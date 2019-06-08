Элементная база природы. Эфир в 18:05

В 2019 году исполнилось 150 лет открытия Д.И. Менделеевым периодического закона. Его таблица стала универсальным языком современной науки, и открытые с тех пор новые элементы вписываются в ее пустые графы. Конечна ли таблица Менделеева и число элементов в природе? Значит ли это, что мы познали устройство материи – в том числе «темной материи» и черных дыр? Где лежат горизонты химии XXI века?

Гости программы - Михаил Астахов, заведующий кафедрой физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", и Александр Мажуга, ректор РХТУ имени Менделеева, профессор РАН. Эфир в 18:05.