Самые финские. Артемию Троицкому хочется погорячей

Двести пятьдесят третий выпуск подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ посвящён исполнителям, плодотворно сотрудничающим с финской независимой студией звукозаписи Svart. Естественно, и никуда от этого не уйти, все они проходят по категории "горячие финские парни". Но рок-критику Артемию Троицкому хочется ещё погорячее.

С конца 1960-х годов, со времён легендарных Love Records финские независимые рекорд-лейблы играли главную роль в музыкальной истории этой страны. Финляндия вообще, как известно, страна хуторская, страна "свечных заводиков", обособленных ферм и частных производств, и культуры это касается в полной мере. В разные периоды на передний план и экспортную витрину финских "независимых" выходили то хард-роковые Johanna, то панковые Stupido Twins (они были представлены в "Музыке на Свободе"), то металлические Spinefarm, то фолк-джазовые Rockadillo, то электронные Fonal… Сейчас, как я замечаю, всё больше интересной финской новой музыки выходит под лейблом Svart. Им мы сегодня и займёмся.

Стержень репертуара Svart – рок со всеми его ответвлениями

Svart в переводе с финского означает просто "чёрный". "Чёрные пластинки" – очень подходящее название для фирмы, которая в основном занимается винилом. Жители Турку, крупные парни Яркко и Томи основали компанию в 2009 году, нацеливаясь главным образом на виниловые переиздания классического финского и скандинавского рока. Но, к счастью, увлеклись и новыми артистами, и каталог пошёл вширь. Стержень репертуара Svart – рок со всеми его ответвлениями, от харда и хеви-метал до ретрушного рок-н-ролла и психоделики. Важное место по-прежнему занимают архивные релизы: в частности, совсем недавно вышли бокс-сеты и репринты самой знаменитой (вплоть до Штатов!) финской глэм-роковой группы 1980-х годов Hanoi Rocks и англичан-психодельщиков The Meteors.



Но нам интереснее актуальный финский материал – и его в "чёрном цвете" тоже предостаточно. Начнём с гаражно-бардачного комбо Black Magic Six. Их никак не шестеро, а всего двое – гитарист/вокалист Таскинен и барабанщик Япа Мазерфака. Атакуют публику с 2016 года, выпустили три альбома; последний из них - "Выбери смерть". Не могу не отметить хорошее летальное оформление конверта.

Black Magic Six с композицией Shake, Shake, Shake

Cleaning Women ("Уборщицы") – группа легендарная. Изобретательные финские парни обвесили электронными датчиками всевозможную бытовую технику – сушилки, швабры, батареи, ведёрки и тому подобное – и научились извлекать с их помощью интересные звуки. Это невероятно забавно выглядит, а по музыке напоминает, например, Kraftwerk. Аттракцион "Уборщиц" существует с 1996 года; я в своё время несколько раз привозил их на гастроли в Россию (как сейчас помню, в клуб "Китайский лётчик Чжао Да"), где Cleaning Women имели бешеный успех. "Интерсубъективность" (что бы это значило?) – четвёртый альбом в истории CW и первый по контракту со Svart.

Cleaning Women с песенкой We Work It Out

Суад Халифа (артистическое имя просто Suad) – нетипичный клиент лейбла Svart. Во-первых, исполнители женского пола тут явно в меньшинстве среди мускулистых рокеров. Во-вторых, Суад поёт мелодичный авторский поп в духе, условно говоря, Энджел Ольсен или Тейлор Свифт. "Волны" – её дебютный альбом, и что-то подсказывает мне, что артистке теперь прямая дорога на мейджор-лейбл.

Suad с композицией Sleep The Nights

Если уж говорить о типичных Svart-артистах, то это, бесспорно, The Flaming Sideburns – "Горящие бакенбарды"! Действительно максимально горячая рок-н-ролльная команда, гремевшая на весь европейский север ещё в 1990-е годы. Затем очень надолго – целых 20 лет! – затихшая и возродившаяся в 2016 году. "Серебряное пламя" – их второй после рестарта альбом и, надо сказать, ничуть не менее энергичный, чем предыдущие. Любопытная чёрточка "Бакенбардов": их солист Эдуардо Мартинес испанец и зачастую поёт не на стандартном английском, а на родном языке, что придаёт дополнительного шарма, как в песне Trance – Noché.

The Flaming Sideburns исполняют Trance-Noché

Одно из новейших обретений Svart – молодая группа Dust Mountain ("Гора пыли" или "Пыльная гора"?). Сёстры Хенна и Тони Хиетталайнен плюс трое парней. Эта группа играет чистый, как слеза комсомолки, психоделический шестидесятнический фолк-рок в духе Fairport Convention или даже совсем подзабытый dark sound а-ля Black Widow. У дебютного альбома подходящее название – "Гимны запущенной природе", и вообще коллектив очень обаятельный и очень финский. Не удивился бы, узнав, что они живут на хуторе.

Dust Mountain с композицией Under My Spell

Плейлист 253-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The Notwist (Germany). "Exit strategy to myself", LP Vertigo Days (Morr Music)

2. Elizabeth King (USA). I Need The Lord, LP I Got а Love (Bible & Tire)

3. Ural Thomas & The Pain (USA). Promises, LP Dancing Dimensions (Bella Union)

4. Sun’s Signature (UK). Underwater, EP Sun’s Signature (Partisan)

5. Dominique Dumont (Latvia/France). We Almost Got Lost, LP People оn Sunday (Leaf)

6. Black Magic Six (Finland). Shake, Shake, Shake, LP Choose Death (Svart)

7. Cleaning Women (Finland). We Work It Out, LP Intersubjectivity (Svart)

8. Suad (Finland). Sleep the Nights, LP Waves (Svart)

9. The Flaming Sideburns (Finland). Trance-Noché, LP Silver Flames (Svart)

10. Dust Mountain (Finland). Under My Spell, LP Hymns for Wilderness (Svart)

11. Escape-Ism (USA). Lonely at The Top, LP Introduction to Escape-Ism (Merge)

12. Dead Slow Hoot (UK). Low Road, LP A Kinder Kind (Philophobia)

13. Park Ji Ha (South Korea). A Day In… LP The Gleam (Glitterbeat/Tak:Til)

