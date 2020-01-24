Уникальный разовый эксклюзив

Доброе утро!

“Бюллетень ученых-атомщиков” приблизил конец света на 20 секунд – теперь Часы Судного дня показывают 23:58:20, и так близко к полуночи стрелки еще никогда не подходили. И ученых-атомщиков можно понять:

Российская Дума приняла в первом чтении путинские поправки к Конституции, но теперь непонятно, что будет раньше – подписание их Путиным или всенародное одобрение.

Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение лагеря Аушвиц, Путин придумал новый саммит для стран с “особой ответственностью за цивилизацию”.

Генпрокуратура Болгарии обвинили в отравлении Гебрева троих россиян.

Королева Великобритании подписала закон о брекзите.

Конституционный разброд

Российская Госдума приняла в первом чтении предложенные Путиным поправки к Конституции, второе чтение ожидается 11 февраля. Мало того, что смысл самих этих поправок остается туманным, так теперь поправки в поправки начала выдвигать “рабочая группа”: ее сопредседатель Талия Хабриева предлагает "отразить в преамбуле тему сохранения исторической памяти в целях противодействия фальсификации истории", еще один член желает добавить слова "о гордости за нашу историю, великие победы и подвиги наших предков".

Появилась и новая загвоздка: сопредседатель “рабочей группы” и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал, что "общенародное голосование" состоится уже после подписания поправок Путиным. Возникает резонный вопрос, зачем тогда голосовать – его и задали спикеру Госдумы Володину. Посмотрите, что он ответил, не откажите себе в удовольствии.

Поскольку статус “общенародного голосования” ни в каких российских законах не прописан, глава ЦИК Элла Памфилова теряется в словах: предлагает называть его "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным" и даже готова проводить его в рабочий день, чего уж тут – такой уникальный эксклюзив бывает раз в жизни.

И только “Новая газета” твердо заявляет, что “в стране происходит конституционный переворот” ради пожизненного сохранения власти Путина.

Тем временем в Иерусалиме

На Всемирном форуме памяти жертв Холокоста мировые лидеры продвигали волнующие каждого из них темы: вице-президент США громил Иран за антисемитизм, Путин открывал памятник жертвам блокады Ленинграда (его построила группа олигархов во главе с Вексельбергом, а зачем в Иерусалиме – загадка), Зеленский говорил, что ведет с Россией переговоры о новом обмене пленными и т.д.

Путин, как и ожидалось, встретился с матерью осужденной в России на 7,5 лет Наамы Иссахар и пообещал ей, что “все будет хорошо”. Сама Наама отказалась просить российского президента о помиловании. (Кстати, хакер Буркин, на которого Нааму хотели обменять, пока не обменяли на Александрийское подворье в Иерусалиме, признал свою вину в США).

Глава МИД Израиля Исраэль Кац поблагодарил Путина за освобождение лагеря уничтожения Аушвиц войсками Красной армии. Это был очередной камень в огород поляков, которые не оспаривают факта освобождения Аушвица Красной армией, но не желают чествовать державу, поучаствовавшую в очередном разделе Польше в начале Второй мировой войны.

Воодушевившись теплым приемом, Путин предложил устраивать саммит стран с “особой ответственностью за цивилизацию” – к таковым он относит постоянных членов Совета безопасности ООН Россию, Китай, США, Францию и Великобританию.

Что думают об этом странном форуме в Израиле, вот здесь рассказывает израильский журналист и политолог Эмиль Шлеймович.

Президент США Дональд Трамп пригласил (через Пенса) премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и его главного конкурента в борьбе за власть Бенни Ганца в Белый дом на следующей неделе. Хочет поведать им свои планы по мирному урегулированию ближневосточного конфликта. Учитывая предыдущие шаги Трампа по утверждению Израиля на оккупированных территориях, план может оказаться смелым.

Духовно-нравственные ценности

Российская Федеральная антимонопольная служба объявила критерии, по которым будет отбирать приложения для обязательной предустановки на продаваемых в России смартфонах и прочих гаджетах – это “социальная значимость”, безопасность и “формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей”.

Начальник отдела полиции города Инта в ответ на жалобу задержанного на то, что в каше, которую подают в изоляторе, наличествуют жуки, написал, что насекомые не опасны для здоровья взрослого человека и не влияют на вкусовые качества каши.

Русская служба “Би-би-си” нашла у сестры премьера Мишустина много недвижимости в Москве и Подмосковье общей стоимостью на миллиард рублей. В Росреестре все принадлежащие ей объекты записаны на Российскую Федерацию.

Transparency International опубликовала свежий Индекс восприятия коррупции. Россия где была, там и осталась – в красной зоне рядом с Угандой и Новой Гвинеей.

В МВД не нашли признаков правонарушения в призыве Рамзана Кадырова "убивать", “сажать” и “пугать” тех, кто “оскорбляет честь в интернете”.

Стэндапер Александр Долгополов, шутками которого стала активно интересоваться полиция, на всякий случай уехал из России. В Израиль.

Прокуратура Болгарии официально обвинила трех граждан России в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына и сотрудника его компании. Фамилии не называются, но европейский ордер на арест получен.

Судебно-следственное

Суд вторично продлил арест до 27 января обвиняемому по "московскому делу" Андрею Баршаю. “Допущенные нарушения”, обнаруженные накануне Мосгорсудом, видимо, были исправлены. После этого арест продлили еще и до 28 февраля – чтоб два раза не заседать.

Андрею Баршаю. “Допущенные нарушения”, обнаруженные накануне Мосгорсудом, видимо, были исправлены. После этого арест продлили еще и до 28 февраля – чтоб два раза не заседать. Активистка Алена Попова и политик Владимир Милов подали иск с требованием запретить использовать технологию распознавания лиц на митингах в Москве . Московское МВД отметило рост числа политических акций в городе на 60%: в прошлом году якобы прошло 155 несанкционированных митингов. Куда уж тут без технологии распознавания лиц.

. Московское МВД отметило рост числа политических акций в городе на 60%: в прошлом году якобы прошло 155 несанкционированных митингов. Куда уж тут без технологии распознавания лиц. В Якутске суд арестовал на трое суток троих сподвижников шамана Габышева.

Гражданство и членство

Власти Украины обнародовали свежие данные численности населения: оно сократилось до 37 млн человек, за 10 лет страну покинули 10% граждан.

Гражданство России в прошлом году, по данным Главного управления МВД по миграции, получили почти полмиллиона иностранцев, из них около 300 тысяч граждане Украины.

Госдепартамент США официально объявил войну “принципу почвы”, в соответствии с которым любой рожденный на территории США становится гражданином США. Правила выдачи виз беременным женщинам ужесточили.

Королева Великобритании подписала закон о брекзите. Теперь его должен ратифицировать Европарламент. 31 января Соединенное королевство покинет Евросоюз, но останется в таможенном и начнет вести переговоры о торговом соглашении с ЕС. Срок их завершения – конец нынешнего года. Если в течение этого времени договориться не удастся (что вероятнее всего) и Лондон не попросит продления переходного периода, в 2021 году между Великобританией и ЕС возникнет таможенный барьер. Прежние правила будут действовать только для Северной Ирландии.

Китайский вирус

Всемирная организация здравоохранения пока не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса. Число его жертв достигло 25 человек, число заразившихся превысило 800. Умер первый больной за пределами провинции Хубэй.

Китайские власти закрыли второй город, Хуанган (с населением 7,5 млн человек), и прервали железнодорожное сообщение с городом Эчжоу (около миллиона). Празднование китайского Нового года, похоже, отменяется.

Шесть ссылок

Разговоры с творцами. Пианист Владимир Фельцман рассказывает о жизни, интригах на исполнительских конкурсах и отношениях с властями. Или интервью с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым – про театр, тайгу и экологию.

Пианист Владимир Фельцман рассказывает о жизни, интригах на исполнительских конкурсах и отношениях с властями. Или интервью с режиссером и драматургом Иваном Вырыпаевым – про театр, тайгу и экологию. Художественное. Рассказ о литовском фотографе Виргилиусе Шонте или ответы художника Авдея Тер-Оганьяна на пять вопросов Владимира Потапова, автора фильма-интервью “Ни возьмись” о современной живописи.

Рассказ о литовском фотографе Виргилиусе Шонте или ответы художника Авдея Тер-Оганьяна на пять вопросов Владимира Потапова, автора фильма-интервью “Ни возьмись” о современной живописи. Любопытное. Неожиданно интересный ответ на вопрос, почему в градусах измеряют сразу и углы, и температуру, и плотность жидкости, и качество молока. Или большое и познавательное эссе Михаила Бару про Уржум.

Искренне Ваши,

Семь Сорок