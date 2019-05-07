Доброе утро!

Жизнь продолжается: в российскую Госдуму внесли законопроект о частичном погашении ипотеки (в размере 450 тысяч рублей) при рождении третьего ребенка. Новостей, правда, больше о погибших:

Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после катастрофы SSJ 100.

Авиакомпания Boeing знала о неисправности модели 737 MAX за год до крушения лайнера в Индонезии.

По данным ООН, миллион видов растений и животных на Земле находятся под угрозой исчезновения.

После катастрофы

Московский аэропорт Шереметьево, где в воскресенье вечером при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек, возобновил работу в штатном режиме. Оба черных ящика переданы МАК, предварительные выводы комитет сделает в течение 30 дней. В версиях, названных российским Следственным комитетом, перечислено все, из-за чего вообще может случиться авиакатастрофа.

Надежность самолета SSJ 100 многими ставится под сомнение, однако российский Минтранс пока не нашел оснований для приостановки полетов этих лайнеров. Вот мнение о самолете бывшего летчика, специалиста по авиабезопасности Александра Романова.

Пилоты самолета, принявшие решение о возвращении в Москву, выжили. Здесь их действия анализирует заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Из членов экипажа погиб бортпроводник Максим Моисеев, помогавший пассажирам в хвосте самолета. Действия стюардов здесь комментирует бортпроводница Ирина Иерусалимская, проработавшая в “Аэрофлоте” 28 лет. Марина Ситникова, выбравшаяся из горящего самолета, говорит, что ее спасла именно стюардесса.

Списка погибших до сих пор нет: есть список выживших из 33 человек и список пассажиров из 73-х фамилий.

Странности реакции “Аэрофлота” и российских медиа на катастрофу описаны тут. Аномалии в комментариях аэрофлотовского инстаграма – вторая по популярности тема обсуждений в сети после ручной клади, которую якобы пытались доставать люди с первых рядов, тем самым затруднив эвакуацию сидевших в хвосте (эта тема таинственным образом возникла в сообщении “Интерфакса” даже раньше, чем появились окончательные данные о жертвах).

И о другой авиакатастрофе, даже двух: в корпорации Boeing знали о неисправности модели 737 MAX за год до крушения лайнера в Индонезии, но решили, что она не скажется на безопасности полетов. Некоторая ясность пришла только после катастрофы в Эфиопии.

Прочее российское

При взрыве на заводе “Азот” в Березниках Пермского края погибли три человека.

Третья (из трех) организаций правозащитника Льва Пономарева, фонд “В защиту прав заключенных”, оштрафована на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в качестве “иностранного агента”.

Прошло семь лет после митинга на Болотной площади в Москве, положившего начало массовым задержаниям на протестных акциях и выборочным репрессиям после них. Здесь рассказывается, как живут сейчас отсидевшие по “болотному делу”.

“Диссернет” нашел некорректные заимствования в опубликованных под докторскую научных статьях врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Трудно стать доктором экономических наук, специалистом по “экономике казачества”, когда кандидатские корочки выданы за “устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба”.

Банк Morgan Stanley сворачивает свою деятельность в России.

Навстречу Дню Победы

В некоторых городах Беларуси и Казахстана запрещают акции “Бессмертный полк”.

Из учебника по истории Крыма, выпущенного российским издательством “Просвещение” в прошлом году, обещают убрать главу о коллаборационизме крымских татар (стандартный советский аргумент для оправдания их насильственной депортации).

Американское

Госсекретарь США Майк Помпео и глава российского МИДа Сергей Лавров провели “хорошую, конструктивную” встречу в Финляндии. Обсуждалась, предположительно, ситуация в Венесуэле.

Твиты президента США о намерении поднять тарифы на китайские товары с 10 до 25% слегка обвалили мировые рынки. Пока не понятно, блеф это или нет. Переговоры о торговом соглашении между США и КНР ранее считались близкими к завершению.

Личный юрист Трампа Майкл Коэн приехал в тюрьму отбывать свой трехлетний срок.

Американские законодатели обвинили генпрокурора США в неуважении к Конгрессу: он так и не предоставил полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах его расследования возможных связей кампании Трампа с Россией.

Прочее

ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула: их выиграл кандидат от оппозиции (и даже успел вступить в должность). Новое голосование намечено на 23 июня.

Израиль и палестинцы договорились о перемирии в Газе.

Группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) при ООН пишет в своем докладе, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия окажется миллион видов животных и растений. В связи с этим ученые предлагают радикально пересмотреть понятие “хорошего качества жизни” и перестать связывать его с беспрерывным ростом ВВП.

У внука королевы Великобритании принца Гарри родился сын. Когда вы будете читать, что он “седьмой в очереди на британский престол”, помните, что в очереди на престол никто не стоит и по-русски это называется “седьмой по линии наследования”. Имя ребенку еще не придумали.

Шесть ссылок

Фикции. В то, что наша культура была создана прилетевшими на Землю инопланетянами, верят многие. Здесь рассказывается о швейцарском писателе Эрихе фон Дэникене, сильно поспособствовавшем популяризации теории палеовизита в конце 1960-х годов. Дэникен на своем альтернативно-историческом бестселлере хотя бы заработал – российские ученые, публикующиеся в псевдо-научных журналах, не получают за это ни копейки. Зачем они все-таки это делают, объясняется тут.

Сталинский террор. Новосибирский историк Сергей Папков рассказывает о “музейном деле”, сфабрикованном НКВД в 1935 году против 11 сотрудников Музея города Новосибирска – людей ссыльных, попавших в Сибирь в начале 1930-х годов. Все получили по 3–5 лет лишения свободы, часть приговоренных позднее расстреляли по новым делам. Или вид на террор с другой стороны: сотрудница Международного Мемориала Ирина Щербакова рассказывает о книге воспоминаний Агнессы Аргиропуло (жены Сергея Миронова, крупной фигуры в НКВД в годы террора), которую она подготовила к печати.

Чеховское. Большой текст Валерия Шубинского о “Чайке” или рассказ об австралийском режиссере Саймоне Стоуне, чья постановка “Трех сестер” была показана в рамках зарубежной программы “Золотой маски”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок