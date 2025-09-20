Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. 18+

Итоги 38-й недели Мумин Шакиров подводит с политологом Станиславом Белковским, экс-сотрудником компании ЮКОС Владимиром Переверзиным, политическим аналитиком Евгением Савостьяновым, основательницей движения "Русь сидящая" Ольгой Романовой.

Отставка замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака, давнего соратника Владимир Путина, дала повод для различных версий того, почему и как это произошло: от проигрыша в кремлевских кабинетно-аппаратных войнах до несогласия с "шефом" относительно продолжения войны в Украине. А может быть, система избавляется от лишних и Козак сам ушел пока цел? Политолог Станислав Белковский полагает, что отставка Козака ни на что не влияет в российской политике.

Личного доверия к нему Путин не утратил

- Видимо, он был достаточно скептично настроен и к полномасштабному вторжению РФ войск в Украину, поскольку добивался имплементации минских соглашений, практически не реалистичной в прежних условиях и на прежних основаниях. А затем был не вполне согласен с коррективами, в принципе, постсоветской политики Владимира Путина, в том числе на молдавском направлении, где инициативу перехватила семья бывшего генерального прокурора Юрия Чайки, тесно связанного по бизнесу с некоторыми ключевыми фигурами политики в Молдове. Противоречия накапливались, и Дмитрий Козак остался практически без полномочий. И на такой должности он мог сидеть еще вечно, поскольку личного доверия к нему Путин не утратил. Козак был и остается его очень давним другом и соратником.

Нечто подобное произошло уже N лет назад с Алексеем Кудриным, еще более ценным членом путинской команды, который, да, уже не занимает давно тех высоких постов, которые занимал, но остается другом Путина. Но есть вещи, которые Путин прощает не до конца, а именно некорректное поведение в критической ситуации, как это было с Кудриным, обрушившимся на путинское решение сделать Дмитрия Медведева премьером после рокировки 24 сентября 2011, так и сейчас, когда Козак не скрывал свои некоторые афронты по украинскому и постсоветским вопросам в целом.

- Некоторые западные аналитики говорят, что надо было убрать Козака, чтобы продолжать войну с Украиной.

- Конечно, это не так. Независимо от кадрового состава кремлевской администрации, Путин будет продолжать свою войну с Украиной до того состояния, которое он считает победным концом.

- Станислав, каково сегодня настроение путинского окружения?

Это персональная война Путина, и он твердо уверен, что он должен дожать Украину

- Путинское окружение, безусловно, заинтересовано в скорейшем прекращении украинской войны. Но не по историческим и не по гуманитарным соображениям, не из жалости к гибнущим россиянам и украинцам, а, конечно, из-за санкций. Они рассчитывают на то, что, когда война закончится, можно будет поставить вновь вопрос о снятии санкций, по крайней мере, персональных. Но повлиять на поведение и решение Путина в этом вопросе российские элиты не могут. Это его персональная война, и он твердо уверен, что он должен дожать Украину. Что такое дожать? Это значит завершить аннексию, добиться формального признания юрисдикции РФ над теми регионами, которые он уже внес в Российскую Конституцию, после чего все-таки поменять власть в Киеве на лояльную себе, Путину.

То есть реализовать тот сценарий, который был прежде воплощен в тех или иных формах и вариантах сначала в Чечне, а потом в Грузии. Путин, как индуктивист, который любит повторять сценарии, удавшиеся в прошлом, рассчитывает на нечто подобное и в Украине. Украина должна стать кремлевской, и пока он этого не добьется, он не отойдет от этой темы, независимо от позиций каких бы то ни было фигур в собственном окружении.

- Может ли Путин "дожать" своими провокациями вялый Запад, который оказался не готов к дроновым атакам РФ?

Европейским странам нужно срочно приводить свою военную реальность в соответствие с требованиями современной войны

- В данном случае мы имеем в виду не Запад в целом, а Европу. Евросоюз и европейские страны НАТО действительно не готовы к современной войне в военном смысле, поскольку выяснилось, что нынешняя война это война дронов, а системы ПВО Запада рассчитаны еще на прежние реалии. Европейским странам нужно срочно приводить свою военную реальность в соответствие с требованиями современной войны, той которая происходит сейчас в Украине уже три с половиной года.

Но еще больше у единой Европы психологических проблем, потому что сегодняшний европеец абсолютно не готов воевать. Как показывают все социологические опросы, менее 20% жителей крупнейших стран Европы, таких как Германия, Франция, Италия готовы взять руки оружие, чтобы умирать за отечество. Самого этого нарратива в европейской голове давно уже нет. Многие иронизировали, когда Евросоюз получил Нобелевскую премию мира, но на самом деле он ее вполне заслуживал, поскольку Евросоюз это и есть нарратив мира.

Совершить этот психологический переход очень сложно, а еще сложнее смириться и сжиться с мыслью, что Соединенные Штаты Америки больше не друг и не гарант безопасности, а просто силы, отделенные от Европы не только океаном географическим, но и океаном ментальным.

Европе как-то иначе придется это делать, если она хочет по-настоящему обрести готовность к войне с Россией. А единственный способ предотвратить войну – это быть к ней полностью готовым. Тогда Путин не нападет.

И в последнее время приходят к власти силы, которые будут лояльны Москве, типа AFD Alternative für Deutschland (нем.) – Альтернатива для Германии в Германии или Reform UK в Великобритании. Хоть Великобритания не в Евросоюзе, но в Европе то она остается, и в последнее время намечается даже некоторое обратное сближение Лондона и крупнейших стран континентальной Европы. Именно поэтому министр иностранных дел РФ Лавров на днях сказал, что Кремль отказывается от термина "недружественные государства" и "недружественные страны" и переходит к термину "недружественные правительства", намекая на то, что переменится власть в Европе, и можно тогда снова дружить, а единственный способ для Европы вернуться на путь процветания – это примириться с Кремлем и снять военную угрозу таким путем.

- Президент США Дональд Трамп в Лондоне заявил, что "Путин его подвел". Как долго Путин сможет манипулировать американским президентом?

- Трамп хочет заключить с Путиным пакт, касающийся в первую очередь природных ресурсов Российской Федерации, в частности, месторождений лития и редкоземельных металлов с тем, чтобы снизить зависимость в этой сфере от Китая. А также договориться по всему комплексу вопросов Арктики - от Северного морского пути до строительства дата центров в приарктической зоне. Просто у него гвоздем в сапоге сидит украинская война. Не положив ей конец, Трамп не может перейти к полномасштабному, публичному и легальному сотрудничеству с Путиным, к чему он, безусловно, стремится.

- В отчете Американского института изучения войны говорится, что Кремль добивается нормализации отношений с США без окончания войны в Украине. Может ли Трамп пойти на такое?

Трамп пытается возложить ответственность за прекращение войны в Украине на Европу

- Трамп пока не совсем к этому готов, но движется в этом направлении. Разумеется, Кремль этого и хочет. Путин просто хочет, чтобы Украину ему отдали, чтобы этот вопрос более не стоял. И, конечно, Путин готов прекращать украинскую войну только на своих условиях, на тех, которые он передал Трампу на Аляске. Он это интерпретирует как то, что он отказывается от контроля над всей Украиной при условии, что Киев совершит определенные уступки территориальные. Причем речь идет не просто о фиксации окончания войны по линии фронта по корейскому сценарию, речь идет об официальном признании РФ принадлежности оккупированных территорий, включая и те шесть тысяч квадратных километров на Донбассе, которые Путин себе требует в виде Славянско-Краматорского укрепрайона. Это, скорее, прекращение войны по финскому сценарию 1940-1944 годов.

Трамп имеет полное право эту вторую часть высказывания игнорировать, и он пытается возложить ответственность за прекращение войны в Украине на Европу. Полностью перевалить с больной головы на здоровую, заявляя, что пока Европа не введет карательные тарифы и пошлины в отношении Китая и Индии, война не прекратится. А ясно, что Европа их не введет, поскольку Китай и Индия - это крупнейшие торговые партнеры Европы, и выстрелить себе уже не в ногу, а в голову таким путем ключевые страны Евросоюза не могут.

- Станислав, какой смысл в том, что Кремль тратит миллиарды на пропаганду за рубежом?

Кремль рассчитывает на приход власти в европейских странах, лояльных себе сил

- В том, что Кремль рассчитывает на приход власти в европейских странах, лояльных себе сил. И что именно так и будет положен конец нынешнему противостоянию РФ и Европы. При том, что, конечно, прежних отношений и былых концепций единой Европы от Лиссабона до Владивостока уже не будет. Поскольку Путин считает, что большой исторической бедой России была психологическая зависимость от Европы. Путин считает, что он должен захватить Украину в любом случае, независимо от отношений с Европой. Но мир с Европой - транслирует он свою позицию - возможен, когда элиты в ключевых европейских столицах станут лояльны Кремлю.

- Зачем Путин решил отказаться от соблюдения Европейской конвенции по предупреждению пыток?

- Фактически эта концепция не соблюдалась никогда. Ведь сам режим содержания в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, то есть в российских тюрьмах и колониях, был пыточным. Это совсем не европейская тюрьма, типа той, в которой, например, сидит известный террорист Андерс Беринг Брейвик, перестрелявший множество людей. Поэтому это просто приведение в соответствие фактического с формальным.

Кроме того, Путин выходит из Совета Европы и всех конвенций, связанных с Советом Европы, именно чтобы подчеркнуть былую психологическую зависимость от Европы. Это акт и жест психологического размежевания со старой Европой, со страной святых чудес, к которым мы так прикипели за долгие столетия нашей истории.

- Перейдем к теме Израиля. Можно ли назвать происходящее сегодня в мире, включая признание комиссии ООН действий в Газе геноцидом, новой волной антисемитизма?

- Антисемитизм никуда не исчезал. Он существует во многих странах в спящем виде. Просто иногда это абсолютно нельзя, а иногда становится можно. И в этом смысле определенные неуклюжие действия израильского правительства дают к этому повод. Кроме того, не будем забывать, Израиль часто говорит, что нарастание антиизраильских сантиментов в Европе связано с ростом числа избирателей мусульман. Во-первых, не надо преувеличивать число избирателей мусульман в Европе. Больше всего мусульман во Франции 10%. На втором месте Нидерланды 5,8%. В остальных странах это значительно меньше. Поэтому не такое уж страшное исламское засилье в континентальной Европе.

Владимир Владимирович Путин стал тренд-сеттером для очень многих

Кроме того, европейские страны еще связаны тесными экономическими узами с суннитскими монархами Персидского залива. С Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, с Катаром. Катар - один из крупнейших инвесторов во Франции. Как мы узнали на днях из газеты Le Monde, катарским владельцам принадлежат 20% всей недвижимости на Елисейских полях. Поэтому от Израиля смещается именно позиция ключевых стран Евросоюза, за исключением, разумеется, Германии, которая по-прежнему движима чувством исторической вины за Холокост.

Но вместе с тем нельзя не признать, что определенные действия Израиля здесь не добавляют конструктива, поскольку они в значительной степени продиктованы стремлением премьер-министра Биби Биньямин Нетаньяху оставаться у власти сколь угодно долго. Владимир Владимирович Путин стал тренд-сеттером для очень многих, в том числе для лидеров, которые сформировались и пришли к власти в совершенно демократической среде. И то, что сейчас логика Биби Нетаньяху очень понятна.

Смысл войны на сегодняшнем этапе - уничтожить инфраструктуру Сектора Газа, чтобы сделать выселение палестинских арабов с этой территории неизбежным. А с другой стороны, видимо, дело движется к аннексии значительной части Западного берега реки Иордан, то есть Иудеи и Самарии, что нанесет смертельный удар по Соглашениям Авраама Серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, подписанных в 2020—2021 годах.

Надо сказать, что и Путин, и Биби показывают: бояться Трампа не надо, надо просто найти с ним правильный модус операнди. Беззастенчиво ему льстить, настолько, насколько это соответствует твоему этосу. А поступать строго по-своему и навязывать Трампу свои решения. И Путин, и Биби этим прекрасно занимаются и демонстрируют тем самым, что не так страшен Трамп, как его малюют.

- Если вы смотрели интервью с Пугачевой, какой эффект вы видите от 20 миллионов просмотров?

Путин находится на пороге физического бессмертия

- В политическом смысле никакого. Это очень мощный документ эпохи, показывающий, что самая популярная артистка нескольких десятилетий занимает четкую антивоенную, антитоталитарную позицию. Но даже на пике своей популярности, в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века Алла Борисовна никогда не была политической фигурой. Ее гигантская популярность не конвертировалась в какие-либо политические процессы и результаты. Она важна как образец свободомыслия и бесцензурного текста. Таким и она и остается. Но, к сожалению, я не думаю, что это интервью как-то повлияет на внутриполитическую ситуацию в РФ, которая стала полноценным тоталитарным государством.

Путин добился очень важного — полной деполитизации людей, тотальной атомизации российского общества, которое не позволяет россиянам объединяться даже для защиты своих жизненно важных интересов. На случай любых взбрыков и отклонений существует мощнейший репрессивный аппарат.

- Почему Путин не хочет заканчивать войну?

- Потому что он уверен, что он победит. А поскольку он находится на пороге физического бессмертия, времени для достижения этой победы у него сколько угодно много, в отличие от его оппонентов.