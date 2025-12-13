"Сказали действовать по беспределу". Почему силовики преследуют родных Александра Шестуна

3 декабря бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун попытался покончить с собой в ИК-6 строгого режима в городе Бежецке, узнав о том, что его пожилую мать выселили из дома на улицу.

Об этом он сообщил в своем письмо на волю, надеясь, что публикация этого письма поможет его матери.

"Мою 89-летнюю маму Семенову Зою Михайловну с 90-летним мужем Виктором Петровичем 19 ноября 2025 года судебные приставы… выселили из единственного жилья на улицу, не предоставив хотя бы комнату в коммуналке. Тут же врезали новый замок на входную дверь. Ее дом в Серпухове конфисковали в рамках моего уголовного дела, как и все имущество у 23-х знакомых и родственников.

Моих несовершеннолетних детей выселили, как всех остальных раскулаченных, более двух лет назад, а Зоя Михайловна (мама) забаррикадировалась в жилище, пренебрегая угрозами возбуждения уголовного дела и списания пенсии: "Дайте мне умереть в своем доме!" Перенесла обширный инсульт, но выжила назло властям.

Всё это время граждане в погонах кружили как коршуны: забирались в мамин дом ночью для обыска, не пускали врачей скорой помощи, держали несколько часов в отделе ФСБ на допросе, хотя она воспользовалась правом не давать показания, изматывали визитами, бряцая оружием.

Наконец их терпение лопнуло. Генпрокуратура вынесла постановление о немедленном выселении стариков по жалобе Росимущества, которое ранее не удосужилось выставить на продажу более просторный и дорогой дом, где родилось четверо моих детей.

Без охраны коттедж разграбили мародёры, теперь он не представляет ценности, а кое-какие иные объекты и вовсе сгорели.

Зоя Михайловна своевременно оплачивала коммунальные платежи, содержала свой дом в порядке, предлагала взять его в аренду, живут же люди в неприватизированных квартирах. Но правителям главное побольше наказать непослушных для всеобщей острастки. Теперь мама вынуждена скитаться с мужем и собакой, а на отнятом участке был плодовый сад, огород, теплица. Преодолевая немощь, они сажали, пололи, поливали, собирали урожай и консервировали на зиму запасы в погреб.

Закончить жизнь в чужом углу — печальная участь.

Узнав эту жуткую новость, я от безысходности плакал как ребенок…"

Письмо Александра Шестуна из колонии строгого режима, где он отбывает 15-летний срок.

Иски Росимущества о выселении из двух домов в Серпухове семьи бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна были удовлетворены судом в ноябре 2022 года.

В одном из домов жили жена Шестуна Юлия с двумя детьми 2008 и 2014 годов рождения, в другом – его мать Зоя Шестун с мужем.

"Самая святая женщина"

Зоя Шестун, мать Александра Шестуна, прожила нелегкую жизнь. Работала вместе с первым мужем на военном Радиотехническом заводе (РТЗ) и заочно училась в институте – на консультации и экзамены ездила на электричке в Москву. Чтобы успеть вовремя, надо было вставать в 4 утра. Жили на съемной квартире с промерзающим полом. Там же воспитывали двоих сыновей. Зарплат двух инженеров ни на что не хватало. "Это было очень трудное время, и сейчас мне той молодости – не надо", – рассказала Зоя Шестун в интервью местной газете в 2015 году. Для своих сыновей они с мужем всегда делали все возможное и воспитывали их в любви.

Она пережила двух мужей. Ее третий муж Виктор Черногоров – бывший мастер спорта, на пенсии занялся домом и огородом. Вернее, занимался – до того, как и дом, и огород у них отобрали. А еще раньше у них отобрали машину. С тех пор 89-летняя Зоя Михайловна и 90-летний Виктор Петрович продукты из магазина возят на тележке.

Когда Александра Шестуна арестовали, у них дома был многочасовой обыск. Зоя Шестун не верила в виновность сына, защищала его, обращалась к Путину с просьбой помочь освободить его из СИЗО. "Вы знаете, Владимир Владимирович, жизнь – бумеранг. Зло всегда возвращается, как, впрочем, и добро… Я знаю: те, кто сейчас преследует моего сына, рано или поздно понесут наказание", – говорила она.

Александр Шестун сейчас сравнивает ее поведение с поведением матери Михаила Ходорковского Марины Филипповны, когда ее сын был в за решеткой. "Ни единого плохого слова против мучителей Михаила не было слышно от этой великой матери. Зоя Михайловна так же терпеливо переносит репрессии… молится за бравых правоохранителей и даже за тех, кто забрался под утро к ней в дом для обыска, взломав дверь и ворота, а потом 8 часов не пускал к ней скорую, после чего еще держали до ночи в здании ФСБ на допросе".



В день ее 85-летия, 27 декабря 2021 года, Александр Шестун написал, что для него с братом она – "самая святая женщина на планете". "Одного прошу: дождись меня, мама!" – написал он из тюрьмы.

Ключевой свидетель

Александр Шестун в течение 15 лет был успешным главой района. Но в июне 2018 года его задержали по обвинению в мошенничестве. За несколько месяцев до ареста он опубликовал видеообращение к президенту России Путину, где рассказал, что его принуждают уйти в отставку под угрозой конфискации дома и уголовного преследования, и что за этим стоит губернатор Московской области Андрей Воробьев, которому он "перешел дорогу". В качестве доказательства Шестун обнародовал запись разговора с начальником управления администрации президента Андреем Яриным и генералом ФСБ, начальником управления "К" Иваном Ткачевым, который шантажировал его и угрожал "катком" уголовных дел, если он не уйдет в отставку.

В одном из интервью Шестун вспоминал: "Они все сказали: пиши заявление об уходе по собственному желанию, а то тебя посадим. Суды под нами, прокурор под нами. В итоге я заявление писать не стал, я записал их на диктофон и сказал: пожалуйста, сажайте, а я сделаю обращение к президенту". Но обращение не помогло.

В декабре 2020 года Шестуна приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности в течение 8 лет. Он был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки в особо крупном размере, незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, экс-глава Серпуховского района Подмосковья передал участки земли под строительство торговых центров в обход закона и по заниженной стоимости. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причиненного ущерба 64,5 млн рублей.

В апреле 2021 года в его отношении возбудили новое уголовное дело об угрозах судье Татьяне Юферовой, осудившей его на 15 лет. И добавили еще шесть месяцев колонии.

В октябре 2024 года срок Шестуну увеличили до 17 лет: суд признал его виновным по новому уголовному делу о причинении насилия, неопасного для здоровья, сотруднику ФСИН, которого Шестун, по версии следствия, дважды ударил стулом. Защита предоставила результаты экспертизы, выявившей признаки монтажа в видеозаписи, легшей в основу уголовного дела, но суд эту экспертизу проигнорировал.

Шестун так и не признал вину, он считает свое дело политически мотивированным. Во время пребывания СИЗО он неоднократно жаловался на пытки и издевательства, в знак протеста несколько раз объявлял голодовки. В мае 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить ему 4400 евро компенсации за решения российских судов, связанных с избранием ему меры пресечения. 21 мая 2021 ПЦ "Мемориал" признал Александра Шестуна политзаключённым, отметив, что ряд показаний свидетелей был дан под давлением, было нарушено право Шестуна на справедливый суд.

"Не всегда вел себя правильно"

Один из юристов, знакомых с делом Александра Шестуна (фамилию которого мы не называем в целях его безопасности) говорит, что с точки зрения закона, никакого мошенничества и отмывания денежных средств в действия Шестуна нет.

– Возьмём четыре участка, передачу которых, кстати, не он подписал, а некий Соколов, но якобы по указанию Шестуна. Арбитражные суды признали эти сделки законными. И проверка за много лет до этого тоже решила, что участки переданы правомерно. А потом резко повернули в обратную сторону, и все вдруг неправомерно оказалось. Ну, хорошо – так верните их назад и всё, ущерба никакого нет – вот они, участки, их же никто не унёс. Отмывание вообще просто подтянули, он там и деньги не вкладывал, и не получал ничего с этой продажи, – говорит адвокат.

По версии следствия, Александр Шестун вместе с предпринимателями Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно приобрели в Серпуховском районе четыре земельных участка площадью в 10 гектаров, причинив бюджету ущерба более чем на 64,5 миллиона рублей, а в 2011 году они их легализовали путем продажи за 160 миллионов рублей.



По версии защиты, в 2005 году эти участки были взяты в аренду с целью строительства торгового центра. Но из-за кризиса 2008 года арендаторы не смогли завершить строительство. За 9 лет следователями СУ СК РФ по Московской области десять раз проводилась проверка законности выделения участков, и каждый раз оно признавалось законным.

Все имущество Шестуна, якобы приобретенное на средства, нажитые преступным путём, решением подмосковного Красногорского суда было передано в пользу государства. При этом в рамках первого уголовного дела по иску Генпрокуратуры России имущество было изъято у 18 физических и 21 юридических лиц, признанных аффилированными с Шестуном. Защита назвала такое решение "экспроприацией" и направила жалобы в Европейский суд по правам человека.

– Шестун долгое время занимался бизнесом, возглавлял Союз предпринимателей Серпуховского района, имел много знакомых, которым помогал открывать бизнес, – поясняет адвокат. – Но у них забрали имущество, сказав, что это аффилированные структуры. Но это ничем не подтверждается. То есть просто по беспределу раздели человека и окружающих. А представили так, что это фирмы, аффилированные с ним лично, якобы они им созданы, ему платят, просто переоформлены на других лиц, хотя это никак не доказано. И квартиру, и машины, которые забрали у Шестуна, он купил на деньги, заработанные предпринимательством, до того, как стал главой района. Почему их тоже забрали?

В числе прочего забрали парк "Дракино", где Шестун с помощью знакомых бизнесменов обустроил карьер с чистой водой из Оки и пляжем, гостиницы, лес с дорожками и детскими площадками, квадроциклами, лошадями, зоопарком.

Адвокат считает дело Шестуна политическим. Одной из главных причин, по его мнению, явились споры с властью по поводу мусорного полигона. Еще до ареста Шестун обратился к Путину, рассказав, что ФСБ и администрация Московской области принуждают его уйти в отставку и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и разрешит акции протеста местных жителей.

Срок эксплуатации этого полигона заканчивался в конце 2018 года, но его продлили еще на 10 лет. Митинговать против мусорных полигонов в Подмосковье начали в Волоколамске, где из-за выброса свалочного газа на свалке "Ядрово" отравились десятки детей. 14 апреля митинги прошли уже более чем в десяти районах Московской области. Александр Шестун выступил за проведение митинга в Серпуховском районе. Его участники потребовали отставки губернатора Воробьева, а один из организаторов назвал Шестуна "символом сопротивления" для всего муниципального сообщества Московской области. Сам Шестун вспоминал, что ему звонили и угрожали посадить, если он согласует митинг, "угрожали областным ФСБ, областным ГУВД", говорил он.

По словам адвоката, Шестун много сделал для Серпуховского района, был там очень популярен, и, возможно, поэтому "решил, что ему многое позволено".

– Он играл в своем парке "Дракино" в волейбол с Патрушевым-старшим, общался с Рамзаном Кадыровым и поэтому думал, что ему многое позволено. Но ему просто сказали, что нет – и в результате его смяли. Ну, и плюс, я думаю, сказалось и то, что он написал заявление о том, что давал взятки сотрудникам ФСБ – за покровительство.

Тесные отношения с сотрудниками ФСБ завязались у Шестуна, когда он был под госзащитой как ключевой свидетель по "Игорному делу".

Дело "О подмосковных казино" было открыто в 2011 году против 12 высокопоставленных сотрудников прокуратуры и МВД, обвинявшихся в организации подпольных игорных заведений и связях с организованной преступностью. Во время следствия они провели около года в СИЗО. Значительную роль в этом деле играло противостояние ведомств – прокуратуры и МВД.

– Шестун тогда сообщал следствию информацию о прокурорах-взяточниках и находился под госзащитой сотрудников ФСБ. В это время он организовывал отдых им и их семьям, всё за свой счёт, дарил им дорогие подарки. Говорил, что на день ЧК в декабре каждый раз пакетами таскал им дорогие мобильники и другую технику, а начальнику даже подарил ордена отца. Но потом некоторые из них давали информацию уже против него. Он слишком плотно вошел в среду сотрудников ФСБ – и посчитал, что он там свой и может поступать, как хочет. Это ему вышло боком, – говорит адвокат.

"И прокурорские ему, наверное, мстят, и ФСБ"

Атаку на мать Шестуна, адвокат объясняет местью и "показательным наказанием".

– И прокурорские ему, наверное, мстят, и ФСБ. Теперь они решили все отнять и у его родственников. У мамы Шестуна был отдельный дом, никак не связанный с жильём самого Шестуна, его супруги либо детей. Мама жила отдельно в этом доме, в том же районе. В таких делах изымается имущество, приобретенное преступным путем. Но в деле нет доказательств, что дом, где жили Шестуны с детьми, и дом, где жила его мама, были куплены на преступные деньги либо получены преступным путём. То есть ему не только дали 15 лет, но ещё и забрали имущество у родных, друзей, чтобы поддержку никто не оказывал. Раздеть, наказать, чтобы другим не повадно было – действовали по этому принципу.

Летом 2019 года Александр Шестун и его жена Юлия, с которой у него четверо общих детей, обвенчались в московском СИЗО "Матросская тишина". А в октябре 2023 Александр сообщил о предстоящем разводе: "В нашей семье произошли серьёзные изменения. Жена Юлия решила идти дальше и самостоятельно строить свою личную жизнь. Я благодарен ей за 5 пять лет отважной борьбы за моё освобождение, за наших прекрасных детей. В памяти навсегда останутся 25 лет нашей счастливой семейной жизни".

Старшие дети Александра и Юлии, Иван и Мария, живут самостоятельно, младшие, Гриша и Матвей, еще школьники. Когда дом конфисковали, Юлия с младшими детьми уехала из Серпухова. Адвокат считает развод Шестунов вынужденным.

– Ей, как она сказала, стало негде жить. И она вынуждена была к кому-то уйти. Раньше Юлия ему помогала, теперь самая активная – его дочь Мария, она за него больше всех переживает и больше всех действует. Группа поддержки у неё очень большая, но никто не знает, к кому обратиться, письма все игнорируются. А Мария ещё находит какие-то ходы через своих знакомых, ещё старается что-то писать. Но когда "сторожок" поставлен, там уже закон не действует: если сказали действовать по беспределу, то никто пересматривать не будет. Разрушили семью, разорили – это был мстительный налёт, прежде всего.