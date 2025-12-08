"Лишний заложник – вот что им важно". Арест Льва Шлосберга

5 декабря псковский городской суд отправил в СИЗО заместителя председателя партии "Яблоко", псковского политика Льва Шлосберга. Против него возбудили уголовное дело за так называемые "фейки об армии". Произошло это за несколько дней до того, как истек срок домашнего ареста политика по другому делу – о повторной "дискредитации армии", и через месяц после приговора по делу о несоблюдении иноагентского законодательства.

Текст: проект "Окно"

"Друзья, не падайте духом. Свобода внутри нас. Я вас люблю", – сказал Шлосберг после оглашения приговора. В СИЗО он отправлен до 2 февраля.

Поводом для возбуждения очередного уголовного дела против псковского политика стал его репост публикации в телеграм-канале, сделанный еще в феврале 2022 года. При том, что статья о "фейках" в принципе появилась в Уголовном кодексе РФ только в марте 2022 года.

"Мы уверены, что преследование Льва Шлосберга связано исключительно с его многолетней общественной и политической деятельностью, последовательной защитой прав граждан и принципов законности. Инкриминируемые ему действия не могут быть основанием для лишения человека свободы", – заявил глава "Яблока" Николай Рыбаков.

"Военные преступники отправили Льва Шлосберга в тюрьму за то, что он говорил правду об их преступлениях. Уже два зампреда "Яблока" под арестом за антивоенную позицию. Льву солидарность, уважение и поддержка. Родным и близким – сил и выдержки. Мрак не вечен. Настанет день, когда в тюрьме окажутся те, кто развязал эту войну, а не те, кто пытался её остановить", – написал политик Владимир Кара-Мурза.

– Льва преследуют за мнение. Мнение в Российской Федерации не запрещено, это в Конституции написано. Он никакие законы не нарушал. И то, что сейчас происходит, это чудовищная несправедливость, – сказала корреспонденту "Окна" жена политика Жанна Шлосберг.

– Я понимаю, что сейчас властям важно убрать его из интернета. Но этого можно было добиться и домашним арестом. Почему появилась статья о фейках? Ну, просто потому что могут. Лишний заложник – вот что им важно. Они теперь могут решать, сколько ему спать, что ему есть, когда вставать, с кем видеться, с кем не видеться. Это же глубочайшее наслаждение для вертухаев, – говорит редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин. – СИЗО во Пскове – это место с ужасными условиями. У меня там уже сидело много знакомых. Из 30 камер там есть несколько "выставочных", куда водят всех проверяющих. Все остальные – отвратительные. Немолодому уже человеку будет там очень нелегко.

Два месяца назад за "фейки" об армии был отправлен под арест другой зампред "Яблока" – Максим Круглов. По мнению опрошенных редакцией экспертов, это происходит именно сейчас, потому что Кремль решил не допускать партию "Яблоко" к осенним выборам в Госдуму.

"Почему Шлосберга не арестовывали так долго?"

Новое уголовное дело – третье, возбужденное в отношении псковского политика с октября 2024 года.

Когда появилось дело о "фейках", Шлосберг отбывал последние дни своего шестимесячного домашнего ареста по обвинению в повторной дискредитации армии. Политика посадили под арест после появления в "Одноклассниках" записи его дебатов с историком Юрием Пивоваровым. В дебатах Шлосберг отстаивал необходимость скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной.

"Моя позиция заключается в том, что самая большая угроза для будущего мира – в самом факте продолжения боевых действий со страшными потерями и среди военных, и среди мирных людей в центре Европы. Это очаг будущей мировой войны. Если сейчас не будет найдена формула политического компромисса, нас ждет мировая война", – говорил Шлосберг на дебатах.

Через пять месяцев после дебатов к нему пришли сотрудники полиции, провели обыск и изъяли всю технику. Обыскали и офис псковского "Яблока", и квартиру его 96-летнего отца Марка Шлосберга. Самого политика сначала задержали, а потом отправили под домашний арест.

– Под домашним арестом он был с 6 июня. Человека лишили свободы и связи, было сложно. Выходить можно было только к следователю и на судебные процессы, – рассказывает Жанна Шлосберг.

В октябре против политика выдвинули новое обвинение – за неисполнение обязанностей "иностранного агента": на его видео во "Вконтакте" не было иноагентской плашки. 5 ноября судья Елена Смирнова признала Шлосберга виновным и приговорила его к 420 часам обязательных работ. Так называемым "иноагентом" он, решением Минюста России, был объявлен 16 июня 2023 года.

В октябре 2025 года был арестован на два месяца заместитель председателя партии "Яблоко", бывший депутат Мосгордумы Максим Круглов. Ему также предъявили обвинение в распространении "фейков" об армии.

Причиной ареста Круглова стали два поста в его телеграм-канале от 2022 года, в одном из которых говорилось о данных ООН по числу погибших мирных украинцев, а во втором – о Буче, рассказывала его адвокат. Круглов, как и Шлосберг, свою вину не признал. По его словам, он не понимает, почему вопросы к постам у правоохранителей возникли только спустя три с половиной года после публикации.

Сегодня одиннадцать членов партии "Яблоко" признаны "иностранными агентами", заявил глава партии Николай Рыбаков. В отношении девяти членов партии возбуждено двенадцать уголовных дел, шесть человек лишены свободы. Было назначено 58 административных штрафов, в том числе 36 – за "дискредитацию армии". 29 человек подвергались задержаниям, у 34-х, а также в пяти региональных офисах были проведены обыски. У 13 членов партии и двух региональных организаций заблокированы социальные сети.

Проблемы у "Яблока" связаны с приближающимися выборами в Госдуму в 2026 году – Кремль не может позволить участие в них кандидатов с откровенно антивоенной позицией, считает политолог Аббас Галлямов:

– Реально есть страх, что за антивоенную партию проголосует слишком много людей. И если на выборах появятся антивоенный кандидат или партия, выборы превратятся в референдум по вопросу о том, хотим войны или мира. Поэтому принято стратегическое решение, что "Яблоко" не должно попасть в бюллетень. И подводится к этому соответствующая база: "Яблоко" – сборище иноагентов, нарушителей законодательства, клеветников на российскую армию. Почему Шлосберга не арестовывали так долго? До выборов было далеко. Яблочники не сильно вылезали с антивоенной позицией, протестов не устраивали. А тут всё, выборы приближаются, надо решать проблему.

Арест Шлосберга – часть большой кампании против "Яблока", соглашается политик Андрей Пивоваров:

– Явная цель стоит, чтобы не было не то что участия в выборах, а даже предвыборной кампании "Яблока". А может быть, мы увидим закрытие партии. Мы видим Круглова, который в СИЗО, видим Шлосберга, мы видим лишение возможности избираться у Рыбакова, Штанниковой. Так пытаются, видимо, заставить Григория Явлинского либо закрыть партию, либо вообще уйти с этих выборов. Я не знаю, какое решение он примет, но думаю, любое будет правильным. Удобно советовать отсюда, из уютного безопасного Берлина, а у человека сажают близких соратников и явно не остановятся.

"Их там нет"

62-летний Лев Шлосберг известен далеко за пределами родного Пскова. Он историк по образованию, журналист и бывший депутат. Долгие годы – бессменный лидер псковского "Яблока", но после получения статуса "иноагента" оставил посты в региональном отделении. Сегодня Шлосберг – заместитель председателя партии "Яблоко".

Впервые он был избран в Псковское областное собрание депутатов в 2011 году во главе списка партии. В 2012 году он жестко критиковал так называемый закон Димы Яковлева, ограничивающий усыновление российских детей иностранцами. "Этот закон людоедский, живодерский, бессовестный и подлый. И сегодня Псковскому собранию депутатов предложено присоединиться к этой подлости и подписаться под этой подлостью", – заявлял Шлосберг. Тогда видео его выступления просмотрели на Youtube почти 150 тыс. пользователей.

В 2014 году Шлосберг выступал против аннексии Крыма и политических репрессий. Тогда он был директором газеты "Псковская губерния". 25 августа 2014 года издание первым опубликовало фотографии могил российских военных, погибших в Донбассе, в то время как президент Владимир Путин утверждал, что "в Украине российских войск нет". Журналисты обнаружили на псковском кладбище две свежие могилы – военнослужащих-контрактников 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Одноверменно вышла серия статей об участии российской армии в военных действиях в Донбассе. После этого журналисты газеты стали получать угрозы, а на самого Шлосберга 29 августа напали трое неизвестных. Лев Шлосберг попал в больницу с черепно-мозговой травмой, временной амнезией, переломом носа, множественными ушибами.

"Я помню, как я, подходя к дому, сказал Жанне, что скоро буду дома. И дальше ничего не помню", – рассказывал политик в интервью Катерине Гордеевой.

"Буквально минут через 20 раздался звонок с его телефона, он стал говорить что-то малосвязное. Потом взял в руки трубку какой-то человек, и сказал, что на Льва напали", – вспоминала в интервью его жена Жанна.

Позже следствие отпустило подозреваемых в нападении.

– В Пскове все слышали от своих знакомых, что действительно десантников туда, в Украину, посылали. Но это было на уровне слухов. И псковских десантников действительно можно было выдать за донецких ополченцев, на что Кремль и рассчитывал. Но Шлосберг им помешал в этом. За что был избит, и впоследствии его лишили мандата, – рассказывает основательница антивоенного движения "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова.

Через год Шлосберга лишили депутатского мандата Псковского областного собрания под надуманным предлогом. Александра при этом присутствовала.

– И это, конечно, была безобразная сцена. Я помню, как депутат от "Единой России" Алексей Севастьянов кричал, что Шлосберг переступил через святое, рассказав миру о потерях России на войне в Украине. Он утверждал, что информацию о потерях Шлосберг получил из Госдепа. При этом, когда в перерыве журналисты спросили у него, несет ли Псковская дивизия потери в Украине, Севастьянов уверял, что солдаты погибают на учениях. А что это за учения, настолько убийственные, он не знает, поскольку не работает в министерстве обороны, – вспоминает Гармажапова.

Она считает, что сегодняшний арест Шлосберга – месть со стороны властей за то, что он первым подтвердил присутствие российских войск в Украине.

Уже через год после лишения мандата Лев Шлосберг снова был избран в областное собрание депутатов. Но в 2021 году его не допустили до выборов в Псковской области, обвинив в связях с Фондом борьбы с коррупцией.

Лев Шлосберг с первых дней войны открыто осуждает российское вторжение в Украину. Однако его высказывания далеко не всегда вписываются в антивоенную повестку российской оппозиции.

Особый резонанс вызвало интервью Шлосберга, данное осенью 2024 года Ксении Собчак. В нем он призывал к прекращению боевых действий и заявил, что Украина де-факто не является жертвой в российско-украинской войне, раз оказывает сопротивление.

"Тот, кто сопротивляется, не является жертвой. Жертва не сопротивляется. Жертва позволяет себя убить. Миф о том, что Украина остается жертвой, не соответствует историческим фактам. Если бы Украина была жертвой, Украины уже бы не было сейчас", – заявил политик, после чего подвергся резкой критике в Украине, а также со стороны многих российских оппозиционеров.

В ответ на эту критику Шлосберг заявил, что уехавшие из России политики и общественные деятели, такие как Гарри Каспаров, Сергей Пархоменко и Дмитрий Быков, "потеряли свой народ" и, "призывая к продолжению конфликта", являются сторонниками "партии чужой крови".

"Альфа и омега национальной политики – это уважение к своему народу, в каком бы состоянии ни находился сам народ и какое бы правительство (вплоть до самого людоедского) ни было у власти.

Ответственная оппозиция противостоит власти, но не народу. Политическому классу, но не обществу своей страны. Не соглашаясь с обществом, в том числе с большинством общества, критикуя его за ошибки, заблуждения и даже преступления, гражданский политик обязан продолжать говорить с народом, если считает себя представителем даже небольшой части этого народа", – заявил Шлосберг.

"Это решение сильного человека"

Сегодня Шлосберг – один из немногих известных российских политиков, кто, критикуя политику Кремля, отказывается уезжать из России. Об этом он сам неоднократно заявлял в своих интервью. По словам Жанны Шлосберг, позиция ее мужа не изменилась, несмотря на три уголовных дела за последний год. Она говорит, что ни разу не просила мужа уехать, уважая его взгляды.

Но 96-летний отец Шлосберга, по словам журналиста Камалягина, просил сына об отъезде.

– С самого начала Марк Наумович говорил: "Лёвка, уезжай, они тебя посадят". Своим отъездом Шлосберг бы отца не бросил, у него сестра остается в Пскове, – рассказывает Камалягин. – Но Лев в какой-то момент занял позицию, что уехавшие не могут политически влиять на российские процессы. И после этого он уже не мог уехать. Может быть, сейчас они хотят его, как Яшина, выпихнуть, чтобы он оказался с теми, на кого он сам наезжал. Если так случится, я буду доволен таким результатом – тем, что человек не будет сидеть.

Уехать из страны – трудное решение, тем более для политика, говорит Андрей Пивоваров:

– Для многих политиков нахождение в России принципиально важно, потому что твой голос внутри страны куда более значим и звучен, чем когда ты выступаешь из-за рубежа. С решением Шлосберга можно не соглашаться, но его стоит уважать. Это решение сильного человека. Нужно поддерживать его и демократические силы, которые остались в стране. А сейчас мы часто слышим снобизм, высокомерие от тех, кто уехал. Находясь в уютном тепле за границей, они требуют от россиян быть более радикальными. Я могу во многом не соглашаться со Шлосбергом, но, безусловно, это наш товарищ, наш единомышленник, который находится на острие борьбы.

Шлосберг может оказаться в списках на обмен политзаключенными, если такой обмен будет, считает Гармажапова. В августе прошлого года во время большого обмена на свободу вышли Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие.

– Я думаю, вероятность обмена есть. Но сейчас список политзаключенных настолько огромен и в нем так много разных людей, что тут обсуждать конкретные персоналии сложно, – говорит Гармажапова.

– Мы пытаемся сегодня дискутировать с европейскими политиками, добиваемся, чтобы включили пункты об обмене или освобождении политзаключенных в любые проекты мирных соглашений. И очень хочется верить, что это сработает, но пока таких признаков нет, – говорит Пивоваров. – Я с оптимизмом принял обращение, которое подготовил Дмитрий Муратов от имени нобелевских лауреатов. И, может быть, через Трампа, через США, удастся вставить этот пункт про обмен политзаключенных в соглашение. Будет ли это? Пока, если честно, я больше бы рассчитывал на какое-то политическое решение внутри страны. Все-таки Явлинский – человек с 40-летним опытом в политике, он способен говорить с Путиным напрямую. И я думаю, что вопрос освобождения Шлосберга может решиться вот таким образом.