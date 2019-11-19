Ситуация созрела до реализации

Доброе утро!
США признали законность еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан – в Израиле это решение понравилось и действующему премьеру, и его основному оппоненту Бенни Ганцу. А что думают все остальные, никто не спросил. Прочие новости:
- Мосгорсуд постановил, что 27 июля полицейские законно сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову, задержав его во время пробежки.
- Кадыров сказал, что угрозы убийством и запугивания – это часть “чеченской этики”.
- В Тбилиси спецназ разогнал участников акции протеста перед парламентом, задержаны около 40 человек, но часть протестующих вернулись.
- Крупнейшая российская IT-компания “Яндекс” поменяла структуру управления по согласованию с Кремлем.
“Московское дело” прирастет лагерями
Мосгорсуд признал законным отказ в возбуждении дела в отношении полицейских, которые 27 июля сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову, задержав его во время пробежки за три часа до начала акции протеста. Остается только ЕСПЧ.
Идут суды над задержанными в октябре обвиняемыми по “московскому делу”. 32-летний Павел Новиков, обвиняемый в причинении боли полицейскому ударом пластиковой бутылкой с водой по плечу и шлему, полностью признал вину, хотя на первом вопросе отказался это делать. Потерпевший полицейский Широков на заседание не явился. Сегодня будут судить “преступную группу” Мартинцова-Мыльникова-Лесных, якобы поваливших на тротуар бойца Росгвардии (еще не ясно, по предварительному сговору или нет).
Но тучи сгущаются: члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружили финансируемые из-за рубежа “лагеря” для подготовки организаторов протестов и собираются вводить особое уголовное наказание для тех, кто прошел в них обучение, а потом устраивал митинги. Один из членов комиссии сказал, что “лагеря” бывают и вирутальными и представляют собой “концентрацию протестных мыслей в соцсетях”.
Прочее внутрироссийское
- Заочно арестован предполагаемый убийца главы ингушского центра “Э” (вроде бы он скрылся в Дагестане, но при этом почему-то объявлен в международный розыск).
- Замглавы ФСИН России Валерий Максименко, которому было стыдно, что сотрудник ФСИН макал заключенного головой в унитаз, ушел в отставку, а тот, который макал, временно отстранен от работы.
- На крыше одной из башен “Москва-сити” руферы подрались с охранниками, есть задержанные. Против охранников стройки в Шиесе возбуждены уголовные дела за избиения активистов.
- На судебном процессе в Петербурге прокурор требует пожизненного заключения по делу о теракте в метро в апреле 2017 года. Обвиняемые вину не признают.
- Кадыров объяснил, что угрозы убийством и запугивание – это часть “чеченской этики”, он и своим детям такое говорит.
- По данным “Левада-Центра”, с симпатией к Путину относятся всего 24% россиян. А он, между прочим, одобрил строительство моста через Лену в районе Якутска, потому что “ситуация созрела до реализации” – так и написал.
- Хвосты старых историй. Медведеву не удалось починить горячую воду в селе Санниково Алтайского края – вот разговор с пенсионеркой, которую уронили, как выясняется, в ноги премьер-министру. И почитайте хороший разговор о рыбалке с 90-летним профессором, бывшим преподавателем философии и научного атеизма Николаем Рябовым, приговоренным к трем годам и восьми месяцам условно за хранение конопли в крупном размере (14 кг). Суть обвинения он так и не понял: конопля для него – то, что “росло всегда”, мешковину из нее делали, а на семена рыбу приманивали. Трудно менять сложившееся за 90 лет научное мировоззрение, тем более что он не помнит, при Ельцине он в последний раз рыбачил или при уже при Путине. Но отмечаться к участковому ходить придется (“недалеко – всего километр”).
Ближайшие соседи России
Украина получила военные крейсеры, захваченные Россией год назад в Черном море. Возврата удалось добиться на фоне подготовки к парижскому саммиту в “нормандском формате” 9 декабря, на котором беседа Путина и Зеленского с глазу на глаз не планируется, но не исключается. (У бывшего президента Украины Петра Порошенко начались проблемы – следствие просит лишить его депутатской неприкосновенности, и он обвиняет в этом в том числе и Россию).
По результатам выборов в Беларуси, оппозиция не получила ни одного места в парламенте. ОБСЕ назвала выборы не соответствующими стандартам, Евросоюз тоже подверг их критике. Вот здесь один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько объясняет, почему белорусское общество, в целом не поддерживая Лукашенко, никак не может от него избавиться.
В Тбилиси спецназ попытался разогнать водометами акцию перед парламентом Грузии, 37 человек задержаны, но часть протестующих вернулись обратно, требуют досрочных выборов. Вот короткий разговор с лидером оппозиционной партии "Гирчи" Зурабом Джапаридзе, которого тоже задержали, но потом отпустили под обязательство явиться в суд. Протесты начались после провала в парламенте Грузии поправок к конституции о переходе на пропорциональную систему выборов.
Вокруг света
- В США за сутки по меньшей мере семь человек погибли при стрельбе – четверо в Калифорнии, еще трое – в Оклахоме. Но все внимание общественности приковано к публичным слушаниям в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента – сегодня там будут слушать сразу троих, в том числе бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
- Суд признал гибель российского наемника в Сирии в 217 году – без этого родственникам было сложно обращаться с оставшимся от него имуществом. Из Ирака постепенно вывозят детей россиян, некогда уехавших воевать за ИГИЛ.
- В Гонконге продолжаются столкновения полиции с манифестантами в районе университета, где остается заблокированной часть протестующих.
Трудная жизнь рунета
- Крупнейшая в России интернет-компания “Яндекс” поменяла структуру управления по согласованию с Кремлем (хотя Кремль в лице Пескова это отрицает). Депутат Антон Горелкин, автор законопроекта, который должен был ограничить участие иностранного капитала в российских IT-компаниях 20 процентами, сразу же отозвал свой документ, создававшийся, очевидно, специально под “Яндекс”.
- Главреды российских информационных сайтов жалуются на штрафы за ссылки на сторонние сайты, где Роскомнадзор потом обнаруживает мат. Они говорят, что не могут контролировать содержание чужих сайтов, а Роскомнадзор говорит, что не отступит и штрафовать продолжит.
- Зато это прекрасное ведомство приостановило аккредитацию экспертов, обнаруживших “сатанизм” в творчестве рэпера Егора Крида. Но, может, еще передумает.
Шесть ссылок
- Опасный Троцкий. Еще одна глава из книги фольклористов и антропологов Александры Архиповой и Анны Кирзюк “Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР” (НЛО) – о “профиле Троцкого”, который граждане СССР в какой-то момент начали обнаруживать на самых неожиданных вещах. Опасное троцкистское подполье фигурирует и в дневниках Даниила Хармса – здесь выдержки из них с комментариями Валерия Шубинского.
- Ученые. Отличный текст Сергея Добрынина о том, как Россия помогает США запускать в космос спутники-шпионы (правда помогает, несмотря ни на что). Или занимательный разговор с Эрнё Рубиком, изобретателем того самого кубика – жаль, короткий.
- Переводчики и переводы. Интервью с польской переводчицей Агнешкой Любомирой Пиотровской – она переводила много кого с русского на польский, но интереснее всего рассказывает о Чехове. И три вещи молодых турецких авторов в переводе поэта Льва Оборина, занятно.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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