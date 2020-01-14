Социальная группа представителей власти и примкнувший к ней Ротенберг

Доброе утро!

На Филиппинах проснулся маленький вулкан Тааль, но разрушения от него могут быть очень большие (пока это просто красиво). В остальном все относительно спокойно:

Переговоры по Ливии в Москве закончились ничем: Хафтар улетел, так и не подписав соглашения.

Против полицейских, участвовавших в задержании журналиста Ивана Голунова, возбудили уголовные дела о превышении должностных полномочий.

Шаман Габышев объявил третий поход на Москву.

Исполняющим обязанности президента самопровозглашенной Абхазии назначили Валерия Бганбу, парламент принял отставку Рауля Хаджимбы.

Ливия: примирить не получилось

После восьмичасовых переговоров по Ливии в Москве главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, выступавшие посредниками между противоборствующими сторонами, объявили о прогрессе, однако соглашение о прекращении огня подписал лишь председатель Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Его противник, командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар (именно на его стороне в Сирии воюют российские наемники из ЧВК “Вагнера”) взял время на раздумья до утра вторника, но, похоже, улетел из Москвы, так и не подписав документ. О содержании этого документа доподлинно ничего не известно (тут гадания), следующая встреча по урегулированию в Ливии, которая должна была пройти в Берлине, оказалась под вопросом. Вот тут кратко объясняется суть конфликта.

Иран: самолет, протесты, Пентагон

Президент Ирана Хасан Рухани подписал закон, вносящий в список террористических организаций Пентагон и Вооруженные силы США.

Протесты в Иране продолжаются, появились сообщения, что в воскресенье полиция применяла против их участников огнестрельное оружие, хотя сама полиция это отрицает. Здесь востоковед Михаил Магид объясняет, чего можно ждать в ближайшем будущем.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что в Киеве еще 8 января знали, что самолет “Международных авиалиний Украины” был сбит ракетой, но не поднимали шума, чтобы украинских специалистов допустили к расследованию. Вот интересный анализ агентства Bloomberg о цепочке ошибок, которая привела к гибели “Боинга”.

Российские чудеса

В 2019 году в Москве построили рекордное количество жилья с 1965 года, когда массово строились "хрущевки".

В Ельце закрывают региональный филиал станции переливания крови. Уволенным врачам предложили устроиться машинистами, трактористами и слесарями.

Учителей, по словам министра просвещения Васильевой, наоборот, не хватает (конкретно не хватает 150 тысяч человек). Но они сами виноваты: “боятся детей” и поэтому не идут работать в школу. Оклад в 3,5 тысячи за 18 часов в неделю в борьбе с этой фобией бессилен, признала министр.

Шаман Александр Габышев объявил третий поход на Москву. Выдвигаться из Якутска решено в марте.

Российское уголовное

Представители движения “Матери против политических репрессий” отнесли в московскую мэрию очередную заявку на марш против этих самых репрессий – теперь на 1 февраля и с уменьшенным количеством участников. Все предыдущие заявки мэрия отклоняла, предлагая места на далеких окраинах.

В Набережных Челнах по делу о видеоролике с инсценированным судом над Путиным, Песковым и Сечиным задержали (после обыска с изъятием компьютеров) еще одного человека. Автор ролика арестован на два месяца, ему вменяют призывы к терроризму.

Суд в Татарстане рассмотрел дело о возбуждении ненависти посредством видеороликов в ВК, признал их публикатора виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей. В заключении говорится, что ролики “унижают достоинство группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе – представителей власти Д. Медведева, В. Путина, Д. Пескова, И. Сечина". Очень закрытая группа.

МВД Бурятии подало иск к сенатору-коммунисту, осудившему разгон протестующих в Улан-Удэ. Требуют, чтобы он опроверг свои слова в Совете Федерации.

Историю о том, как машина вице-спикера Народного хурала Бурятии насмерть сбила 17-летнюю девушку, сам вице-спикер оказался ни при чем, а его друг-бизнесмен, якобы сидевший за рулем, был отпущен из-под стражи, читайте тут.

Одежду и личные вещи убитых в ЦАР российских журналистов сожгли, никаких вещественных доказательств больше нет. Российский СК продолжает настаивать, что их убили с целью грабежа.

Против полицейских, связанных с делом Ивана Голунова, завели уголовное дело о превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

К Дню Победы объявят амнистию – в Госдуму внесли соответствующий законопроект.

Санкции

США ввели санкции против самого богатого человека в Молдове Владимира Плахотнюка, его жены и детей. В России его обвиняют в контрабанде наркотиков, он заочно арестован.

Борис Ротенберг проиграл в суде скандинавским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за санкций США. Он настаивал, что подвергся дискриминации.

Вокруг света

Парламент самопровозглашенной Абхазии принял отставку Рауля Хаджимбы. Исполняющим обязанности президента назначен Валерий Бганба. О том, что может произойти в регионе дальше, здесь объясняет президент московского Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор бывшему президенту Первезу Мушаррафу за неконституционностью специального суда, рассматривавшего его дело.

Королева Великобритании Елизавета II поддержала желание своего внука Гарри и его жены актрисы Меган Маркл начать новую жизнь вне королевской семьи и предоставила им “переходный период”, во время которого они смогут жить попеременно в Канаде и Великобритании.

Кино

В шорт-лист из пяти номинантов кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный мультфильм" попала лента "Дочь" россиянки Дарьи Кащеевой, студентки пражской Академии искусств (FAMU). “Дылда” Кантемира Балагова в шорт-лист “Лучший фильм на иностранном языке” не вошла.

В США в возрасте 80 лет умер режиссер советских фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.

Шесть ссылок

Литературное. Разговор с писателем Михаилом Шишкиным или репортаж из села Петровичи Шумячского района Смоленской области, где сто лет назад родился великий американский фантаст Айзек Азимов.

Разговор с писателем Михаилом Шишкиным или репортаж из села Петровичи Шумячского района Смоленской области, где сто лет назад родился великий американский фантаст Айзек Азимов. Пенитенциарное. Очерк Виктора Давыдова о становлении советской карательной психиатрии или рассказ Олега Сенцова “Ла-пыт-нан-ги” о современной российской тюрьме.

Очерк Виктора Давыдова о становлении советской карательной психиатрии или рассказ Олега Сенцова “Ла-пыт-нан-ги” о современной российской тюрьме. Поп-наука. Синолог Юлия Дрейзис объясняет десять слов, помогающих понять китайскую культуру, американский астроном Фил Плейт рассказывает, что будет, если по соседству с Землей вдруг появится черная дыра.

Искренне Ваши,

Семь Сорок