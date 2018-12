Тупой как дрова

Добрый день!

На съезде правящей в Германии партии Христианско-демократический союз избрали преемницу Ангелы Меркель на посту главы партии. Преемницу зовут Аннегрет Крамп-Карренбауэр, и пока вы пытаетесь запомнить это имя, почитайте другие новости:

В России заблокирован сайт Алексея Навального, посвященный “умному голосованию”, и сайт “МБХ-медиа”, спонсируемый Михаилом Ходорковским.

Суд сократил 25-дневный арест 77-летнего Льва Пономарева до 16-дневного.

Литва ввела санкции в связи с захватом украинских моряков российскими пограничниками.

В Париже в связи с акциями “желтых жилетов” на выходные закрыты многие достопримечательности.

Не поминай имени Господа твоего всуе

На XVI съезде партии “Единая Россия”, проходящем в Московской области у станции метро “Мякинино”, делегаты приняли семь обязательных к исполнению заповедей, третья из которых, например, предписывает быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России.

Путин тем временем утвердил определение российской нации в обновленной “Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года”: представитель российской нации должен быть гражданином РФ и обладать “общероссийской гражданской идентичностью”, и ею обладают, по подсчетам путинских социологов, лишь 84% граждан.

Что будут делать с 16% отщепенцев, пока не объявлено, но на основании нижеследующего можно сделать некоторые предположения:

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт издания "МБХ медиа", принадлежащего Михаилу Ходорковскому.

Роскомнадзор заблокировал сайт нового предвыборного проекта Алексея Навального "Умное голосование" (2019.vote), сославшись на нарушение законодательства о персональных данных.

Продлен домашний арест двум девушкам, обвиняемым по делу “Нового величия”.

Суд сократил 25-дневный арест 77-летнему правозащитнику Льву Пономареву до 16-дневного. Он написал пост с призывом прийти на митинг в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия”.

Сопредседатель незарегистрированной партии “Другая Россия” Александр Аверин получил три года колонии по обвинению в покушении на контрабанду оружия. В “Другой России” утверждают, что оружие ему подбросили. Аверина задержали на российско-украинской границе в районе контролируемой пророссийскими сепаратистами Луганской области.

Нет желания отхватить кусок Украины

Президент Казахстана в интервью "России 24" сказал, что у Путина "нет желания отхватить кусок Украины", потому что у России и без того большая территория.

Изнутри Украины так не кажется. Областной совет Иваново-Франковской области запретил публичную демонстрации российских фильмов и музыки до “полного прекращения оккупации территории Украины”.

Литва ввела дополнительные санкции в отношении России в связи с захватом украинских моряков в Керченском проливе; спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не исключил, что в связи с этим Россию отключат от SWIFT, и призвал освободить моряков до Рождества или Нового года. Раненых украинских военных посетила в больнице “Матросской тишины” российский омбудсмен Москалькова. Сказала, что все у них хорошо.

В аннексированном Крыму за пост в фейсбуке на пять суток арестован адвокат Эмиль Курбединов.

А Первый канал извинился за то, что показал в эфире белоруса в роли разочарованного участника Майдана. Так получилось.

Армянское

В Армении вспоминают жертв катастрофического землетрясения 1988 года, жертвами которого стали 25 тысяч человек. Посмотрите фотографии и почитайте удивительную историю Эммы Акопян, которая неделю пролежала под завалами с грудным ребенком, пока их не обнаружили спасатели.

И есть еще одна армянская новость: арестован бывший президент Роберт Кочарян. Его обвиняют в свержении конституционного строя – в марте 2008 года власти Армении подавили уличные протесты в республике, в результате чего погибли по меньшей мере восемь человек.

Тем временем в Америке

Президент США объявил, что назначит генпрокурором Уильяма Барра, который уже был генпрокурором при Джордже Буше-старшем и критиковал расследование спецпрокурора Мюллера. Постоянным представителем США в ООН станет Хизер Науэрт (она же Нойерт, если читать по немецкими правилам) – пресс-секретарь Белого дома и бывшая ведущая Fox News, любимого телеканала Трампа.

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал в телеинтервью о своих ценностных расхождениях с Трампом, и в ответ ему прилетел президентский твит, в котором Тиллерсон назван тупым как дрова (переведем это так) и адски ленивым, dumb as a rock and lazy as hell.

Госдеп под руководством Майка Помпео объявил о непричастности повстанцев к химической атаке в Алеппо 24 ноября.

Нефть и топливо

Страны ОПЕК и Россия договорились сократить добычу нефти (которая сразу же подорожала на два доллара за баррель).

В Париже в выходные закрыты достопримечательности и магазины из-за новых протестов против повышения тарифов на топливо. Что там происходит, подробно рассказывается здесь.

Много ссылок

Словесность. Разговор с переводчиком и писателем Романом Шмараковым – он уже много лет переводит позднеантичных и средневековых латинских авторов, имен которых часто не знают даже филологи. Или ленивое чтение – ответы на не самые очевидные вопросы, касающиеся “Анны Карениной”.

Художества. К открытию выставки “Арлекины Серебряного века” (Сомов, Сапунова и Судейкин) в Третьяковке Татьяна Сохарева вспоминает роли итальянских масок в литературе, театре и изобразительном искусстве Серебряного века. Или отрывок из книги Карло Гинзбурга о Пьеро делла Франческа, только что вышедшей в НЛО.

Общественное. Новый выпуск журнала InLiberty посвящен обсуждению возможностей низовой модернизации: существует гипотеза, что в то время как политическая система России развивается в направлении более жесткого авторитаризма, общество движется ровно в обратную сторону. Так ли это? Статьи российских социологов и обществоведов плюс интересный текст Дэниела Трейсмана о диктатуре Франко. Или истории россиян, жизнь которых круто изменили 90-е годы – отрывок из сборника “Музей 90-х: Территория свободы”.

Пиво и музыка. Разговор с пивоваром и технологом Русланом Шишминцевым о том, как новые российские стандарты пивоварения скажутся на вкусе и качестве пива. Или интервью с композитором Тристаном Мюраей, одним из основателей спектральной техники.

