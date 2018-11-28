Раненые украинцы арестованы. Кант, Хаски, Элджей и IC3PEAK прокляты

Доброе утро!

Сегодня десять областей Украины переходят на военное положение, в Грузии состоится второй тур президентских выборов, а в Константинополе, то есть в Стамбуле, Синод Вселенского патриарха примет формальное решение о предоставлении томоса Украинской православной церкви. Из уже случившегося главное вот:

Суд в Симферополе арестовал до 25 января 12 из 24 захваченных Россией украинских моряков. Троих раненых суд арестовал в Керчи. Оставшимся девяти морякам меру пресечения назначат сегодня. Всех обвиняют в незаконном пересечении границы (до шести лет лишения свободы).

В России массово отменяют концерты популярных среди молодежи музыкантов. Адвокат Павел Чиков говорит, что “черные списки” спускают в регионы из центрального аппарата ФСБ.

В Калининграде облили краской памятник Канту (он якобы предал Россию).

В храме Христа Спасителя создали Единое казачье общество. Атамана будет назначать Путин.

Арестованные военнопленные

В Симферополе в аннексированном Россией Крыму суд арестовал на два месяца 12 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы (срок по этой статье – до шести лет). Троих раненых моряков суд арестовал в Керчи; пока не ясно, куда их после этого отправили – обратно в больницу или уже в СИЗО. Представителям Украины встретиться с ними пока не удалось, здесь об этом рассказывает уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова. Оставшимся девяти морякам меру пресечения изберут, видимо, сегодня.

Некоторых захваченных по просьбе родственников защищают крымские адвокаты, в том числе Эдем Семедляев, который ведет дела крымских татар. Его подзащитный Олег Мельничук рассказал, что украинские суда, планировавшие пройти через Керченский пролив, вышли к точке, откуда их должен был повести керченский лоцман, но он так и не появился – они развернулись и пошли обратно в сторону Одессы, но тут их начали преследовать российские суда. (Как по правилам осуществляется судоходство в Керченском проливе, объясняется в конце этого текста).

Украина считает захваченных моряков военнопленными – соответственно, их нельзя судить. Киев обратился за помощью к Красному Кресту. Среди задержанных, признал глава СБУ Василий Грицак, есть сотрудники Службы безопасности Украины. Адвокаты передают захваченным морякам письмо поддержки от главнокомандующего ВМС Украины.

Украина ввела ограничения для россиян на КПП с аннексированным Крымом; за сутки украинские пограничники в аэропортах по разным причинам не пропустили в страну около 80 россиян. Президент Украины сказал в телеинтервью, что не смог связаться с Путиным по телефону после захвата моряков в воскресенье. “Потому что ситуация не нуждается в умиротворении”, – объяснил пресс-секретарь Путина Песков.

Евросоюз в декабре может рассмотреть ужесточение санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе (сказала любимая невеста Путина, глава МИД Австрии Карин Кнайсль); в Конгрессе США тоже не исключают введения новых санкций. Президент США в интервью Washington Post повторил, что ему “не нравится эта агрессия” и допустил, что может отменить встречу с Путиным в Аргентине, уже анонсированную Белым домом.

Проявления активной культурной политики

В России за день отменили клубные концерты сразу трех музыкантов и групп – освобожденного из-под ареста рэпера Хаски, рэпера Элджея и дуэта IC3PEAK, повинных в том, что сочинили такое двустишие: "Выхожу на улицу гладить кота, а его переезжает тачка мента"). Адвокат “Агоры” Павел Чиков утверждает, что “черные списки” музыкантов спускают в регионы из центрального аппарата ФСБ.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, отбывающий 20 лет в России, под разными предлогами не получает в колонии “Новую газету”, на которую подписан.

В одном из российских учебников по “литературному чтению” для 4 класса есть задание: "Представьте себе, что вы ждете отца с фронта. Напишите ему письмо". Родителям оно почему-то не нравится.

В Калининграде облили краской могилу Канта и памятник философу. В листовках, обращенных к студентам Балтийского федерального университета им. Канта, говорилось: “Кант предал Русскую Землю, которая приняла его, – так откажитесь от его поганого имени! Позор Канту! Слава Руси!” (Во время Семилетней войны с января 1758 года по июль 1762-го Восточная Пруссия входила в состав Российской империи. Население, в том числе и Канта, заставили присягнуть Елизавете Петровне. Когда Е.П. умерла, Петр III заключил мир с Пруссией и отказался от всех занятых Россией прусских территорий. По мысли нынешних патриотов, Канту, вероятно, следовало переехать в Петербург, но он, поганец, остался верен себе, а не России.)

Чтобы впредь таких “предательств” было меньше, в России создано Единое казачье общество. Атаман будет назначаться указом Путина В.В.

Путин В.В. вручил государственные награды выдающимся гражданам России – Алишеру Усманову, его жене, Роману Ротенбергу, главе “Боевого братства” Борису Громову и почему-то Леониду-хоп-хэй-лай-ла-лэй-Агутину. Борису Гребенщикову на 65-летие достались стандартные “миллионы людей”.

О том, как развивается дело Серебренникова, хороший репортаж тут.

Суды, следствия, приговоры

В Беларуси казнили осужденного за убийство шести человек. Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяют смертную казнь.

Журналист Олег Кашин опубликовал полное видео допроса Данилы Веселова, в ходе которого тот рассказывает о заказчике избиения Кашина Андрее Турчаке, ныне главе Генсовета “Единой России”. Впоследствии Веселов, видимо, отказался от своих показаний.

В Германии выходцу из России, который устроил взрыв у автобуса "Боруссии", дали 14 лет тюрьмы.

В США спецпрокурор Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в нарушении сделки со следствием и даче ложных показаний. Британская Guardian, ссылаясь на свои источники, утверждает, что Манафорт несколько раз встречался с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем (Wikileaks выложил в интернет похищенную переписку демократов). В Wikileaks предложили газете поспорить “на миллион долларов и голову главного редактора”, что это не так.

Ингушский оппозиционер, некогда председатель регионального отделения партии ПАРНАС, получил два года 11 месяцев за “разжигание ненависти” к Юнус-Беку Евкурову.

Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках и преследованиях геев в Чечне, уехал из России из-за угроз. Зато ЕСПЧ признал незаконными отказы российских властей согласовать гей-парады.

В Кемерове на трое суток арестован координатор штаба Навального – публичная демонстрация нацистской символики (по ссылке – прекрасная фабула обвинения).

Прочее в одном предложении

Джек Ма, основатель Alibaba и миллиардер, оказался членом компартии Китая (одно другому не противоречит); социологи зафиксировали рост антисемитизма в Европе (евреи сами виноваты); Фонд Сороса уходит из Турции под давлением властей (он якобы финансировал военный переворот 2016 года, якобы организованный Гюленом); Губка Боб лишился своего создателя (в США на 57-м году жизни умер Стивен Хилленберг).

Шесть ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок