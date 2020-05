Рекордное число смертей в Москве

Добрый день!

Доблестный российский СК нашел людей, загрузивших фотографии Гитлера и Гиммлера на сайт “Бессмертного полка”, а оперного певца Чельдиева из Северной Осетии включили в список экстремистов. Теперь точно можно спать спокойно:

В России снова выявлено больше 10 тысяч новых случаев Covid-19. Путин публично разгневался на бюрократов за невыплаты коронавирусных надбавок медикам.

Полиция разогнала стихийный митинг против повышения арендной платы у московского рынка.

В автокатастрофе погибли документалисты проекта Настоящего Времени “Неизвестная Беларусь”.

Российские дезинфекторы покинули Италию. Словения объявила об окончании эпидемии, в Германии отменяют карантин для приехавших из стран ЕС.

“Развели бюрократическую канитель”

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 598 – со 2 мая этот показатель опускался ниже 10 тысяч лишь один раз. Всего в стране свыше 263 тысяч заболевших. Общее число умерших составляло на утро пятницы 2218, за день в Москве скончались еще 74 человека, это рекорд для города. В Петербурге от Covid-19 умер известный рентгенолог Евгений Парафило, ему был 71 год. Вот как в Москве хоронят жертв эпидемии:

Вот репортаж из Красноярского края, где крупным очагом эпидемии стала золотодобывающая компания "Полюс". Более 300 сотрудников с подтвержденным Covid-19 помещены в карантин прямо на работе, все вместе.

Сотни мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана живут в палатках на российско-казахстанской границе, проехать домой им не дают. Из Новой Зеландии, Индии и Турции по-прежнему не могут уехать российские туристы.

Продолжается борьба с публикациями Financial Times и The New York Times о занижении числа умерших от Covid-19 в России. Роскомнадзор потребовал от Google заблокировать новость "МБХ медиа", написанную на основе материала Financial Times. Депутаты Госдумы требуют от Генпрокуратуры “дать надлежащую правовую оценку” публикациям Кавказ.Реалий и Настоящего Времени на ту же тему.

Но главную битву – за здравоохранение – возглавил Путин. Он отчитал региональных чиновников за “бюрократическую канитель”, то есть невыплату медикам обещанных доплат или урезанную выплату в соответствии с отработанными часами (здесь, например, рассказано, как эти доплаты “рассчитывали” в Петербурге, чтобы довести их до тысячи рублей – в городе, впрочем, пересмотрели порядок назначения компенсаций заболевшим медикам, теперь вроде бы нельзя будет отказать в деньгах, сославшись на то, что “врач сам виноват”). В Кемеровской области врачи скорой помощи утверждают, что им вообще ничего не платят.

Россия постэпидемическая

В Москве полиция разогнала стихийную акцию возле рынка “Фуд-сити”. Сотни арендаторов протестовали против повышения арендной платы.

На сегодняшний день различные ограничения в связи с эпидемией сохранились в 21 регионе России, но планирование “нормальной жизни” идет полным ходом – объявлено, например, о возобновлении чемпионата России по футболу с 21 июня.

“Медуза”, со ссылкой на разные анонимные источники во власти, утверждает, что Путин решил не продлевать “режим нерабочих дней” из экономических соображений (поддерживать граждан оказалось бы слишком дорого). Это решение лоббировал вице-премьер Белоусов, представители госкорпораций и администрация президента. Против выступал московский мэр. Вопрос о всенародном голосовании как будто бы не играл тут особой роли.

В связи с “всенародным одобрением” обнуления сроков Путина Госдуме пришлось спешно принимать законы, которые позволят провести голосование в любых условиях. Вот тут перечислены и разъяснены все нововведения. Список партий, имеющих право участвовать в выборах тоже обновился: Минюст внес в него партию Захара Прилепина “За правду”, учредительный съезд которой прошел в феврале.

И вот еще занимательное чтение – анализ наградной активности Путина: за 500 дней он вручил 2755 наград, больше половины из них получили топ-менеджеры за “трудовые заслуги”.

Прочее российское

В Петербурге по обвинению в мошенничестве при строительстве “Зенит-Арены” арестован замдиректора Ленэнерго.

Историю бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова по прозвищу Челентано, которому предъявили обвинение в убийстве 26-летней давности, читайте тут.

Число оправдательных приговоров в России выросло впервые за шесть лет благодаря суду присяжных (ну как выросло – с 0,3% от общего числа приговоров до 0,36%).

Минобрнауки называет недопустимым домогательства к студентам со стороны преподавателей вузов – поводом для заявления послужил скандал в МГУ, вот здесь все его этапы описаны коротко и ясно.

В Беларуси

В аварии по дороге из Гомеля в Минск погибли документалисты проекта “Неизвестная Беларусь” режиссер Владимир Михайловский и художник-звукорежиссер Максим Гавриленко. Режиссер Любовь Земцова – в критическом состоянии в реанимации. Они возвращались со съемок фильма о помощи волонтеров медикам. Вот здесь волонтер из Гомеля рассказывает, как они провели последний день.

Власти Беларуси сообщили о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 – в стране, по официальным данным, свыше 26 тысячи инфицированных. На этом фоне идет выдвижение кандидатов на пост президента Беларуси – выдвигается не только отбывающий 15 суток ютьюбер, но и знаменитый “суровый турист”, читайте обо всех них здесь. Кроме того, в страну пришла первая партия американской нефти.

Вокруг коронавирусного света

Число случаев инфицирования коронавирусом по всему миру превысило 4,6 млн, жертвами пандемии стали 307 тысяч человек. Серьезный рост числа новых случаев по-прежнему фиксируется в США и Бразилии. Карантин в Нью-Йорке продлен до 13 июня.

Европа все быстрее возвращается к жизни: Словения объявила о полной победе над эпидемией, страны Балтии открыли внутренние границы, в Германии отменяют двухнедельный карантин для приезжающих из стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании, Италию покинули последние российские военные дезинфекторы.

