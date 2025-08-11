Пустые витрины. Почему в России отменили форум "Армия-2025"

Российское Минобороны впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину решило не устраивать военный форум "Армия", который с 2015 года проходил в Парке "Патриот" в подмосковной Кубинке и был призван показать новинки российского военно-промышленного комплекса. Во время мероприятия подписывались контракты на поставки техники, в том числе экспортные. Судя по всему, форум не пройдет и в следующем году: согласно распоряжению правительства, очередная выставка запланирована только на 2027 год.

Представители российского военного ведомства не объяснили решение отменить форум. В соцсетях считают, что российским властям попросту нечего представить партнерам – в последние годы ассортимент форума действительно становился все скуднее. Другие комментаторы предполагают, что причина может скрываться в угрозе атаки украинских дронов или в том, что новый министр обороны Андрей Белоусов просто не хочет вкладываться в проект бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Что такое форум "Армия"?

Впервые выставка была анонсирована российским Минобороны в августе 2014 года. Необходимость в ее создании объяснялась в том числе западными санкциями из-за аннексии Крыма и невозможностью для России участвовать в похожих западных военных форумах.

Первый форум состоялся в июне 2015 года, на церемонии открытия присутствовал Владимир Путин. "Армия-2015" собрала 828 предприятий и организаций, которые представили около 7 тысяч выставочных образцов. За три дня ее посетили больше 200 тысяч человек, на выставке были подписаны контракты на поставки вооружений в другие страны: например, вертолетов Ми-8МТВ-4 в Беларусь. Организация первой "Армии" оказалась "полнейшим бардаком", вспоминает участник мероприятия.

"Толпы зрителей, совершенно обезумевшие устроители, нестыковки – в общем, мы уезжали с полным впечатлением, что да, она, наша родная армия", – писал автор заметки о мероприятии на сайте "Военное обозрение".

Постепенно форум становился дольше, а его посещало все больше людей: в 2017 году за пять дней на выставке побывали 700 тысяч человек. На "Армии" в том году были также заключены контракты на 170 млрд рублей: на 30 больше, чем в 2016-м.

В 2018 году количество посетителей выросло до миллиона человек, но общая сумма заключенных контрактов упала до 130 миллиардов. При этом, как отмечает автор статьи "Военного обозрения", новинок становилось все меньше, а содержание выставки уже на тот момент было таким же, как и годами ранее. "Павильоны в корпусах стояли пустые, показы ничем не отличались от предыдущего года. "Армия" реально начала буксовать", – писало издание.

Проблема с нехваткой техники для показа ярче всего проявила себя в 2021 году, когда на форум отправили "неподготовленный для полетов и спешно введенный в эксплуатацию" транспортный самолёт Ил-112В. В итоге один из двигателей самолёта загорелся при заходе на посадку, его начало кренить, "Ил" окончательно перевернулся в воздухе и рухнул на землю, после чего взорвался. Все три члена экипажа, включая Героя России, Заслуженного летчика-испытателя Николая Куимова, погибли.

В том же году на форуме показали "танковый балет": пара танцевала на танке с белорусским флагом, пока вокруг них ездили другие танки.

При этом "на бумаге" никаких проблем с выставкой не было: количество участниковпревысило 1,4 тысячи, а образцов различной продукции и технологий достигло 28 тысяч (в 2015 году это цифра составляла 7 тысяч). Общая сумма заключенных контрактов составила 500 миллиардов рублей, но посетили выставку всего 600 тысяч человек.

Ситуация с посещаемостью кардинально поменялась год спустя. Первую "Армию" после начала полномасштабного вторжения в Украину, если верить официальным данным, можно считать самой посещаемой за всю историю: на выставку за неделю пришли почти два миллиона человек, а сумма заключенных контрактов составила 525 млрд рублей.

В 2023 году последний для Сергея Шойгу в должности министра форум состоялся в таком же формате, как и прежде. На нем, например, была представлена колесная САУ "Мальва" – аналог гусеничной гаубицы "Мста". "Мальва" действительно была замечена на фронте, а несколько единиц уже были уничтожены, но, как отмечали в разговоре с Радио Свобода аналитики Conflict Intelligence Team, ее серийное производство по состоянию на 2025 год находится на раннем этапе и вряд ли превышает несколько десятков единиц в год.

В 2024 году "Армию", первую для нового министра обороны Андрея Белоусова, закрыли для свободного посещения зрителей: выставка длилась всего три дня, а попасть на нее могли только представители военно-промышленного комплекса, эксперты и представители других стран, а также посетители по бизнес-билетам. На полигоне Алабино не показывали технику в движении, была отменена авиационная часть форума на аэродроме в Кубинке. Представитель Минобороны сообщил, что формат форума был "не сокращен, а оптимизирован и обновлен".

Количество представленных образцов вооружения на форуме при этом осталось прежним: 28 тысяч единиц. Там был представлен, например, гусеничный вездеход "Пластун" на базе "Жигулей", о котором ранее писало в своем расследовании Радио Свобода. Единичные экземпляры "Пластуна" даже добрались до фронта, писал российский Z-блогер Сладков. "Думаю в эту войну мы их не дождемся, не делают их и не собираются", – писал он.

Форум в Кубинке нередко обвиняли в создании "красивой картинки", которая мало приближена к реальности, а стоявшие на выставке экспериментальные образцы техники, представляемые как "“оружие, способное изменить ход войны", в итоге либо вообще не добирались до фронта, либо поставлялись в ограниченных количествах и не имели серьезного влияния на ход боевых действий.

Наконец, в 2025 году форум и вовсе отменили, хотя объявление о датах его проведения до сих пор можно найти на сайте выставки. Еще пару месяцев назад публиковались и новости о вооружении, которое будет представлено на ней: например, гендиректор компании "Элтех-Юг" рассказывал агентству ТАСС, что на форуме "Армия-2025" будет представлен детектор ПТ-03 "Птицелов", способный выявлять украинские оптоволоконные дроны.

Нечего показывать? Почему мог быть отменен форум

Аналитики расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) в разговоре с Радио Свобода называют несколько возможных причин отмены форума в этом и следующем годах. Первая – угроза ударов украинских дронов. Украинские беспилотники этим летом все активнее наносят удары по российским нефтегазовым, военным и логистическим объектам, находящихся в том числе гораздо дальше подмосковной Кубинки (хотя в Московской области, как недавно рассказывало Радио Свобода, российские военные построили сразу несколько "колец ПВО").

Во-вторых, отмечают в CIT, необходимость в подобных выставках снизилась: для внутренней пропаганды достаточно поступающих кадров с фронта, а ресурсы для экспорта в данный момент ограничены. Согласно подсчетам эксперта по оборонной политике Павла Лузина, после начала "СВО" экспорт российского оружия резко упал. Если в 2021 году выручка от продажи вооружения за рубеж составила 14,6 млрд долларов, то в 2022 году - 8 млрд долларов, в 2023 – 3, а в 2024 – 1 миллиард.

Известно, что из-за войны Россия также испытывает проблемы с выполнением уже заключенных контрактов: Индия до сих пор не получила все заказанные комплексы ПВО "С-400", хотя финальные поставки были запланированы на начало 2024 года.

На форумах "Армия" также подписывались контракты с оборонным сектором на сотни миллиардов рублей, но, вероятнее всего, условия и детали контрактов обговаривались заранее, а выставка была лишь формальной площадкой для их подписания, поэтому в этом смысле российский оборонный сектор ничего не потерял.

Z-блогер Борис Рожин тоже считает, что российские власти, отменив выставку, исходили из соображений безопасности, а также из-за высоких расходов на проведение мероприятия. По мнению Рожина, при новом министре обороны Андрее Белоусове к форуму относились "достаточно прохладно". Если в первые годы существования "Армии" ее цели (показ достижений РФ в военной сфере, создание платформы для заключения контрактов и привлечения внимания населения к военным технологиям) действительно выполнялись, то постепенно форум стал инструментом пиара для Минобороны России в целом и министра Шойгу в частности, пишет российский военный журналист и многолетний участник этих выставок Роман Скоморохов.

"Все эти "Буревестники", "Посейдоны" (многолетние амбициозные проекты России, пока так и не вставшие на вооружение, испытания которых неоднократно проваливались – прим. РС) и прочие "не имеющие аналогов в мире" изобретения, благодаря которым Россия сможет повергнуть в прах любого противника. Мы верили в то, что тысяча "Армат" (новейшие российские танки, которые регулярно показывались на российских парадах, но ни разу не применялись на поле боя, – прим. РС) катком пройдут по Европе, если будет надо. В общем, стоит признать, что на ежегодных форумах, которые влетали стране в миллиарды, демонстрировалась совсем не та армия, которая сейчас действует на фронте", – жалуется Скоморохов.