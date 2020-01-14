Социальная группа представителей власти и примкнувший к ней Ротенберг

Доброе утро!
На Филиппинах проснулся маленький вулкан Тааль, но разрушения от него могут быть очень большие (пока это просто красиво). В остальном все относительно спокойно:
- Переговоры по Ливии в Москве закончились ничем: Хафтар улетел, так и не подписав соглашения.
- Против полицейских, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова, возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий.
- Шаман Габышев объявил третий поход на Москву.
- Исполняющим обязанности президента самопровозглашенной Абхазии назначили Валерия Бганбу, парламент принял отставку Рауля Хаджимбы.
Ливия: примирить не получилось
После восьмичасовых переговоров по Ливии в Москве главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, выступавшие посредниками между противоборствующими сторонами, объявили о прогрессе, однако соглашение о прекращении огня подписал лишь председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Его противник, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар (именно на его стороне в Сирии воюют российские наемники из ЧВК “Вагнера”) взял время на раздумья до утра вторника, но, похоже, улетел из Москвы, так и не подписав документ. О содержании этого документа доподлинно ничего не известно (тут гадания), следующая встреча по урегулированию в Ливии, которая должна была пройти в Берлине, оказалась под вопросом. Вот тут кратко объясняется суть конфликта.
Иран: самолет, протесты, Пентагон
Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США.
Протесты в Иране продолжаются, появились сообщения, что в воскресенье полиция применяла против их участников огнестрельное оружие, хотя сама полиция это отрицает. Здесь востоковед Михаил Магид объясняет, чего можно ждать в ближайшем будущем.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что в Киеве еще 8 января знали, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит ракетой, но не поднимали шума, чтобы украинских специалистов допустили к расследованию. Вот интересный анализ агентства Bloomberg о цепочке ошибок, которая привела к гибели “Боинга”.
Российские чудеса
- В 2019 году в Москве построили рекордное количество жилья с 1965 года, когда массово строились "хрущевки".
- В Ельце закрывают региональный филиал станции переливания крови. Уволенным врачам предложили устроиться машинистами, трактористами и слесарями.
- Учителей, по словам министра просвещения Васильевой, наоборот, не хватает (конкретно не хватает 150 тысяч человек). Но они сами виноваты: “боятся детей” и поэтому не идут работать в школу. Оклад в 3,5 тысячи за 18 часов в неделю в борьбе с этой фобией бессилен, признала министр.
- Шаман Александр Габышев объявил третий поход на Москву. Выдвигаться из Якутска решено в марте.
Российское уголовное
- Представители движения “Матери против политических репрессий” отнесли в московскую мэрию очередную заявку на марш против этих самых репрессий – теперь на 1 февраля и с уменьшенным количеством участников. Все предыдущие заявки мэрия отклоняла, предлагая места на далеких окраинах.
- В Набережных Челнах по делу о видеоролике с инсценированным судом над Путиным, Песковым и Сечиным задержали (после обыска с изъятием компьютеров) еще одного человека. Автор ролика арестован на два месяца, ему вменяют призывы к терроризму.
- Суд в Татарстане рассмотрел дело о возбуждении ненависти посредством видеороликов в ВК, признал их публикатора виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. В заключении говорится, что ролики “унижают достоинство группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе – представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина". Очень закрытая группа.
- МВД Бурятии подало иск к сенатору-коммунисту, осудившему разгон протестующих в Улан-Удэ. Требуют, чтобы он опроверг свои слова в Совете Федерации.
- Историю о том, как машина вице-спикера Народного хурала Бурятии насмерть сбила 17-летнюю девушку, сам вице-спикер оказался ни при чем, а его друг-бизнесмен, якобы сидевший за рулем, был отпущен из-под стражи, читайте тут.
- Одежду и личные вещи убитых в ЦАР российских журналистов сожгли, никаких вещественных доказательств больше нет. Российский СК продолжает настаивать, что их убили с целью грабежа.
- Против полицейских, связанных с делом Ивана Голунова, завели уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.
- К Дню Победы объявят амнистию – в Госдуму внесли соответствующий законопроект.
Санкции
- США ввели санкции против самого богатого человека в Молдове Владимира Плахотнюка, его жены и детей. В России его обвиняют в контрабанде наркотиков, он заочно арестован.
- Борис Ротенберг проиграл в суде скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за санкций США. Он настаивал, что подвергся дискриминации.
Вокруг света
- Парламент самопровозглашенной Абхазии принял отставку Рауля Хаджимбы. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. О том, что может произойти в регионе дальше, здесь объясняет президент московского Научного общества кавказоведов Александр Крылов.
- Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор бывшему президенту Первезу Мушаррафу за неконституционностью специального суда, рассматривавшего его дело.
- Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание своего внука Гарри и его жены актрисы Меган Маркл начать новую жизнь вне королевской семьи и предоставила им “переходный период”, во время которого они смогут жить попеременно в Канаде и Великобритании.
Кино
- В шорт-лист из пяти номинантов кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный мультфильм" попала лента "Дочь" россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU). “Дылда” Кантемира Балагова в шорт-лист “Лучший фильм на иностранном языке” не вошла.
- В США в возрасте 80 лет умер режиссер советских фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.
Шесть ссылок
- Литературное. Разговор с писателем Михаилом Шишкиным или репортаж из села Петровичи Шумячского района Смоленской области, где сто лет назад родился великий американский фантаст Айзек Азимов.
- Пенитенциарное. Очерк Виктора Давыдова о становлении советской карательной психиатрии или рассказ Олега Сенцова “Ла-пыт-нан-ги” о современной российской тюрьме.
- Поп-наука. Синолог Юлия Дрейзис объясняет десять слов, помогающих понять китайскую культуру, американский астроном Фил Плейт рассказывает, что будет, если по соседству с Землей вдруг появится черная дыра.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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