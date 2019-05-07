Доброе утро!
Жизнь продолжается: в российскую Госдуму внесли законопроект о частичном погашении ипотеки (в размере 450 тысяч рублей) при рождении третьего ребенка. Новостей, правда, больше о погибших:
- Шереметьево возобновил работу в штатном режиме после катастрофы SSJ 100.
- Авиакомпания Boeing знала о неисправности модели 737 MAX за год до крушения лайнера в Индонезии.
- По данным ООН, миллион видов растений и животных на Земле находятся под угрозой исчезновения.
После катастрофы
Московский аэропорт Шереметьево, где в воскресенье вечером при пожаре в самолете Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек, возобновил работу в штатном режиме. Оба черных ящика переданы МАК, предварительные выводы комитет сделает в течение 30 дней. В версиях, названных российским Следственным комитетом, перечислено все, из-за чего вообще может случиться авиакатастрофа.
Надежность самолета SSJ 100 многими ставится под сомнение, однако российский Минтранс пока не нашел оснований для приостановки полетов этих лайнеров. Вот мнение о самолете бывшего летчика, специалиста по авиабезопасности Александра Романова.
Пилоты самолета, принявшие решение о возвращении в Москву, выжили. Здесь их действия анализирует заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Из членов экипажа погиб бортпроводник Максим Моисеев, помогавший пассажирам в хвосте самолета. Действия стюардов здесь комментирует бортпроводница Ирина Иерусалимская, проработавшая в “Аэрофлоте” 28 лет. Марина Ситникова, выбравшаяся из горящего самолета, говорит, что ее спасла именно стюардесса.
Списка погибших до сих пор нет: есть список выживших из 33 человек и список пассажиров из 73-х фамилий.
Странности реакции “Аэрофлота” и российских медиа на катастрофу описаны тут. Аномалии в комментариях аэрофлотовского инстаграма – вторая по популярности тема обсуждений в сети после ручной клади, которую якобы пытались доставать люди с первых рядов, тем самым затруднив эвакуацию сидевших в хвосте (эта тема таинственным образом возникла в сообщении “Интерфакса” даже раньше, чем появились окончательные данные о жертвах).
И о другой авиакатастрофе, даже двух: в корпорации Boeing знали о неисправности модели 737 MAX за год до крушения лайнера в Индонезии, но решили, что она не скажется на безопасности полетов. Некоторая ясность пришла только после катастрофы в Эфиопии.
Прочее российское
- При взрыве на заводе “Азот” в Березниках Пермского края погибли три человека.
- Третья (из трех) организаций правозащитника Льва Пономарева, фонд “В защиту прав заключенных”, оштрафована на 300 тысяч рублей за отказ зарегистрироваться в качестве “иностранного агента”.
- Прошло семь лет после митинга на Болотной площади в Москве, положившего начало массовым задержаниям на протестных акциях и выборочным репрессиям после них. Здесь рассказывается, как живут сейчас отсидевшие по “болотному делу”.
- “Диссернет” нашел некорректные заимствования в опубликованных под докторскую научных статьях врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Трудно стать доктором экономических наук, специалистом по “экономике казачества”, когда кандидатские корочки выданы за “устойчивость железобетонных элементов из плоскости изгиба”.
- Банк Morgan Stanley сворачивает свою деятельность в России.
Навстречу Дню Победы
- В некоторых городах Беларуси и Казахстана запрещают акции “Бессмертный полк”.
- Из учебника по истории Крыма, выпущенного российским издательством “Просвещение” в прошлом году, обещают убрать главу о коллаборационизме крымских татар (стандартный советский аргумент для оправдания их насильственной депортации).
Американское
- Госсекретарь США Майк Помпео и глава российского МИДа Сергей Лавров провели “хорошую, конструктивную” встречу в Финляндии. Обсуждалась, предположительно, ситуация в Венесуэле.
- Твиты президента США о намерении поднять тарифы на китайские товары с 10 до 25% слегка обвалили мировые рынки. Пока не понятно, блеф это или нет. Переговоры о торговом соглашении между США и КНР ранее считались близкими к завершению.
- Личный юрист Трампа Майкл Коэн приехал в тюрьму отбывать свой трехлетний срок.
- Американские законодатели обвинили генпрокурора США в неуважении к Конгрессу: он так и не предоставил полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах его расследования возможных связей кампании Трампа с Россией.
Прочее
- ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула: их выиграл кандидат от оппозиции (и даже успел вступить в должность). Новое голосование намечено на 23 июня.
- Израиль и палестинцы договорились о перемирии в Газе.
- Группа экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) при ООН пишет в своем докладе, что из-за воздействия человека на окружающую среду под угрозой исчезновения в ближайшие десятилетия окажется миллион видов животных и растений. В связи с этим ученые предлагают радикально пересмотреть понятие “хорошего качества жизни” и перестать связывать его с беспрерывным ростом ВВП.
- У внука королевы Великобритании принца Гарри родился сын. Когда вы будете читать, что он “седьмой в очереди на британский престол”, помните, что в очереди на престол никто не стоит и по-русски это называется “седьмой по линии наследования”. Имя ребенку еще не придумали.
Шесть ссылок
- Фикции. В то, что наша культура была создана прилетевшими на Землю инопланетянами, верят многие. Здесь рассказывается о швейцарском писателе Эрихе фон Дэникене, сильно поспособствовавшем популяризации теории палеовизита в конце 1960-х годов. Дэникен на своем альтернативно-историческом бестселлере хотя бы заработал – российские ученые, публикующиеся в псевдо-научных журналах, не получают за это ни копейки. Зачем они все-таки это делают, объясняется тут.
- Сталинский террор. Новосибирский историк Сергей Папков рассказывает о “музейном деле”, сфабрикованном НКВД в 1935 году против 11 сотрудников Музея города Новосибирска – людей ссыльных, попавших в Сибирь в начале 1930-х годов. Все получили по 3–5 лет лишения свободы, часть приговоренных позднее расстреляли по новым делам. Или вид на террор с другой стороны: сотрудница Международного Мемориала Ирина Щербакова рассказывает о книге воспоминаний Агнессы Аргиропуло (жены Сергея Миронова, крупной фигуры в НКВД в годы террора), которую она подготовила к печати.
- Чеховское. Большой текст Валерия Шубинского о “Чайке” или рассказ об австралийском режиссере Саймоне Стоуне, чья постановка “Трех сестер” была показана в рамках зарубежной программы “Золотой маски”.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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