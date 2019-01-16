Реабилитация “Мурки”

Доброе утро!

Суд в Петербурге отменил штраф в 300 тысяч рублей и закрыл дело о публикации видео, на котором поп поет “Мурку” в церкви. Вернули ли попа из ссылки в Приднестровье, нигде не пишут. Российское правосудие совершает все эти чудеса в рамках выполнения устного наказа Путина не доводить борьбу с “экстремизмом” “до маразма и абсурда”. В других сферах маразм и абсурд, впрочем, поживают вполне себе неплохо:

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия британского парламента с перевесом в 19 голосов. Она пригласила оппозицию к переговорам.

Число жертв взрыва газа в жилом доме в Шахтах возросло до пяти. Путин велел расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске.

Евросоюз согласовал санкции против “Петрова” и “Боширова” и еще двух российских грушников.

США в течении полугода выйдут из договора по ракетам средней и малой дальности.

Брекзит: не жесткий, но долгий

Правительство Терезы Мэй преодолело вотум недоверия в британском парламенте с разницей в 19 голосов. Премьер-министр пригласила лидеров всех оппозиционных партий к переговорам о последующих шагах, и все они поставили перед ней условие: заранее исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без всякого договора (так называемый “жесткий брекзит”). Лидеры фракций Шотландской национальной партии и либеральных демократов требуют также не исключать возможности проведения второго референдума по брекзиту.

На пресс-конференции Мэй сказала, что считает своим долгом довести брекзит до конца. Проблема в том, что многие парламентарии как раз этого и не хотят.

По данным газеты Times, Евросоюз готов отложить брекзит до 2020 года, хотя процесс ратификации договора о выходе, отвергнутого британским парламентом, продолжается в парламентах стран-членов ЕС. Сегодня его будут обсуждать в Бундестаге.

Газовый заступник и газовая прокуратура

В городе Шахты Ростовской области спустя двое суток после взрыва газа в жилом доме спасатели обнаружили тело пятой погибшей. Вчерашний день в городе был днем траура.

Путин приказал расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске. Губернатор, ранее называвший требование жильцов о расселении “пляской на костях”, теперь, видимо, будет выполнять приказ.

Власти Москвы решили провести внеплановую проверку газового оборудования в квартирах. А теми, кого не будет дома, займется прокуратура.

Глотать пыль по судам

Бывший начальник сегежской колонии №7 Сергей Коссиев получил 2,5 года колонии, его заместитель Анатолий Луист приговорен к трем годам. Заключенные седьмой колонии, в том числе активист Ильдар Дадин, обвиняли руководство в организации систематических избиений и поборов с заключенных. Репортаж из зала суда читайте тут.

Кристина Морозова из города Кстово Нижегородской области получила компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Ее незаконно задержали на улице, когда она выгуливала собаку, грубо раздели во время досмотра, срезав бюстгальтер ножом, и осудили за оскорбление полицейского (приговор впоследствии был отменен).

В суде по делу “Седьмой студии”, оно же дело Кирилла Серебренникова, допросили ключевого свидетеля обвинения Валерия Педченко. Что он сказал, кратко изложено тут.

Историю про краснодарского военного судью, который сбил девушку на переходе, а теперь угрожает свидетелям ДТП, читайте тут.

Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест четверым украинским морякам, захваченным российскими пограничниками в Черном море, дела которых не успели рассмотреть во вторник. Вот тут короткий видеоликбез по этому вопросу.

В Украине

Россия депортировала украинскую журналистку Елену Бойко, выступавшую на российском телевидении с критикой украинских властей и в поддержку пророссийских сепаратистов из так называемой "ДНР". Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания в РФ. Бойко утверждала, что в Украине ей может грозить политическое преследование. Суд в Харькове уже арестовал ее.

Но всегда есть выход. Глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, на которого заведено дело о коррупции, подал в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины.

Россия и/не/или Европа

Евросоюз согласовал введение санкций против “Петрова” и “Боширова” и еще двух российских грушников, имена которых не называются.

Совет Федерации принял решение не подавать заявку на участие российской делегации в новой сессии ПАСЕ. Сегодня Госдума должна принять заявление по этому поводу.

Российский президент сегодня едет в Сербию к своему другу Александру Вучичу (а там уже шестую неделю протесты под лозунгами “Вучич – вор”). Вероятно, Вучичу Россия чем-нибудь поможет. Кому Россия дает деньги и кому списывает долги, рассказано здесь.

Россияне тоже массово едут прочь из России, в том числе и в Европу. По данным издания “Проект”, Росстат в шесть раз занизил число уехавших из России. Журналисты просто сравнили данные Росстата со статистикой принимающих стран. Сильнее всего от цифр Росстата отличаются данные по США, Чехии и Венгрии – в 9, 12 и 14 раз соответственно. В целом расхождение оказалось шестикратным.

В Праге прошла памятная церемония в 50-ю годовщину самосожжения Яна Палаха в знак протеста против готовности чехословацкого общества смириться с советской оккупацией. Фотографии с похорон Яна Палаха в январе 1969 года и разговор с очевидицей событий, собравшей эти фотографии для памятного альбома (и выставки), смотрите здесь.

Американское

США запускают со 2 февраля процесс выхода из договора с Россией по ликвидации ракет средней и меньшей дальности – переговоры в Женеве по этому вопросу ни к чему не привели.

Резолюция против снятия санкций с компаний Дерипаски не прошла процедурное голосование в Сенате США. Так что санкции снимут, как и было обещано.

В Сирии смертник устроил взрыв, погибли четверо американских военных.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предлагает отменить намеченный на 29 января традиционный доклад президента о положении в стране из-за шатдауна: мы, мол, не можем обеспечить вашу безопасность, господин президент, поэтому просто пришлите текст, говорится в письме Пелоси Дональду Трампу.

Шесть ссылок

История. Отрывок из мемуаров Александра Печерского, руководившего восстанием узников нацистского лагеря Собибор – единственным успешным восстанием в нацистских лагерях смерти. Или рассказ о Надежде Дуровой – писательнице и кавалеристке, участнице Отечественной войны 1812 года, которая из любви к военной службе решилась на социальное изменение пола и стала Александром Андреевичем Александровым.

Советское. Разговор с внуком Сергея Королева о годах, которые будущий конструктор советских космических кораблей провел в лагерях и шарашках – в пику недавнему заявлению магаданского губернатора о том, что Королев на Колыме предавался свободному ракетному творчеству, а не золото добывал. Или глава из книги Елены Осокиной “Алхимия советской индустриализации: время Торгсина” о магазинах “Торгсин”, в которых в голодные годы первых пятилеток советские граждане вынужденно меняли золото и драгоценности на ржаную муку, крупу и сахар.

Божественное. Отрывок из книги итальянского издателя и писателя Роберто Калассо “Литература и боги” (короткий) и (квалифицированная) рецензия на эту книгу.

Искренне Ваши,

Семь Сорок