Белый Кролик против Шерлока Холмса. Дипломатическое литературоведение

Полемика между Москвой и Лондоном неожиданно перетекла в русло изящной словесности. Начало положил, выступая 14 марта в Совете Безопасности, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На повестке дня стоял вопрос об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей 4 марта в Солсбери. Небензя давал отпор обвинениям Лондона в причастности Кремля к этим отравлениям.

У английского классика Артура Конан-Дойля, прославившего свою страну и очень популярного в России, в его рассказах о Шерлоке Холмсе есть один незадачливый и комичный персонаж – инспектор Лестрейд из Скотланд-Ярда. Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Его роль – оттенять необычайные детективные способности Шерлока Холмса. Он немедленно хватается за поверхностные следы преступлений и спешит с банальными выводами с тем, чтобы быть опровергнутым Шерлоком, который всегда находит подоплеку преступления, истинный след и мотив. Боже упаси меня подозревать современных сотрудников Скотланд-Ярда в непрофессионализме. Хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы. Но сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыпят безответственными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями, что имеет далеко идущие последствия.

Тот же прием применила директор Департамента информации МИД РФ Мария Захарова. 20 марта она разместила в Фейсбуке обличение "истошного хамства" британской правящей элиты, которая выдворяет из страны российских дипломатов, не дождавшись результатов расследования, и предложила свою хитроумную теорию заговора, жертвами которого стали Скрипали. Текст заканчивается цитатой из "Алисы в стране чудес" (здесь и далее – перевод Нины Демуровой):

Присяжные меж тем что-то быстро строчили на грифельных досках.

– Что это они пишут? – шепотом спросила Алиса у Грифона. – Ведь суд еще не начался...

– Они записывают свои имена, – прошептал Грифон в ответ. – Боятся, как бы их не забыть до конца суда.

Лондон в долгу не остался. 28 марта британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступая на ежегодном пасхальном обеде у лорда-мэра Лондона, высмеял российские версии инцидента в Солсбери.

Сначала они утверждали, что "Новичка" никогда не было, затем они говорили нам, что он был, но его запасы уничтожены, затем они заявили, что запасы "Новичка" оказались то ли в Швеции, то ли в Чехии, то ли в Словакии, то ли в Соединенных Штатах.

А на днях они заявили, что на самом деле создателем "Новичка" была Тереза Мэй.

В течение последних нескольких дней нам говорили, что у Сергея Скрипаля была передозировка, что он пытался покончить с собой и заодно, вероятно, убить свою дочь, что это покушение на убийство было местью за то, что Великобритания якобы отравила Ивана Грозного, или что мы сделали это, чтобы сорвать Чемпионат мира по футболу.

Министерство иностранных дел Великобритании насчитало уже 24 такие нелепые версии, и я очень рад, что 27 стран показали, что больше не собираются выслушивать эту ерунду.

Это несколько похоже на начало романа "Преступление и наказание" в том смысле, что мы все знаем, кто преступник, а вопрос заключается в том, сознается ли он или будет пойман.

На это Мария Захарова ответила на своем очередном брифинге 29 марта.

Борис, скажите, а вы "Преступление и наказание" до конца все-таки дочитали или так на начале и остановились? Раз уж вы решили вспомнить творчество Ф.М. Достоевского, давайте тогда обратимся к образу и мыслям пристава следственных дел (следователя) Порфирия Петровича, который весьма придирчиво и, в отличие от Вас, дотошно вел дело об убийстве процентщицы и ее сестры. В отличие от Вас, мы Ф.М. Достоевского читали, мы его любим и знаем...

"Вы вот изволите теперича говорить: улики; да ведь оно, положим, улики-с, да ведь улики-то, батюшка, о двух концах, большею-то частию-с, а ведь я следователь, стало быть, слабый человек, каюсь: хотелось бы следствие, так сказать, математически ясно представить, хотелось бы такую уличку достать, чтоб на дважды два – четыре походило! На прямое и бесспорное доказательство походило бы!"

Госпожа Захарова поставила Россию в положение Раскольникова. Борис Джонсон, несомненно, не только читал, но и осмыслил роман Достоевского. Он совершенно прав: Порфирий Петрович убежден в виновности Родиона Романовича (а читатель это просто знает), но у него нет прямых улик, и он надеется, что Раскольников сознается сам, не выдержав угрызений совести. В этом и состоит вся сюжетная интрига романа.

Василию Небензе, в свою очередь, ответила британский посол в ООН Карен Пирс.

Во время последней дискуссии здесь, в Совете, российский посол увлекся аналогией с Шерлоком Холмсом. Позвольте мне продолжить ее. Допустить к расследованию российских ученых, которые, вероятнее всего, соучастники преступления в Солсбери, – все равно что Скотланд-Ярду пригласить профессора Мориарти.

Такого "надругательства" над классиком Мария Захарова простить не смогла. 8 апреля в шоу Владимира Соловьева она разразилась страстной, пространной и путаной тирадой.

Мы так привыкли ставить на пьедестал и для себя придумывать таких вот зарубежных кумиров! И делаем это, кстати говоря, очень откровенно и очень искренне. Мы реально в это верим. Мы любим западную литературу. Мы обожаем Конан Дойла, мы обожаем Дюма, мы обожаем Марка Твена. Мы зачитываемся этим всем, это наши герои. Но проблема в том, что наша искренняя любовь, она вот так же точно распространяется на все, что есть в этих странах. Мы так же искренне уверены в том, что гений Конан Дойла или там гений Дюма почему-то распространяется и на их политиков. Мы вот так их в народе всегда воспринимали. Но когда на Совете Безопасности ООН в ответ на реплику Небензи про Шерлока Холмса постпред Великобритании Карен Пирс произносит следующую фразу, что ваше желание, чтобы сотрудничали с Россией по делу Скрипалей равносильно тому, что если бы Скотланд-Ярд пригласил к взаимодействию Мориарти. Сказала не кто-нибудь, а постпред Великобритании. Ну, как бы на первый взгляд, а что тут такого странного? Профессор Мориарти – абсолютное зло, Скотланд-Ярд – это такие рыцари без страха и упрека, естественно, не женятся, не женятся вообще. Но послушайте, это ваша литература, это ваши герои. И буквально пару минут для освежения памяти – и мы вспомним, что у профессора Мориарти, которого, кстати говоря, Конан Дойл ввел не просто так в свои романы-детективы, а для того, чтобы элегантно завершить историю Холмса, просто его как бы так убить, и у него это получилось в ходе дуэли на водопаде, а потом читатели, которые были возмущены, заставили его вернуть... Но как бы даже не в этом дело. Дело в том, что когда Конан Дойл выбирал героя, который должен был бы действительно быть таким антиподом Холмса, должно было быть абсолютное зло, он выбрал неспроста этого человека, который был прототипом Мориарти. Это был некий Уорт – у него была другая изначально фамилия, но когда он приехал из Европы, по-моему, из Пруссии, в Штаты, он взял фамилию Уорта. Он стал межконтинентальным преступником вот такого глобального масштаба. Он занимался всем, у него была преступная группировка и так далее. Но что самое интересное – об этом понятия не имеет Карен Пирс, потому что необразованная в этом смысле. В нашем понимании это Оксфорд – она, по-моему, Оксфорд закончила, а Борис Джонсон Кембридж, по-моему, да? Представляете, для нас Оксфорд, Кембридж... Так вот послушайте, что говорят выпускники этих вузов на заседании Совбеза про свою литературу. Так вот Уорт, когда уже достиг своего рода успеха в Штатах, куда же он переехал, вот этот вот Наполеон преступного мира – именно так его называли и в Скотланд-Ярде, и потом Пинкертон... знаете, куда он переехал? Не угадали! Он переехал в Великобританию! Так что же он там делал? Наверное, вы думаете, что он там был гоним обществом, вы думаете, наверное, истеблишмент его не принимал? Вы знаете, у них есть отличная черта, у британцев: деньги перестают пахнуть, когда их слишком много. Самое интересное, что эта история очень напоминает то, что сейчас происходит, то, как они привечали и террористов Северного Кавказа, и олигархов, у которых руки и ноги и все они просто полностью в кровище – вот точно так же этот самый фантастический истеблишмент Великобритании принял вот этого самого Наполеона преступного мира, он же Мориарти, в свои ряды. Он был завсегдатаем Альберт-холла, он ходил на скачки... При этом агентство Пинкертона написало отчет, в котором перечислило все его преступления. Вот о чем идет речь. А самое интересное, что он, вот этот вот самый прообраз Мориарти, отлично эээ... я не могу сказать "взаимодействовал", но сосуществовал и с Пинкертоном, и со Скотланд-Ярдом, и встречи у них проходили в европейских барах, о чем опять же постпреду Пирс, которая закончила Оксфорд, неизвестно.

Разобраться в этом монологе непросто, но попробуем. Мария Захарова имеет в виду Адама Уорта – знаменитого американского преступника, за которым охотился Алан Пинкертон. Чтобы узнать его историю, пользователю интернета действительно хватит пары минут – видимо, выпускники Оксфорда и Кембриджа не умеют даже этого. Нетрудно найти и источник познаний г-жи Захаровой – желающие могут убедиться, что ее сведения текстуально совпадают со статьей Кирилла Новикова в "Коммерсанте" от 19 сентября 2011 года. Но сведения эти вывернуты наизнанку. Никакой "кровищи" на руках, ногах и других частях тела Уорта не было – он специализировался на кражах. В 1873 году Уорт перебрался на Британские острова. Но утверждать, что он "прекрасно там себя чувствовал", – большое преувеличение. Он, как Мориарти, никогда не действовал сам и потому был неуязвим. Ведь и Шерлок Холмс не может добраться до Мориарти – он мозг, а не исполнитель. Каким образом сыщик добыл доказательства его вины, мы не знаем, у Конан Дойля об этом ничего не сказано. Тот факт, что Уорт ходил в Альберт-Холл и на скачки, совсем не значит, что он был "принят обществом". Чтобы пойти на концерт или скачки, достаточно купить билет, рекомендаций истеблишмента для этого не требуется. Это может сделать и сама Мария Захарова – истеблишмент помешать этому культпоходу никак не сможет.

Что же хотела сказать свой речью г-жа Захарова? Да то же самое, что изо дня твердят кремлевские пропагандисты вслед за президентом Путиным: коварный русофобский Альбион испокон веку пригревает врагов России.

И последнее замечание. Я думаю, что после того, как британские власти позволили собраться на своей территории значительному количеству проходимцев, жуликов и террористов, они создали условия, в рамках которых подвергаются опасности жизнь и здоровье самих подданных Великобритании, и вся ответственность за это лежит на британской стороне.

(Владимир Путин. Интервью журналистам печатных средств массовой информации из стран – членов "Группы восьми". 4 июня 2007 года)

6 апреля инцидент в Солсбери снова обсуждался в Совете Безопасности ООН. Василий Небензя обнаружил свое знакомство с британским детективным сериалом (в оригинале он называется "Мидсомерские убийства"), но аргумент получился какой-то сомнительный.

Всем, кто зна­ком с детективами (например, идущим вот уже 20 сезонов популярным сериалом "Чисто английские убийства"), известны сотни относительно несложных способов хитроумно отправить человека на тот свет. Однако те, кто покушался на Сергея Скрипаля и его дочь, якобы выбрали крайне ядовитое химическое вещество, то есть самый рискованный и опасный способ. При этом еще и не довели дело до конца: ведь пострадавшие, судя по всему, живы, и Юлия, слава Богу, стремительно идет на поправку.

Затем российский постпред отчитал, как двоечника, Бориса Джонсона за неудовлетворительное знание русской классической литературы:

Борис Джонсон сослался на роман Ф.М. Достоев­ского "Преступление и наказание", где вся интрига якобы в том, сознается ли преступник сам или его все же поймают. Роман, вообще-то не об этом. Это не детектив, как очевидно думает британский министр, а глубокое мировоззренческое произведение. Мы уже, кстати, приводили английскую пословицу из этого романа насчет ста кроликов, которые никогда не станут лошадью. Я бы, кстати, посоветовал господину Джонсону почитать и другие романы Достоев­ского или хотя бы ознакомиться с их названиями. Я сам эти названия приводить не буду.

А в своем ответе на выступление Карен Пирс он раскрыл "Алису в Стране чудес" и сказал, что хочет прочесть отрывок из нее. "Речь идет о суде над вольтóм", – объявил он. Эта характерная словоформа выдала в нем заядлого картежника.

Отрывок оказался тем самым, что цитировала Нина Куприянова. Вот его окончание:

–​ Пусть присяжные решают, виновен он или нет, – произнес Король в двадцатый раз за этот день.

– Нет! – сказала Королева. – Пусть выносят приговор! А виновен он или нет – потом разберемся!

Вам это ничего не напоминает, г-н председатель?" – обратился Небензя к председательствовавшему на заседании перуанскому послу Густаво Меса-Куадре.

Ответная реплика Карен Пирс не заставила себя ждать.

В книге "Алиса в Зазеркалье" есть еще одна очень хорошая цитата: "В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!". Так что, ду­маю, именно эта цитата лучше всего подойдет мое­му российскому коллеге.

Британский посол оговорилась: это цитата из "Алисы в Зазеркалье". Ее произносит Белая Королева:

Алиса рассмеялась.

– Это не поможет! – сказала она. – Нельзя поверить в невозможное!

– Просто у тебя мало опыта, – заметила Королева. – В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака!

У этой фразы, ставшей крылатой, много мудреных толкований, но в данном случае ее смысл очевиден: Россия изобретает все новые версии отравления, отрицая самую вероятную.

Так кому же тут следует поставить "неуд" по литературе?

Король, что тыщу лет назад над нами правил,

Привил стране лихой азарт игры без правил,

Играть заставил всех графей и герцогей,

Вальтей и дамов в потрясающий крокей.

Названье крокея от слова "кроши",

От слова "кряхти", и "крути", и "круши".

Девиз в этих матчах: "Круши, не жалей!

Даёшь королевский крокей!"

Владимир Высоцкий. Песня к радиосказке "Алиса в Стране чудес". 1973