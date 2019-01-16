Реабилитация “Мурки”

Доброе утро!
Суд в Петербурге отменил штраф в 300 тысяч рублей и закрыл дело о публикации видео, на котором поп поет “Мурку” в церкви. Вернули ли попа из ссылки в Приднестровье, нигде не пишут. Российское правосудие совершает все эти чудеса в рамках выполнения устного наказа Путина не доводить борьбу с “экстремизмом” “до маразма и абсурда”. В других сферах маразм и абсурд, впрочем, поживают вполне себе неплохо:
- Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия британского парламента с перевесом в 19 голосов. Она пригласила оппозицию к переговорам.
- Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до пяти. Путин велел расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске.
- Евросоюз согласовал санкции против “Петрова” и “Боширова” и еще двух российских грушников.
- США в течении полугода выйдут из договора по ракетам средней и малой дальности.
Брекзит: не жесткий, но долгий
Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в британском парламенте с разницей в 19 голосов. Премьер-министр пригласила лидеров всех оппозиционных партий к переговорам о последующих шагах, и все они поставили перед ней условие: заранее исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без всякого договора (так называемый “жесткий брекзит”). Лидеры фракций Шотландской национальной партии и либеральных демократов требуют также не исключать возможности проведения второго референдума по брекзиту.
На пресс-конференции Мэй сказала, что считает своим долгом довести брекзит до конца. Проблема в том, что многие парламентарии как раз этого и не хотят.
По данным газеты Times, Евросоюз готов отложить брекзит до 2020 года, хотя процесс ратификации договора о выходе, отвергнутого британским парламентом, продолжается в парламентах стран-членов ЕС. Сегодня его будут обсуждать в Бундестаге.
Газовый заступник и газовая прокуратура
В городе Шахты Ростовской области спустя двое суток после взрыва газа в жилом доме спасатели обнаружили тело пятой погибшей. Вчерашний день в городе был днем траура.
Путин приказал расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске. Губернатор, ранее называвший требование жильцов о расселении “пляской на костях”, теперь, видимо, будет выполнять приказ.
Власти Москвы решили провести внеплановую проверку газового оборудования в квартирах. А теми, кого не будет дома, займется прокуратура.
Глотать пыль по судам
- Бывший начальник сегежской колонии №7 Сергей Коссиев получил 2,5 года колонии, его заместитель Анатолий Луист приговорен к трем годам. Заключенные седьмой колонии, в том числе активист Ильдар Дадин, обвиняли руководство в организации систематических избиений и поборов с заключенных. Репортаж из зала суда читайте тут.
- Кристина Морозова из города Кстово Нижегородской области получила компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Ее незаконно задержали на улице, когда она выгуливала собаку, грубо раздели во время досмотра, срезав бюстгальтер ножом, и осудили за оскорбление полицейского (приговор впоследствии был отменен).
- В суде по делу “Седьмой студии”, оно же дело Кирилла Серебренникова, допросили ключевого свидетеля обвинения Валерия Педченко. Что он сказал, кратко изложено тут.
- Историю про краснодарского военного судью, который сбил девушку на переходе, а теперь угрожает свидетелям ДТП, читайте тут.
- Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четверым украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в Черном море, дела которых не успели рассмотреть во вторник. Вот тут короткий видеоликбез по этому вопросу.
В Украине
Россия депортировала украинскую журналистку Елену Бойко, выступавшую на российском телевидении с критикой украинских властей и в поддержку пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР". Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания в РФ. Бойко утверждала, что в Украине ей может грозить политическое преследование. Суд в Харькове уже арестовал ее.
Но всегда есть выход. Глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, на которого заведено дело о коррупции, подал в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины.
Россия и/не/или Европа
- Евросоюз согласовал введение санкций против “Петрова” и “Боширова” и еще двух российских грушников, имена которых не называются.
- Совет Федерации принял решение не подавать заявку на участие российской делегации в новой сессии ПАСЕ. Сегодня Госдума должна принять заявление по этому поводу.
- Российский президент сегодня едет в Сербию к своему другу Александру Вучичу (а там уже шестую неделю протесты под лозунгами “Вучич – вор”). Вероятно, Вучичу Россия чем-нибудь поможет. Кому Россия дает деньги и кому списывает долги, рассказано здесь.
- Россияне тоже массово едут прочь из России, в том числе и в Европу. По данным издания “Проект”, Росстат в шесть раз занизил число уехавших из России. Журналисты просто сравнили данные Росстата со статистикой принимающих стран. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по США, Чехии и Венгрии – в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом расхождение оказалось шестикратным.
- В Праге прошла памятная церемония в 50-ю годовщину самосожжения Яна Палаха в знак протеста против готовности чехословацкого общества смириться с советской оккупацией. Фотографии с похорон Яна Палаха в январе 1969 года и разговор с очевидицей событий, собравшей эти фотографии для памятного альбома (и выставки), смотрите здесь.
Американское
- США запускают со 2 февраля процесс выхода из договора с Россией по ликвидации ракет средней и меньшей дальности – переговоры в Женеве по этому вопросу ни к чему не привели.
- Резолюция против снятия санкций с компаний Дерипаски не прошла процедурное голосование в Сенате США. Так что санкции снимут, как и было обещано.
- В Сирии смертник устроил взрыв, погибли четверо американских военных.
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предлагает отменить намеченный на 29 января традиционный доклад президента о положении в стране из-за шатдауна: мы, мол, не можем обеспечить вашу безопасность, господин президент, поэтому просто пришлите текст, говорится в письме Пелоси Дональду Трампу.
Шесть ссылок
- История. Отрывок из мемуаров Александра Печерского, руководившего восстанием узников нацистского лагеря Собибор – единственным успешным восстанием в нацистских лагерях смерти. Или рассказ о Надежде Дуровой – писательнице и кавалеристке, участнице Отечественной войны 1812 года, которая из любви к военной службе решилась на социальное изменение пола и стала Александром Андреевичем Александровым.
- Советское. Разговор с внуком Сергея Королева о годах, которые будущий конструктор советских космических кораблей провел в лагерях и шарашках – в пику недавнему заявлению магаданского губернатора о том, что Королев на Колыме предавался свободному ракетному творчеству, а не золото добывал. Или глава из книги Елены Осокиной “Алхимия советской индустриализации: время Торгсина” о магазинах “Торгсин”, в которых в голодные годы первых пятилеток советские граждане вынужденно меняли золото и драгоценности на ржаную муку, крупу и сахар.
- Божественное. Отрывок из книги итальянского издателя и писателя Роберто Калассо “Литература и боги” (короткий) и (квалифицированная) рецензия на эту книгу.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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