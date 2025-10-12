Защита от дронов. Шведские сети спасают жизни на линии фронта

Людвиг Раместам подумал, что, наверное, в Украине что-то изменилось, когда у него стали просить все больше старых рыболовных сетей, которые производят в его родной Швеции. Раместам является соучредителем благотворительной организации Operation Change, которая с начала войны оказывает гуманитарную помощь в Украине. Первые старые рыболовные сети он отправил в Киев еще в 2022 году, из них планировали сделать камуфляжные сетки.

Раместам в интервью Радио Свобода рассказывает, что, когда поступил новый запрос на рыболовные сети, "мы не могли понять зачем, потому что перед этим мы отправили их аж 16 кубометров. Чтобы сделать камуфляж, нужно время, но у нас сразу же попросили ещё".

Раместам вскоре узнал, что рыболовные сети используются для борьбы с дронами (FPV). С тех пор, по его словам, потребность Украины в них можно охарактеризовать как "бесконечную", поскольку война превратилась в конфликт, который в основном ведется с воздуха с помощью беспилотников. Вместе со своими партнерами организация Operation Change доставила в Украину уже около 400 тонн рыболовных сетей.

Острая потребность в рыболовных сетях со стороны Украины возникла в то время, когда рыбаки в Швеции переживали трудные времена. Рыбная промышленность этой скандинавской страны была значительно ограничена из-за ужесточения Евросоюзом экологических норм. В 2021 году это стало причиной запрета на вылов трески в Балтийском море. Решение ЕС привело к тому, что рыболовные сети перестали быть предметом ежедневного пользования – при том, что рыбаки обычно крайне ценят свои сети, а в некоторых случаях получают их по наследству от родителей.

Для многих возможность использовать сети для дела, в которое они верят, убедила рыбаков не хранить их на память, а дать им новую жизнь.

"В Швеции довольно широко поддерживают Украину, – говорит Раместам. – Поэтому многие рыбаки рады передать [сети] на фронт, вы даже не можете себе представить насколько. Это даёт возможность людям почувствовать, что они являются частью обороны".

Такие настроения даже сильнее на Аландских островах из-за принадлежности к Финляндии, которая сопротивлялась вторжению Советского Союза во время Зимней войны 1939-1940 годов.

Минни Регланд помогает собирать рыболовные сети для Украины на Аландских островах. Она волонтер организации Operation Change. Регланд вспоминает свое общение с 70-летней женщиной, которая рассказала ей о страхе, царившем в Финляндии на протяжении многих лет после советского вторжения 1939 года. "Она рассказала мне, что когда ей было семь или восемь лет, её учительница пришла в школу и объявила: "русские идут!". Было много слухов, многих охватила паника. Её отец в это время находился в море", – говорит Минни Регланд.

Волонтёр рассказывает, что эта женщина расчувствовалась, вспомнив, как отец учил её правильно использовать сети: "Несмотря на то, что она не продолжила семейную традицию и не занималась рыболовством, она не расставалась с сетями отца. А сейчас она подумала, что он был бы счастлив, если бы узнал о том, для чего сети будут использовать".

В Украине сетки являются одним из наиболее важных элементов защиты от ударов беспилотников. Ирина Рыбакова, пресс-атташе 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины, рассказала Радио Свобода, что антидроновые сетки "сейчас устанавливаются повсюду на дорогах Донецкой области". По её словам, "сетка не является панацеей, а лишь одним из элементов защиты от дронов, который не обязательно сработает. Есть много примеров, когда беспилотник залетал в дыру в сетке и ждал машину. Наши пилоты дронов делают то же самое", – говорит Рыбакова.

Поскольку нейлоновые рыболовные сети и сельскохозяйственные сетки уязвимы для огня, Рыбакова говорит, что идеальным материалом была бы сетка Рабица, но "очевидно, что ее дорого и сложно устанавливать". По её словам, поездка на передовую теперь требует использования разных способов защиты от дронов. Войска быстро передвигаются, включают мощные устройства радиоэлектронного подавления и имеют несколько корректировщиков с оружием. "В дополнение к пулеметам у нас есть дробовики, а также небольшие сеткомёты, которые назвали "Птичка" ("Пташка" по-украински). Солдаты говорят о них как о "последнем шансе".

Раместам говорит, что щедрость шведских рыбаков и их потомков спасла множество жизней в Украине: "Была одна машина, на которую установили рыболовные сети, переданные жителями Швеции, и всего через пару дней она подверглась атаке [российского беспилотника], – рассказал Раместам Радио Свобода. – Сетка была натянута примерно в метре от машины на металлические прутья: таким образом воздействие взрыва было значительно меньшим, и люди выжили. В благодарственном письме они подчеркнули, что рыболовные сети спасли им жизнь".​