тысяч рублей фотографа Сергея Кондратьева по статье об оскорблении чувств верующих за видео, на котором он целуется со своим партнером на фоне храма Святой Троицы “Кулич и Пасха”. Следствие видело крамолу в “пропаганде ЛГБТ”, но суд решил, что главное – оскорбление чувств. После принятия внесенного в Госдуму закона о тотальном запрете “пропаганды ЛГБТ” у суда такого выбора уже не будет. Вот рассказ о генезисе этого законопроекта, а здесь ЛГБТ-люди делятся своими мрачными ожиданиями.

Суд в Петербурге оштрафовал на 15 тысяч рублей фотографа Сергея Кондратьева по статье об оскорблении чувств верующих за видео, на котором он целуется со своим партнером на фоне храма Святой Троицы “Кулич и Пасха”. Следствие видело крамолу в “пропаганде ЛГБТ”, но суд решил, что главное – оскорбление чувств. После принятия внесенного в Госдуму закона о тотальном запрете “пропаганды ЛГБТ” у суда такого выбора уже не будет. Вот рассказ о генезисе этого законопроекта, а здесь ЛГБТ-люди делятся своими мрачными ожиданиями. Свидетели Иеговы. Суд в Челябинской области оштрафовал Свидетеля Иеговы на 500 тысяч рублей за встречи с единоверцами (“организация деятельности экстремистской организации”). Штраф огромный, но на фоне тюремных сроков уже начинает казаться гуманным.

Суд в Челябинской области оштрафовал Свидетеля Иеговы на 500 тысяч рублей за встречи с единоверцами (“организация деятельности экстремистской организации”). Штраф огромный, но на фоне тюремных сроков уже начинает казаться гуманным. Янгулбаевы. Адвокаты Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщили о слежке в Грозном. Они подали заявление в ФСБ на имя директора службы Бортникова. Обычно такие заявления сразу же передают в Грозный.

Три разговора о текущих событиях:

С хореографом из Уфы Ильмирой Рахматуллиной, которая с самого начала российского вторжения в Украину выходит на антивоенные пикеты и прекращать не собирается.

С детской писательницей Ольгой Колпаковой, книгу которой “Полынная елка” о депортации российских немцев в Сибирь изъяли из библиотек Екатеринбурга и Свердловской области.

С политиком Юлией Галяминой, которая продолжает заниматься политикой, несмотря на то что заниматься ею в России вроде бы невозможно.

В Беларуси без изменений: жителю Бреста дали 1,5 года колонии за "дискредитацию" Беларуси – он опубликовал в чате видеоролик об экономике страны. Мобильный телефон как "инструмент совершения преступления" конфискован в пользу государства.

Шесть ссылок

Религиозное. Рассказ об истории имяславия – православного духовно-мистического движения, которое преследовалось официальной церковью как ересь, что не помешало примкнуть к нему людям весьма мудрым. Или инструкция филолога Андрея Ранчина для читателей Киево-Печерского патерика.

Рассказ об истории имяславия – православного духовно-мистического движения, которое преследовалось официальной церковью как ересь, что не помешало примкнуть к нему людям весьма мудрым. Или инструкция филолога Андрея Ранчина для читателей Киево-Печерского патерика. Австро-венгерское. Рассказ о том, как реформатор Аурел Попович пытался сохранить империю Габсбургов, создав вместо нее Соединенные Штаты. Или трагическая история венгерской революции 1956 года.

Рассказ о том, как реформатор Аурел Попович пытался сохранить империю Габсбургов, создав вместо нее Соединенные Штаты. Или трагическая история венгерской революции 1956 года. Звери и птицы. Исследование о том, как амурский тигр, попав под опеку государства, оказался на грани исчезновения. Или отрывок из книги Карла Сафина “Глазами альбатроса” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), в которой рассказывается, как альбатросы преодолевают сотни километров в поисках пищи.

Искренне Ваши,

Семь Сорок