Запас прочности, или На самом дне

Доброе утро!

На Землю с МКС благополучно вернулся российско-американский экипаж. Стоило ли?

В России в течение шести дней фиксировался рекордный прирост новых случаев Covid-19. Число жертв приближается к 300.

Московские власти ждут пика эпидемии в ближайшие две-три недели, возможно новое ужесточение пропускного режима.

Число жертв коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч.

Экономика Китая упала почти на 7% в первом квартале. Китайские власти скорректировали статистику по жертвам эпидемии, обнаружив еще 1290 жертв.

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Очень плавный, медленный темп прироста

На протяжении шести дней подряд в России фиксировался рекордный прирост больных Covid-19. По оглашенной в пятницу утром информации, число инфицированных в стране перевалило за 32 тысячи, умерли 273 человека. В Москве в пятницу скончался еще 21 человек, первый пациент умер в Свердловской области. Глава Роспотребнадзора считает, что “Россия сохраняет очень плавный, медленный темп прироста”.

В “Роскосмосе” болеют 42 человека, двое умерли. 31 воспитанник Нахимовского училища госпитализирован в Москве – в Минобороны подчеркивают, что они не участвовали в подготовке к отмененному уже Параду Победы (видимо, мы должны верить, что они во главе с начальником училища, тоже госпитализированным, приехали из СПб в Москву походить по закрытым музеям).

Глава Чечни запретил жителям республики любой выход из дома на два дня; с 22 апреля ограничивается въезд в Карелию; под Иркутском прилетевшего из Таиланда шпица посадили в двухнедельный карантин “без права выгула”. По всей стране отмечают случаи травли инфицированных.

Майор проверяет пропуск

В Москве задержан участник Pussy Riot, издатель “Медиазоны” Петр Верзилов – он был в форме майора полиции, потому что его забрали со съемок смешных роликов о “последних разработках в образе контроля за цифровыми пропусками у населения”. Ему вменяют незаконное ношение формы и нарушение режима самоизоляции. С пропусками в Москве по-прежнему путаница, а проверять эти самые пропуска, с юридической точки зрения, Верзилов имеет ничуть не меньшее право, чем казаки.

Городские власти ждут пика эпидемии в ближайшие две-три недели. Мэр Собянин не исключает дальнейшего ужесточения ограничительных мер. Теоретически смысл в этом есть: в половине случаев вирус распространяют те, кто прекрасно себя чувствует. Но стоит прочитать, что выносить мусор и гулять с собакой москвичи будут с документами, а живущие не по прописке – еще и с договором аренды, как теория меркнет под натиском ожиданий от такой практики.

Информационное поле вокруг эпидемии тоже контролируется: в Нижнем Новгороде заведено уголовное дело за фейки о коронавирусе (с обыском, изъятием техники и т.д.) – обвиняемый выразил в сети возмущение по поводу того, что РПЦ не отменила богослужения на прошлых выходных.

При этом недовольство стало транслироваться из самых неожиданных мест: если требование оппозиционных депутатов региональных парламентов выплачивать каждому гражданину по 25 тысяч рублей в месяц во время карантина, еще можно было ожидать, то осуждение Советом по правам человека действий Роскомнадзора, заблокировавшего статью в “Новой газете” о карантине в Чечне, и выступление глав республики Коми и Архангельской области против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес еще неделю назад показались бы невероятными. Администрации российских городов и областей удаляют агитационные ролики за поправки к Конституции, зато обитателей Рублевки стали активно воспитывать в духе махрового патриотизма.

Выявлены четыре шапочки

Московский мэр заверил, что система здравоохранения города имеет запас прочности, коек в больницах достаточно. Вот здесь московские врачи рассказывают, как они работают с пациентами с коронавирусом, и смотрится все это действительно неплохо (особенно впечатляет рассказ о том, как принимают роды у женщин с подтвержденным Covid-19).

Но стоит только отъехать от Москвы, и картина меняется. В Петербурге болеют более ста медиков, а вот рассказ о положении в больницах Старой Руссы и Новгородской области (врачи боятся, потому что в ответ на требование обеспечить их средствами защиты руководство больниц “выявляет четыре шапочки”), а вот разговор с президентом "Лиги защиты врачей" Семеном Гальпериным, в котором тот объясняет, как “оптимизация здравоохранения” привела больницы к состоянию “мы опустились на самое дно”. История этой “оптимизации” кратко изложена тут.

Хроники пандемии

Количество умерших от коронавируса во всем мире превысило 150 тысяч человек. Больше всего жертв в США (почти 40 тысяч), Италии (почти 23), Испании (20 тысяч).

Власти Китая скорректировали официальную статистику жертв эпидемии, объявив, что в Ухане умерли на 1290 человек больше, чем сообщалось ранее. Китайская экономика в первом квартале 2020 года упала почти на 7% – по этим данным можно судить, чего ожидать Европе.

В Бразилии уволен министр здравоохранения, ратовавший за ужесточение карантинных мер (бразильский президент против карантинов). Президент Беларуси тоже против всяких ограничений, потому что "пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен". В Грузии, наоборот, запретили передвижение легкового транспорта.

Но есть процессы, которые карантином не остановить

Сын президента Таджикистана занял второй по значимости пост в стране; Израиль уверенно дрейфует в сторону четвертых подряд парламентских выборов (Бени Ганц опять не смог договориться с Нетаньяху); в руководстве так называемой “ЛНР” переняли опыт Волгограда, который уже давно четыре раза в год переименовывается в Сталинград, и теперь собираются три раза в год называть Луганск Ворошиловградом.

В связи с бунтом в ангарской колонии возбуждены два уголовных дела: об организации и участии в массовых беспорядках и о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. При этом правозащитники сообщают, что сотрудники ФСИН пытали заключенного Хумайда Хайдаева – они считают его одним из организаторов бунта.

В Калининграде к длительным срокам приговорили участников “Балтийского авангарда русского сопротивления” – это такие монархисты-националисты. Но виновными их признали в участии в экстремистском сообществе, целью которого было якобы присоединение Калининградской области к Евросоюзу (и неважно, что сделать это в принципе невозможно).

И только создателя “Красной кнопки” программиста Литреева отпустили из-под домашнего ареста в Екатеринбурге, не избрав никакой другой меры пресечения. Уральский гуманизм.

Ссылки для чтения

История. К 75-летию начала Берлинской операции Красной армии Борис Соколов рассказывает, как союзные армии спорили, кому брать столицу нацистской Германии. Или история о том, как конспирологический дискурс превратился в политический мейнстрим в середине второго путинского срока и стал активно использоваться для борьбы с НКО – фрагмент из книги преподавателя Университета Лидса Ильи Яблокова “Русская культура заговора” (изд-во “Альпина нон-фикшн”).

К 75-летию начала Берлинской операции Красной армии Борис Соколов рассказывает, как союзные армии спорили, кому брать столицу нацистской Германии. Или история о том, как конспирологический дискурс превратился в политический мейнстрим в середине второго путинского срока и стал активно использоваться для борьбы с НКО – фрагмент из книги преподавателя Университета Лидса Ильи Яблокова “Русская культура заговора” (изд-во “Альпина нон-фикшн”). Литература. Монолог филолога Романа Тименчика о жизни, учебе, встречах с Ахматовой, архивной работе и прочих интересных вещах. Или рассказ Константина Львова о Юрии Одарченко (1903–1960) – очень поздно открытом поэте-эмигранте – к выходу его сборника в изд-ве “Виртуальная галерея”.

Монолог филолога Романа Тименчика о жизни, учебе, встречах с Ахматовой, архивной работе и прочих интересных вещах. Или рассказ Константина Львова о Юрии Одарченко (1903–1960) – очень поздно открытом поэте-эмигранте – к выходу его сборника в изд-ве “Виртуальная галерея”. Художества. Разговор с классиком московского концептуализма Андреем Монастырским. Или отрывок из новой книги Бориса Гройса “Частные случаи” (“Гараж” + Ad Marginem), посвященный творчеству швейцарских художников Петера Фишли и Дэвида Вайса.

Разговор с классиком московского концептуализма Андреем Монастырским. Или отрывок из новой книги Бориса Гройса “Частные случаи” (“Гараж” + Ad Marginem), посвященный творчеству швейцарских художников Петера Фишли и Дэвида Вайса. Классики. Разговор с Леней Федоровым о новом альбоме “Аукцыона” “Мечты”. Или перевод отрывка из книги Мишеля Фуко “История сексуальности 4. Признания плоти”, посмертно изданной в “Галлимаре” в 2018 году.

Искренне Ваши,

Семь Сорок