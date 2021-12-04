Следственный комитет России против Моргенштерна. Рэперу Элджею назначили штраф по статье о пропаганде наркотиков. Российский шоу-бизнес – новое поле для зачистки инакомыслия.

Новый штамм "Омикрон" – малоизученный, но самый заразный. Антиковидные меры ужесточаются. Пока без паники. Эксперты не рассматривают катастрофический сценарий развития мировой экономики.

Кремль продолжает выдавливать российскую оппозицию за рубеж. Четвертая волна русской эмиграции собирается в Вильнюсе на 11 Форуме свободной России. Россия нуждается в переменах, но без Путина.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с музыкантом Алексеем Кортневым, бывшим вице-премьером российского правительства Альфредом Кохом, экономистом Сергеем Алексашенко, политиком Геннадием Гудковым, политологами Марией Снеговой и Александром Морозовым.

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