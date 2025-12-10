Конфискация приближается?

Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по мирному плану, сообщает Financial Times.

Зеленский заявил европейским союзникам, что во время телефонного разговора посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали на него давление, требуя быстро принять решение по мирному плану, отмечает британская газета.

Европейские чиновники опасаются, что Трамп может потерять терпение из-за отсутствия прогресса в переговорах, предполагает CNN.

Сам Дональд Трамп заявил, что в Украине пора провести президентские выборы и что власти страны якобы используют войну, чтобы не делать этого. Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Европе, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов или размещение европейских войск на территории Украины.

Британский премьер Кир Стармер ожидает, что уже в ближайшие дни будет достигнута договоренность о выделении Украине 133 млрд долларов за счет замороженных российских активов, пишет газета The Times. По словам источников издания, о сделке будет объявлено либо на этой неделе, либо на следующей.

Министры финансов стран G7 заявили, что готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских средств, чтобы способствовать достижению мира в Украине.

