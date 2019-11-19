Ситуация созрела до реализации

Доброе утро!

США признали законность еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан – в Израиле это решение понравилось и действующему премьеру, и его основному оппоненту Бенни Ганцу. А что думают все остальные, никто не спросил. Прочие новости:

Мосгорсуд постановил, что 27 июля полицейские законно сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову, задержав его во время пробежки.

Кадыров сказал, что угрозы убийством и запугивания – это часть “чеченской этики”.

В Тбилиси спецназ разогнал участников акции протеста перед парламентом, задержаны около 40 человек, но часть протестующих вернулись.

Крупнейшая российская IT-компания “Яндекс” поменяла структуру управления по согласованию с Кремлем.

“Московское дело” прирастет лагерями

Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении дела в отношении полицейских, которые 27 июля сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову, задержав его во время пробежки за три часа до начала акции протеста. Остается только ЕСПЧ.

Идут суды над задержанными в октябре обвиняемыми по “московскому делу”. 32-летний Павел Новиков, обвиняемый в причинении боли полицейскому ударом пластиковой бутылкой с водой по плечу и шлему, полностью признал вину, хотя на первом вопросе отказался это делать. Потерпевший полицейский Широков на заседание не явился. Сегодня будут судить “преступную группу” Мартинцова-Мыльникова-Лесных, якобы поваливших на тротуар бойца Росгвардии (еще не ясно, по предварительному сговору или нет).

Но тучи сгущаются: члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружили финансируемые из-за рубежа “лагеря” для подготовки организаторов протестов и собираются вводить особое уголовное наказание для тех, кто прошел в них обучение, а потом устраивал митинги. Один из членов комиссии сказал, что “лагеря” бывают и вирутальными и представляют собой “концентрацию протестных мыслей в соцсетях”.

Прочее внутрироссийское

Заочно арестован предполагаемый убийца главы ингушского центра “Э” (вроде бы он скрылся в Дагестане, но при этом почему-то объявлен в международный розыск).

(вроде бы он скрылся в Дагестане, но при этом почему-то объявлен в международный розыск). Замглавы ФСИН России Валерий Максименко, которому было стыдно, что сотрудник ФСИН макал заключенного головой в унитаз, ушел в отставку, а тот, который макал, временно отстранен от работы.

России Валерий Максименко, которому было стыдно, что сотрудник ФСИН макал заключенного головой в унитаз, ушел в отставку, а тот, который макал, временно отстранен от работы. На крыше одной из башен “Москва-сити” руферы подрались с охранниками , есть задержанные. Против охранников стройки в Шиесе возбуждены уголовные дела за избиения активистов.

, есть задержанные. Против охранников стройки в Шиесе возбуждены уголовные дела за избиения активистов. На судебном процессе в Петербурге прокурор требует пожизненного заключения по делу о теракте в метро в апреле 2017 года. Обвиняемые вину не признают.

в апреле 2017 года. Обвиняемые вину не признают. Кадыров объяснил, что угрозы убийством и запугивание – это часть “чеченской этики”, он и своим детям такое говорит.

объяснил, что угрозы убийством и запугивание – это часть “чеченской этики”, он и своим детям такое говорит. По данным “Левада-Центра”, с симпатией к Путину относятся всего 24% россиян. А он, между прочим, одобрил строительство моста через Лену в районе Якутска, потому что “ситуация созрела до реализации” – так и написал.

относятся всего 24% россиян. А он, между прочим, одобрил строительство моста через Лену в районе Якутска, потому что “ситуация созрела до реализации” – так и написал. Хвосты старых историй. Медведеву не удалось починить горячую воду в селе Санниково Алтайского края – вот разговор с пенсионеркой, которую уронили, как выясняется, в ноги премьер-министру. И почитайте хороший разговор о рыбалке с 90-летним профессором, бывшим преподавателем философии и научного атеизма Николаем Рябовым, приговоренным к трем годам и восьми месяцам условно за хранение конопли в крупном размере (14 кг). Суть обвинения он так и не понял: конопля для него – то, что “росло всегда”, мешковину из нее делали, а на семена рыбу приманивали. Трудно менять сложившееся за 90 лет научное мировоззрение, тем более что он не помнит, при Ельцине он в последний раз рыбачил или при уже при Путине. Но отмечаться к участковому ходить придется (“недалеко – всего километр”).

Ближайшие соседи России

Украина получила военные крейсеры, захваченные Россией год назад в Черном море. Возврата удалось добиться на фоне подготовки к парижскому саммиту в “нормандском формате” 9 декабря, на котором беседа Путина и Зеленского с глазу на глаз не планируется, но не исключается. (У бывшего президента Украины Петра Порошенко начались проблемы – следствие просит лишить его депутатской неприкосновенности, и он обвиняет в этом в том числе и Россию).

По результатам выборов в Беларуси, оппозиция не получила ни одного места в парламенте. ОБСЕ назвала выборы не соответствующими стандартам, Евросоюз тоже подверг их критике. Вот здесь один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько объясняет, почему белорусское общество, в целом не поддерживая Лукашенко, никак не может от него избавиться.

В Тбилиси спецназ попытался разогнать водометами акцию перед парламентом Грузии, 37 человек задержаны, но часть протестующих вернулись обратно, требуют досрочных выборов. Вот короткий разговор с лидером оппозиционной партии "Гирчи" Зурабом Джапаридзе, которого тоже задержали, но потом отпустили под обязательство явиться в суд. Протесты начались после провала в парламенте Грузии поправок к конституции о переходе на пропорциональную систему выборов.

Вокруг света

В США за сутки по меньшей мере семь человек погибли при стрельбе – четверо в Калифорнии, еще трое – в Оклахоме. Но все внимание общественности приковано к публичным слушаниям в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента – сегодня там будут слушать сразу троих, в том числе бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

за сутки по меньшей мере семь человек погибли при стрельбе – четверо в Калифорнии, еще трое – в Оклахоме. Но все внимание общественности приковано к публичным слушаниям в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента – сегодня там будут слушать сразу троих, в том числе бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Суд признал гибель российского наемника в Сирии в 217 году – без этого родственникам было сложно обращаться с оставшимся от него имуществом. Из Ирака постепенно вывозят детей россиян, некогда уехавших воевать за ИГИЛ.

в 217 году – без этого родственникам было сложно обращаться с оставшимся от него имуществом. Из постепенно вывозят детей россиян, некогда уехавших воевать за ИГИЛ. В Гонконге продолжаются столкновения полиции с манифестантами в районе университета, где остается заблокированной часть протестующих.

Трудная жизнь рунета

Крупнейшая в России интернет-компания “Яндекс” поменяла структуру управления по согласованию с Кремлем (хотя Кремль в лице Пескова это отрицает). Депутат Антон Горелкин, автор законопроекта, который должен был ограничить участие иностранного капитала в российских IT-компаниях 20 процентами, сразу же отозвал свой документ, создававшийся, очевидно, специально под “Яндекс”.

Главреды российских информационных сайтов жалуются на штрафы за ссылки на сторонние сайты, где Роскомнадзор потом обнаруживает мат. Они говорят, что не могут контролировать содержание чужих сайтов, а Роскомнадзор говорит, что не отступит и штрафовать продолжит.

Зато это прекрасное ведомство приостановило аккредитацию экспертов, обнаруживших “сатанизм” в творчестве рэпера Егора Крида. Но, может, еще передумает.

Шесть ссылок

Опасный Троцкий. Еще одна глава из книги фольклористов и антропологов Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР” (НЛО) – о “профиле Троцкого”, который граждане СССР в какой-то момент начали обнаруживать на самых неожиданных вещах. Опасное троцкистское подполье фигурирует и в дневниках Даниила Хармса – здесь выдержки из них с комментариями Валерия Шубинского.

Еще одна глава из книги фольклористов и антропологов Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР” (НЛО) – о “профиле Троцкого”, который граждане СССР в какой-то момент начали обнаруживать на самых неожиданных вещах. Опасное троцкистское подполье фигурирует и в дневниках Даниила Хармса – здесь выдержки из них с комментариями Валерия Шубинского. Ученые. Отличный текст Сергея Добрынина о том, как Россия помогает США запускать в космос спутники-шпионы (правда помогает, несмотря ни на что). Или занимательный разговор с Эрнё Рубиком, изобретателем того самого кубика – жаль, короткий.

Отличный текст Сергея Добрынина о том, как Россия помогает США запускать в космос спутники-шпионы (правда помогает, несмотря ни на что). Или занимательный разговор с Эрнё Рубиком, изобретателем того самого кубика – жаль, короткий. Переводчики и переводы. Интервью с польской переводчицей Агнешкой Любомирой Пиотровской – она переводила много кого с русского на польский, но интереснее всего рассказывает о Чехове. И три вещи молодых турецких авторов в переводе поэта Льва Оборина, занятно.

Искренне Ваши,

Семь Сорок