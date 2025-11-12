"Извините, у нас санкции". Как из-за войны россияне остаются без процентов по вкладам

В филиалах Сбербанка в разных регионах России вкладчикам отказывают в выплате процентов по вкладам с фиксированной ставкой. На все вопросы в Сбербанке отвечают просто: "Из-за санкций [после начала войны против Украины] нет доступа к финансовым инструментам, в которые банк вкладывал ваши деньги".

Собеседники редакции Сибирь.Реалии говорят, что они открывали обычные банковские вклады со средней процентной ставкой еще до войны. В итоге им выдали только вложенную сумму без процентов, прописанных в договоре с банком. Контрольный пакет акций Сбера принадлежит государству.

"В Сбербанк последнее несем"

Пенсионерка Людмила (имена всех собеседников Сибирь.Реалии в этом тексте изменены в целях их безопасности) из города Ангарск Иркутской области открывала в Сбербанке два вклада.

– А куда пенсионерам еще деньги отнести? На черный день накопления же. – говорит она, – На каждом шагу мошенники уговаривают твои похоронные "инвестировать". Куда русский человек идет уберечь от инфляции сбережения – в Сбербанк или в недвижимость. На пенсионерские копейки даже комнату не купить. Остается госбанк. Именно мы, пенсионеры, в Сбербанк последнее несем, чтобы не потерять на росте цен и мошенниках. Теперь знайте – и тут надурят и ничего ты с этим не сделаешь.

В 2017 году она открыла вклад "Страховой" на 5 лет – в августе 2022 года ей должны были выплатить сумму вклада и сверх нее – инвестиционный доход из расчета прописанных в договоре 2% годовых.

– За пять лет немного, согласитесь? С учетом, что снимать ни копейки нельзя. Я и выбрала маленький, зато чтобы на 100%! Так рассуждала. Тогда средние предложения были чуть-чуть повыше даже – 3-4% годовых, а сотрудницы мне настойчиво предлагали и по 6-7%! Какие-то инвестиционные продукты. Это в рублях, конечно, – вспоминает Людмила. – А уж как сотрудницы местного отделения старались заманить на инвестиционные продукты – обещали чуть ли не 20% годовых "в случае благоприятных условий". Я отказалась – давайте, говорю, базовый, чтобы маленький процент, но надежный. Я никакой не инвестор, чтобы рисковать. Даже порадовалась, что в договоре прописана итоговая сумма накопленного процента – 37 тысяч рублей (документы есть в распоряжении редакции). Ну, и оказалось, что даже обычные вклады в госбанке – очень рискованные.

Когда в августе 2022 года Людмила пришла за деньгами, ей объявили, что смогут выдать по запросу только сумму, вложенную пенсионеркой пять лет назад. Без обещанных процентов. То же самое повторилось с вкладом, действие которого закончилось в 2025 году.

– Я тогда сама была в шоке – война же началась. А мне: "Ну, поймите санкции, санкции, вот закончатся и выплатим, пишите руководству". Написала вопрос в Байкальский банк Сбербанка, местный филиал Сбера и забыла – как раз началась мобилизация вскоре, отбивали зятя, потом племянника. В общем, не до сбережений было – часть денег как раз на это пришлось потратить, – говорит Людмила. – А в 2025 году подошел срок второго такого же вклада, который я открыла на три года позже – а мне отвечают ровно то же самое: "Под санкциями". И тут я задумалась, а как могут влиять санкции, введенные в том числе к российским банкам из-за войны, на обычные пенсионерские вклады Сбербанка? Мы же специально не соглашались на рискованные вклады, которые зависят от фондовой биржи и тому подобное. Они что в западные ценные бумаги их вкладывали? Но такое не прописано в договоре! Я давай спрашивать по знакомым – так и есть: одной подруге отказали в выплате процентов, второй… И мы же еще, дуры, продолжаем там держать свои сбережения, держим и смотрим, как инфляция их сжирает. Вот и дальше говорите, что война вас на касается.

Ирина из Усть-Кутского района на два года позже Людмилы открывала похожий депозит. С тем же исходом: "Санкции не позволяют выплатить вам проценты".

– "Уважаемый клиент, информация о дополнительном доходе представлена ниже. Часть внесенных средств банк инвестирует в иностранные ценные бумаги. Эти бумаги хранятся на счете Национального расчетного депозитария (НКО АО НРД) в европейском депозитарии Euroclear, через который проводились операции с иностранными ценными бумагами на глобальном рынке", – зачитывает Ирина ответ Сбербанка. – Дальше пишут, что Евросоюз через депозитарий заблокировал и деньги, и ценные бумаги на счете НРД. Мол, даже вот "утратили доступ к информации о стоимости ценных бумаг из-за приостановки работы с терминалом Bloomberg. Мол, смотрите, и рады бы выплатить, да даже не знаем точно – сколько. А я вообще давала разрешение мой вклад на иностранную биржу выводить? Я сто раз спросила консультанта – не привязано ли к ценным бумагам, бирже (даже российской). Мне сто раз помотали головой – да ни в жизнь. И что в итоге? Что с сотрудников Сбербанка такой же спрос, как и с мошенников "на крипте"? Куда в принципе можно вложить в России деньги, чтобы сохранить? Получается, что никуда?

Ирина говорит, что писала в головной офис Сбербанка, но там ей ответили, что Байкальский банк Сбербанка – отдельная компания. На самом деле Байкальский банк- это ничто иное, как местный филиал Сбербанка, обслуживающий клиентов в Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.

– Ответили, что за них не отвечают: региональный банк – самостоятельная единица. Даже в суд, если решите подавать – то вот, пожалуйста, конкретно на Байкальский банк. Так, оказывается, во всех регионах, я была в шоке – госбанк называется! С Пети на Федю перекладывают, – возмущается Ирина.

На подобные "отмазки" жалуются и пострадавшие вкладчики из других регионов.

– Я из Приморья. Мне в главном Сбербанке посоветовали "решать все вопросы" в Дальневосточном банке(филиал Сбербанка, обслуживающий клиентов в Амурской области, Еврейская автономной области, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае и на Чукотке). Тоже оставили без выплаты процентов, хотя капитализация должна была быть еще в прошлом году. Сколько продлятся эти санкции? Кто теперь скажет? Даже если войну наконец закончат, они их могут и оставить, – рассуждает вкладчица Ольга из Владивостока.

Пострадавшие уже успели посоветоваться с юристами, но те их не обрадовали.

В сети можно встретить множество вопросов, адресованных юристам с жалобами на невыплату процентов по вкладам в разных банках, в том числе Сбере. Юристы отвечают пострадавшим, что одностороннее изменение условий по вкладам или отказ от исполнения обязательств договора в теории не допускаются согласно статье 310 Гражданского кодекса РФ Статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) называется «Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства». sudact.rulegalacts.ruСодержание статьи (в редакции от 31.07.2025, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.08.2025):Пункт 1: односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных самим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.Пункт 2: одностороннее изменение условий обязательства, связанного с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, или односторонний отказ от исполнения этого обязательства допускаются в случаях, предусмотренных самим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.Пункт 3: право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, или на одностороннее изменение условий такого обязательства может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определённой денежной суммы другой стороне обязательства..

– Не допускаются, пока речь не зашла о войне. Смотрите статью 401 ГК РФ и "наслаждайтесь" тем, что российским властям даже необязательно признавать войну войной – вооруженный конфликт тоже подойдет как "основание для нарушения обязательств". И даже "военная операция" отдельно указана. А Сбербанк предусмотрительно перенес эту выдержку из Гражданского кодекса в раздел "обстоятельства непреодолимой силы", – поясняет юрист, специализирующийся на финансовых спорах, Алексей Ильичев. – Да, все правильно, в России войной как основанием для отказа от задокументированных обязательств могут пользоваться любые финансовые и нефинансовые организации. В том числе Сбербанк.

Инфляция официальная и реальная

По данным на 2 квартал 2025 года, депозиты физических лиц в Сбербанке составляют 29 520 млрд рублей. В январе 2025 года портфель вкладов физлиц в Сбербанке снизился более чем на 150 млрд рублей.

– Сбербанк по-прежнему монополист в стране по вкладам населения. Но в прошлом году у госбанка произошло рекордное падение – только 42% всех депозитов россияне-физлица открывали в филиалах этого банка. Это рекордный минимум за последние 15 лет, – отмечает финансовый консультант одной из крупнейших инвесткомпаний Андрей Смирнов. – Связано ли это с отказами банка выплачивать по депозитам? Не основная причина. В основном население реагирует на снижение доходности депозитов. Так, на сегодня это примерно 12-15% годовых в зависимости от срока. Это с учетом того, что с 21 октября Сбер повысил немного ставки, среагировать на это рынок не успел. Будет ли? Вряд ли, повысили на 0,5-1 процентных пункта, а реальная инфляция уже в районе 15% (и будет расти). То есть даже лучшие предложение Сбера ее не покроют. Да, банк будет рекламировать, что покроет – официальная инфляция в прошлом году составила 9,5%. Даже пенсионеры в это не верят.

Минэкономразвития в ноябре даже заявил о снижении темпов инфляции – по данным обзора министерства на 5 ноября 2025 года, инфляция в России составила 7,89% в годовом выражении, что ниже показателя на 27 октября (8,13%).

– Согласно этому обзору, с начала 2025 года цены в стране выросли на 5,23%. А некоторые продукты даже подешевели: например, картофель больше чем на четверть – минус 26% к ценам 2024 года, яйца – на 22%, – говорит Смирнов. – Мне эти цифры кажутся далекими от действительности. Вы же ходите в магазины – заметили, чтобы яйца подешевели?

Между тем доля граждан, которые верят, что будущее принесет улучшение жизни в стране, осенью упала до минимумов с 2021 года, показал опрос ФОМ. В настоящий момент 27% россиян полагают, что в ближайшие полгода-год жить в стране станет "лучше", пишет тг-канал ЕЖ. Доля таких ответов рухнула на треть, или 12 процентных пунктов по сравнению с апрелем. Доля тех, кто верит, что жизнь улучшится в ближайшие 3-5 лет, в августе падала до 36%, а начале октября составила 40%. Оба показателя – также самые низкие с начала СВО на Украине, следует из данных ФОМ. Люди все больше озабочены своим материальным положением, по которому бьет инфляция, превышающая 40% с начала СВО даже по официальным данным Росстата, считает социолог Елена Конева. Если два года назад на ухудшение личной финансовой ситуации жаловались 15%, то теперь 35%.

Редакция Сибирь.Реалии направила запрос руководству Сбербанка с просьбой о комментарии. На момент публикации ответ не получен.